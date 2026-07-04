Direita inunda grupos de WhatsApp com hashtag dizendo que Michelle Bolsonaro "virou a casaca"
Agro vai aos EUA contra tarifas; Quinteto Violado atravessa Atlântico rumo a Portugal, levando "Sertão". E Alcolumbre, que espera uma ligação de Lula
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'#FEZOELE'
Grupos bolsonaristas, especialmente os mais radicais, inundaram as redes internas da comunidade com uma fotomontagem da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro toda de vermelho, com a estrela do PT estampada na blusa e no boné, acompanhada do comentário: "Tá parecendo que ela fez o L".
A IRA SANTA DOS BOLSONARISTAS
A reação veio após um comentário de Michelle ao dizer "sonho realizado" para a comunidade de surdos, quando comemorou o lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, iniciativa do Ministério da Educação.
"[Seguiremos] trabalhando por um Brasil mais acessível e com oportunidades para todos", disse a ex-primeira-dama.
MANDOU BEM
O presidente Lula da Silva (PT) disse que "recebeu com consternação, a informação da morte do delegado da Polícia Federal Michel Brasil Saliba, durante operação em Passo Fundo (RS).
- Nossos policiais federais compõem uma das instituições mais admiradas e respeitadas pelos brasileiros, e uma perda desse tipo nos enche de tristeza, escreveu o Lula.
O MESMO LULA...
...que dias atrás recomendou que quem estiver de posse de um celular roubado faça a devolução pelos Correios porque, segundo o presidente "a pessoa tem até medo de entregar na delegacia, porque não sabe que tipo de delegado vai encontrar".
'CENSURA SEM PRECEDENTES'
A reação é da Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) à decisão da EBC de retirar do ar e de seus arquivos notícias relacionadas ao governo Lula.
"Ao censurar o jornalismo público, trata-se de uma decisão que não tem precedentes em outras eleições e representa um ataque direto à autonomia em relação ao governo", diz a nota da entidade sindical.
SEM GOVERNO
O agro brasileiro vai a Washington bater à porta do USTR sigla do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos. Os produtores vão argumentar contra as tarifas impostas a produtos brasileiros pelo governo Donald Trump.
'SENHORA CENSURA'
A deputada Erika Hilton (Psol-SP) não tem passado incólume pelos corredores das comissões na Câmara sem que seja lembrada como uma das parlamentares que mais tentou, na Justiça, censurar comentários contra ela e decisões legislativas.
'SERTÃO' ALÉM-MAR
O Quinteto Violado está de malas prontas para levar um dos seus mais brilhantes espetáculos, "Sertão", a terras lusitanas. Curiosamente, o grupo, com mais de 56 anos de história, tem encontrado algumas portas fechadas em prefeituras pernambucanas. Em entrevista ao Café & Conversa, na Rádio Jornal, o baixista Sandro Lins dá detalhes da turnê.
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PENSE NISSO!
Na última quinta-feira (2), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), desceu os 16 degraus que separam o tapete azul da Casa e o Comitê de Imprensa para comemorar com os jornalistas os festejos juninos. A mesa era farta, mas sem música, em função de uma decisão da segurança.
— Foi uma alegria compartilhar esse momento de confraternização e descontração com os jornalistas que acompanham diariamente o trabalho do Parlamento, escreveu, enquanto se esbaldava com uma porção de mungunzá, que aqui no Centro-Oeste ganhou o nome de canjica branca.
Enquanto o sorridente político apertava a mão de cada um dos presentes, eu fiquei imaginando, enquanto me debruçava sobre uma pamonha de sal, e uma xícara de café de Triunfo (PE), quais seriam as exigências do político amapaense para tirar a PEC 6x1 do armário.
A empresários e sindicalistas, ele tem dito que quer evitar "a contaminação que o período eleitoral sempre influencia" projetos desse peso.
Com mandato até 2031, o senador, que na adolescência quis ser zagueiro do Trem Desportivo de Macapá, hoje tem criado uma "zaga" para impedir o avanço da PEC.
Como pode concorrer ao comando da Casa e, consequentemente, do Congresso Nacional, na segunda-feira, 1º de fevereiro de 2027, David Samuel Alcolumbre Tobelem aguarda apenas um gesto vindo do Palácio do Planalto de que poderá contar com apoio à sua recondução ao cargo.
Mas ocorre que o governo Lula e seus líderes têm pouca ou quase nenhuma representatividade para garantir um apoio desses, se nem o mandato do presidente da República está garantido.
Pense nisso!