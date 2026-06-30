Picada pela mosca azul, Michelle Bolsonaro deixa a presidência do PL Mulher para se dedicar à família

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Emputecido com governistas que icentivam a hashtag #congressoinimigodopovo, Alcolumbre suspendeu votações do Senado. A crise só está apenas começando

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REQUENTANDO A BIRRA

O governo vai insistir no argumento de que suas propostas são boas "para destravar a economia" e que, se não fosse pelos congressistas, muitas outras iniciativas já teriam sido votadas. Primeiro foi #congressoinimigodopovo; agora será "alcolumbreinimigodopovo".

IMEDIATAMENTE

O presidente do Senado suspendeu todas as votações:

— Quando outras autoridades subiam em cima de um trio elétrico para ofender as instituições, elas estavam atentando contra o Estado Democrático de Direito, disse, referindo-se aos ataques do bolsonarismo ao Senado.

PASSADO O TEMPO

As autoridades do atual governo, ainda sem mencionar nomes, "estão subindo nos mesmos trios elétricos e ofendendo a instituição Senado da República".

AFAGO

Ao trocar a primeira pela segunda acusação, explicitamente contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), os governistas e sua militância remunerada deixam claro que ainda nutrem alguma expectativa de apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).



MAIS ENCRENCA, MENOS VOTAÇÕES

Os líderes do governo esperam o retorno do chefe para dar uma notícia nem tão animadora: votação que é bom, nem tão cedo.

(A+B)

A chapa puro-sangue que o PSD lança nesta quarta-feira (1º) é resultado do desespero de quem fez todas as tentativas para ampliar as alianças. Na falta de um bom nome fora do partido, a legenda lança mão da "dupla" Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab.

¡OLA AZUL!

Desacostumado a ser contrariado, o presidente Lula da Silva (PT) chegou a Assunção (Paraguai), cumprimentou o colega Santiago Peña e tentou fazer uma gracinha com o nome da seleção paraguaia, que tinha eliminado a Alemanha na véspera:

— Compañero Peña, estoy con la Albirroja. Demorou, mas saiu.

MANDOU INDIRETAS

Na segunda-feira, o presidente argentino, Javier Milei, esteve com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e disse que está mais do que na hora de "fortalecer uma onda azul" na América Latina.

— A gente nunca vai conseguir se transformar num bloco econômico de muita vitalidade para ter tanta influência no mundo, disse o petista, ainda incomodado com o colega argentino, ausente da cúpula do Mercosul.

QUEM PAGA A CONTA?

Sindicalistas ligados aos trabalhadores vão movimentar a maçaneta da porta do gabinete de Alcolumbre com ao menos três pedidos sobre direitos trabalhistas: redução da jornada de trabalho sem diminuição salarial, combate à pejotização e regulamentação do trabalho por aplicativo.

ALÉM DISSO...

...os representantes dos trabalhadores querem políticas de enfrentamento ao feminicídio e o direito à negociação de jornada adequada para funcionários públicos.

NOITE DAS ASTRONAUTAS

O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) disse que bolsonaristas "de todos os matizes" encaminharam mensagens pedindo que ele liberasse o conteúdo de um vídeo de uma das festas em Trancoso, no Sul da Bahia, promovidas pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

— Eu só vou divulgar se não for candidato. O vídeo está sob sigilo e eu não dou doido de me comprometer, disse.

O QUE TEM?

O receio no entorno de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, é de que o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro tenha ido ao litoral baiano se refestelar com as astronautas, moças com vestimentas espaciais.

PENSE NISSO!

Em meio a uma crise sem precedentes com o enteado Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama deixou o comando do PL Mulher, segundo ela, para cuidar do marido e se dedicar integralmente à família:

"Após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a presidência do PL Mulher para me dedicar — integralmente — aos cuidados com o meu marido e minha filha", disse Michelle Bolsonaro em nota.

Ela não fala da disputa eleitoral de outubro e, portanto, segue de pé sua pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal.

Gramaticalmente, a nota da ex-primeira-dama dá vazão a diferentes interpretações, mas, quando escreve "integralmente", ela usa um adjunto adverbial de modo e, como tal, poderá ser modificado a qualquer momento.

O certo é que a crise pegou os Bolsonaros em cheio. Michelle tem ambições para além do condomínio Solar de Brasília, onde cuida do marido e da filha, e, enquanto a poeira assenta, fica no aguardo de novas oportunidades.

O brasiliense Michelle Bolsonaro foi picada pela mosca azul e não aceita menos que ser vice de Flávio.

Pense nisso!