Picada pela mosca azul, Michelle Bolsonaro deixa a presidência do PL Mulher para se dedicar à família
Emputecido com governistas que icentivam a hashtag #congressoinimigodopovo, Alcolumbre suspendeu votações do Senado. A crise só está apenas começando
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REQUENTANDO A BIRRA
O governo vai insistir no argumento de que suas propostas são boas "para destravar a economia" e que, se não fosse pelos congressistas, muitas outras iniciativas já teriam sido votadas. Primeiro foi #congressoinimigodopovo; agora será "alcolumbreinimigodopovo".
IMEDIATAMENTE
O presidente do Senado suspendeu todas as votações:
— Quando outras autoridades subiam em cima de um trio elétrico para ofender as instituições, elas estavam atentando contra o Estado Democrático de Direito, disse, referindo-se aos ataques do bolsonarismo ao Senado.
PASSADO O TEMPO
As autoridades do atual governo, ainda sem mencionar nomes, "estão subindo nos mesmos trios elétricos e ofendendo a instituição Senado da República".
AFAGO
Ao trocar a primeira pela segunda acusação, explicitamente contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), os governistas e sua militância remunerada deixam claro que ainda nutrem alguma expectativa de apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).
MAIS ENCRENCA, MENOS VOTAÇÕES
Os líderes do governo esperam o retorno do chefe para dar uma notícia nem tão animadora: votação que é bom, nem tão cedo.
(A+B)
A chapa puro-sangue que o PSD lança nesta quarta-feira (1º) é resultado do desespero de quem fez todas as tentativas para ampliar as alianças. Na falta de um bom nome fora do partido, a legenda lança mão da "dupla" Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab.
¡OLA AZUL!
Desacostumado a ser contrariado, o presidente Lula da Silva (PT) chegou a Assunção (Paraguai), cumprimentou o colega Santiago Peña e tentou fazer uma gracinha com o nome da seleção paraguaia, que tinha eliminado a Alemanha na véspera:
— Compañero Peña, estoy con la Albirroja. Demorou, mas saiu.
MANDOU INDIRETAS
Na segunda-feira, o presidente argentino, Javier Milei, esteve com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e disse que está mais do que na hora de "fortalecer uma onda azul" na América Latina.
— A gente nunca vai conseguir se transformar num bloco econômico de muita vitalidade para ter tanta influência no mundo, disse o petista, ainda incomodado com o colega argentino, ausente da cúpula do Mercosul.
QUEM PAGA A CONTA?
Sindicalistas ligados aos trabalhadores vão movimentar a maçaneta da porta do gabinete de Alcolumbre com ao menos três pedidos sobre direitos trabalhistas: redução da jornada de trabalho sem diminuição salarial, combate à pejotização e regulamentação do trabalho por aplicativo.
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ALÉM DISSO...
...os representantes dos trabalhadores querem políticas de enfrentamento ao feminicídio e o direito à negociação de jornada adequada para funcionários públicos.
NOITE DAS ASTRONAUTAS
O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) disse que bolsonaristas "de todos os matizes" encaminharam mensagens pedindo que ele liberasse o conteúdo de um vídeo de uma das festas em Trancoso, no Sul da Bahia, promovidas pelo banqueiro Daniel Vorcaro.
— Eu só vou divulgar se não for candidato. O vídeo está sob sigilo e eu não dou doido de me comprometer, disse.
O QUE TEM?
O receio no entorno de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, é de que o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro tenha ido ao litoral baiano se refestelar com as astronautas, moças com vestimentas espaciais.
PENSE NISSO!
Em meio a uma crise sem precedentes com o enteado Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama deixou o comando do PL Mulher, segundo ela, para cuidar do marido e se dedicar integralmente à família:
"Após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a presidência do PL Mulher para me dedicar — integralmente — aos cuidados com o meu marido e minha filha", disse Michelle Bolsonaro em nota.
Ela não fala da disputa eleitoral de outubro e, portanto, segue de pé sua pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal.
Gramaticalmente, a nota da ex-primeira-dama dá vazão a diferentes interpretações, mas, quando escreve "integralmente", ela usa um adjunto adverbial de modo e, como tal, poderá ser modificado a qualquer momento.
O certo é que a crise pegou os Bolsonaros em cheio. Michelle tem ambições para além do condomínio Solar de Brasília, onde cuida do marido e da filha, e, enquanto a poeira assenta, fica no aguardo de novas oportunidades.
O brasiliense Michelle Bolsonaro foi picada pela mosca azul e não aceita menos que ser vice de Flávio.
Pense nisso!