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Política em Brasília | Notícia

Lula avança nas pesquisas, enquanto Caiado lança chapa puro-sangue e Flávio Bolsonaro gasta saliva para dizer que não foi à festa de Vorcaro

Se o presidente Lula subir "um pouco mais" nas pesquisas de intenção de voto, dificilmente ele participará de debates durante a campanha

Por Romoa Publicado em 01/07/2026 às 21:33
Kassab e Caiado, a dupla que se diz afinada
Kassab e Caiado, a dupla que se diz afinada - Divulgação

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NA TORCIDA
Durante o anúncio da chapa encabeçada por Ronaldo Caiado como pré-candidato à Presidência da República e de seu nome como vice, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, negou que haja uma crise com a campanha da governadora Raquel Lyra (PSD-PE), mas antecipou que, com ela ou sem ela no palanque do partido, "vamos ter lá o nosso comitê Caiado presidente". E completou: "O nome de Raquel vai estar lá, e a gente entende que ela tem as circunstâncias dela".

ALFINETADA EM FLÁVIO BOLSONARO
O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado aposta que, se a chapa formada por ele e Kassab "vier a chegar ao 2º turno", terá tudo para derrotar Lula da Silva (PT). "Ao contrário, se o Flávio chegar, com todo o respeito que ele merece, nós sabemos que é tudo o que o Lula quer", pontuou.

A FESTA DO SPUTNIK
Diante de insinuações de "michellistas" de que o pré-candidato Flávio Bolsonaro poderia ser um dos personagens de uma filmagem da Festa das Astronautas, o senador se apressou em negar sua presença em Trancoso, no sul da Bahia.
— Quero garantir a todas vocês aqui que a única relação que tenho com Vorcaro é sobre o filme do meu pai, disse, ao lado de sua mulher, Fernanda Bolsonaro. As filmagens ainda estão sob segredo de Justiça.

LULA FORA DOS DEBATES
Pelo menos essa é a voz dominante entre os integrantes da articulação política que visa à reeleição. O partido vai aguardar para saber se o presidente consegue se distanciar "com uma margem segura para tomar a decisão em definitivo", mas há quem diga que Lula só tem a perder "debatendo com extremistas da direita".

BOLSONARO EM CASA
Parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, defende que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "não deve ser responsabilizado" por guardar em casa uma arma de fogo. Ou seja, o ex-presidente será mantido em regime domiciliar, e a arma permanecerá apreendida.
— A manifestação é, assim, pelo regular prosseguimento da execução no regime em que se encontra, mantendo-se a pistola apreendida — disse o parecer da PGR.

'BANHO-MARIA'
A Polícia Federal pediu mais prazo "para concluir as investigações" relacionadas às fraudes envolvendo recursos de aposentados e pensionistas do INSS. Sem precisar quando o relatório conclusivo das operações estará pronto para análise do ministro do STF André Mendonça, a corporação alegou "baixo efetivo de agentes". Leia-se: só lá para depois das eleições.

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'DOMINUS VOBISCUM'
Católicos do PT divulgaram uma carta nesta quarta-feira (1º) criticando aqueles que "transformam igrejas em palanques", ao mesmo tempo em que saem em defesa de pautas sociais, como meio ambiente e questões trabalhistas.
— Queremos encantar a política, resgatando sua dignidade pela educação popular, pela participação cidadã e pelo compromisso com o bem comum. Denunciamos condutas parlamentares que transformam igrejas em palanques e que traem o mandato recebido do povo ao se colocarem contra direitos sociais, trabalhistas e democráticos, afirma o documento.

VISTA GROSSA
Como não poderia ser diferente, os católicos do PT não escreveram sequer uma vírgula em defesa de temas polêmicos, como o aborto e o enfrentamento à violência contra a comunidade LGBT.

ERRADO NÃO ESTÁ
Condenado por levar para casa um equipamento de ar-condicionado que seria instalado em uma repartição pública, o ex-prefeito de Delta (MG), Marcos Roberto Estevam (PMN), conhecido como "Marquim Advogado", alegou em sua defesa que ex-presidentes como Lula, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro "levaram caminhões e mais caminhões" do Palácio da Alvorada carregados de presentes recebidos durante o exercício do cargo no Executivo.
— Se eles podem, por que eu não posso?, lamentou Marquim que, dois anos após a condenação, foi eleito para mais quatro anos de mandato.

PENSE NISSO
Já está sendo enfadonho ouvir muita gente dizer que está na hora de tirar Lula do poder, que o tempo dele já passou e que o país precisa de oxigênio no Poder Executivo. Até aí, não deixa de existir certa razão nisso.

Aliás, há dois fatores importantes nos quais o país parece não querer tocar. Um deles é o necessário fim da reeleição. Como está hoje, não pode ficar. Quando um prefeito, governador ou presidente assume o primeiro mandato, já começa a trabalhar pelo segundo.

Outro ponto que trago à reflexão diz respeito à limitação da quantidade de mandatos, seja no Executivo, seja no Legislativo. São temas cujo debate enriqueceria nossa política, mas quem está no poder "pinta os canecos" para não largá-lo. E o pior: sempre em nome do povo e pelo povo.

Como diria o poeta cearense Humberto Teixeira: "Que mentira / que lorota boa".

Pense nisso!

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