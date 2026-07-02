Empresa investigada pela CPMI do INSS foi sancionada pelos Estados Unidos. No Congresso, governo Lula barrou investigações

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Relator da CPMI do INSS diz ao Jornal do Commercio que o Partido dos Trabalhadores patrocinou a impunidade ao não aprovar o relatório final

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OU ELA...

No PL, a meta de voltar a ter a maior bancada da Câmara dos Deputados é bem mais plausível que pensar que o senador Flávio Bolsonaro (RJ), recheado de incertezas, será a alternativa para "varrer o PT do poder", como define um dirigente da legenda. O episódio com a ex-primeira-dama foi "a lanterna de Diógenes que a gente não queria enxergar", resume.

...OU EU

O chefe do clã, que tem tido algumas discussões domésticas com a ex-primeira-dama prepara uma carta a ser divulgada, em breve, com a relação de todos os candidatos que ele apoia nos principais estados. No DF, Michel Bolsonaro não estará na lista do "capitão".

NA CONTA DO PT

Sancionada pelo governo dos Estados Unidos por envolvimento com organizações criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, a empresa Victory Trading Intermediação de Negócios recebeu mais de R$ 500 milhões do esquema do Careca do INSS. Ainda que não tenha sido aprovado, o relatório da CPMI do INSS está à disposição de todos os cidadãos. O item que trata da Victory está na página 3.334.

E POR QUÊ?

Ora, porque na hora H, o PT foi a legenda que articulou a ruína das investigações, trocando integrantes que votariam a favor das investigações. O relatório do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) foi rejeitado por 19 votos a 12.

- A impunidade patrocinada pelo PT e o Planalto, impedindo a prorrogação das investigações da CPMI e a não aprovação do relatório terminou beneficiando o crime organizado de alta graduação, disse à coluna, Alfredo Gaspar.

PARA NÃO ESQUECER

Ainda que milhões de aposentados e pensionistas do INSS tenham tomado um calote do esquema organizado por Careca do INSS, boa parte da organização criminosa está solta, tomando uísque falsificado porque lhes falta o requinte, exceto o da crueldade. Relatório completo da CPMI do INSS

ERRO DE CÁLCULO

Estava todo mundo lá. Toda a "entourage", como dizem os franceses, ou todos os "aspones", como dizemos nós, os tupiniquins. O presidente Lula da Silva (PT) estava organizado para fazer mais um comício, e lá vai ele descerrar a placa de inauguração do Túnel Major Sales, no Rio Grande do Norte. Pausa e suspiros. A água da transposição do Rio São Francisco não chegou.

— Eu tinha acertado que viria a Luís Gomes (RN) porque queria não só ver a água entrar no túnel, como também estar aqui para receber a água. Houve um erro de cálculo, e esse erro de cálculo fez com que eu chegasse aqui e a água ainda não tivesse chegado, disse Lula.

6x1 SUBIU NO TELHADO

Conta a lenda que um jovem cabeleireiro sai do sertão do Pajeú para "fazer a vida" no Recife e deixou a mãe tomando contado de "Mimi", o gato do filho. Certo dia, enquanto arrumava o salão, esperando o primeiro cliente, o cabeleireiro é surpreendido com um telegrama: "MIMI MORREU PT"

-MAINHA VG PROXIMA VEZ CONTE HISTORIA AOS POUCOS 2PT FILHO VG MIMI SUBIU NO TELHADO PT VOU ME ACOSTUMANDO COM NOTICIA PT DEPOIS VG MIMI CAIU DO TELHADO ATEH VOCE DIZER 2 PT MIMI MORREU

Ontem, no fim da tarde, a líder do governo, senadora Teresa Leitão (PT-PE), poderia repetir a história do sertanejo e mandar um telegrama para o presidente

- COMPANHEIRO LULA VG FIM ESCALA 6X1 SUBIU NO TELHADO PT SAUDACOES PT PS DOIS PT NOS VEMOS AGOSTO PT FINAL

PENSE NISSO!

Não faz muito tempo, eu estava assistindo a uma palestra no programa "Jovens Senadores", quando um palestrante foi provocado por uma pergunta:

— Professor, se o homem é bom, se os seres humanos são bons, por que se fazem leis?, perguntou uma jovem do interior de Goiás.

O educador conferiu anotações, criou rapidamente um slide de PowerPoint e resumiu ao microfone:

— Os homens criam leis porque o Estado precisa manter a ordem social, cumprir seu papel de proteger direitos e, principalmente, garantir a justiça.

Corta para o segundo dia de julho. Ano de 2026. O presidente da República, em viagem pelo Nordeste, seu curral eleitoral preferido, inaugurando cartazes de obras que possivelmente um dia vingarão, batizando túnel de passagem de água sem água e — para delírio dos aliados — solta mais uma de suas gracinhas:

— Não posso inaugurar mais obra por causa das eleições, mas posso visitar. Então, eu vou voltar para visitar universidade, faculdade de medicina. Eu vou voltar para ver outras obras (...) Fazer a visita sem poder falar nada, só visitando assim. Papagaiada desgraçada, esbravejou o presidente da República.

É que, para Lula e seus cupinchas, como o Estado são eles e como querem o Estado em função de seus caprichos, fica difícil aceitar o que preconiza a lei eleitoral, feita justamente para proteger a sociedade de incumbentes perdulários.

A vontade dessa gente seria que, no dia das eleições, eles, no poder, carregassem a urna eletrônica para o canteiro de obras, daquelas que já nascem com uma placa de bronze: inaugurada por Lula.

Pense nisso!



