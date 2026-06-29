PP Nacional não recua da indicação de Eduardo da Fonte para o Senado; Miguel Coelho promete recorrer

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Teresa Leitão pode ter sua primeira decepção: Alcolumbre não tem pressa para votar a PEC do fim da escala 6x1. Lula quer empenho da senadora

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'A GOSTO' DE DEUS

A aliados, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), antecipou que vai deixar para agosto a votação da PEC do fim da escala 6x1.

PRIMEIRO EMBATE

Nesta terça-feira (30), a senadora Teresa Leitão (PT-PE) apresenta ao colégio de líderes suas "credenciais" como substituta de Jaques Wagner (PT-BA), abatido em pleno voo ascendente pelo esquema de corrupção do Banco Master.

AO MENOS ISSO

Lula quer da nova líder que Teresa Leitão se empenhe para destravar duas PECs: a da escala 6x1 e a da Segurança Pública.

NÃO ESTÁ MORTO

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, desce do carro, ainda dentro da garagem no subsolo do edifício Brasil 21, "tulhas" de papel na mão, e fala em "reação". O pré-candidato do partido, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), volta a registrar empate técnico com Lula da Silva (PT), na pesquisa BTG/Nexus.

PEDINDO A BÊNÇÃO

Embora fora da "agenda" do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, de quem é amiga, Daniella Marques — cotada para ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro ou ministra da Economia em um hipotético governo — desembarcou no Texas "para conversas profissionais". A ex-presidente da Caixa Econômica avisou Flávio sobre a viagem aos Estados Unidos.

'ONDA AZUL'

De passagem por Buenos Aires, Flávio Bolsonaro tomou um mate com o presidente argentino, Javier Milei. "Vem, passando pelo Brasil, a onda azul pelas mãos de Flávio Bolsonaro", disse o líder portenho.

VAI LONGE

Ainda que a nota do senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, referende a decisão em Pernambuco que indicou o deputado Eduardo da Fonte (PP-PE) na chapa de Raquel Lyra (PSD) para o Senado, "como não houve unanimidade, a palavra final será da Federação Nacional", adverte Miguel Coelho (União Brasil-PE).

EM NOTA

Ciro Nogueira reforçou "a validade da indicação de Eduardo da Fonte", por ser maioria na federação.

— O copresidente nacional da Federação União Progressista, senador Ciro Nogueira, referendou integralmente as deliberações aprovadas pela Executiva Estadual da Federação União Progressista em Pernambuco — diz a nota.

INTERVENÇÃO NUNCA MAIS

A direção estadual do PT de Minas Gerais não acredita em intervenção "da nacional" para forçar a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, a disputar o governo do estado. As principais pesquisas apontam seu nome como o mais forte para uma das duas vagas ao Senado Federal.

BRASILEIRO DA GEMA

Após ver o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, mascando chiclete e cantando o Hino Nacional, o deputado Eduardo Bismarck (PV-CE) apresentou requerimento para conceder ao treinador italiano o título de Cidadão Honorário do Brasil.

— Além de sua trajetória vitoriosa, tem demonstrado respeito pela cultura brasileira e compromisso com o fortalecimento do futebol nacional, justifica Bismarck.

PENSE NISSO!

Fico me perguntando o que se passa pela cabeça de certos — no sentido de determinados — militantes políticos, como ocorreu recentemente com apoiadores de Flávio Bolsonaro.

O filho 01 de Jair Bolsonaro (PL) foi lá, todo garboso, e, diante da tragédia causada pelos terremotos, manifestou apoio aos venezuelanos vitimados por uma onda de tremores que já matou perto de 1,5 mil pessoas.

"Que Deus conforte as famílias das vítimas e dê força a todos que seguem na busca por sobreviventes sob os escombros", escreveu o presidenciável.

Uma internauta, na falta de outra palavra, lembrou que, no governo do pai de Flávio, em meio à pandemia da covid-19, Jair Bolsonaro "jamais agradeceu à solidariedade do governo da Venezuela", quando enviou caminhões de oxigênio para a Amazônia.

Ou seja, seguindo esse torpe raciocínio, caso você seja um cidadão já vitimado por um governo corrupto e autoritário, como foi o de Nicolás Maduro, e venha a ocorrer uma catástrofe climática, ninguém pode manifestar solidariedade para não parecer "contraditório".

Em que árvore esse tipo de imbecil nasceu, para a gente ir lá e meter a motosserra? Na árvore, claro!

Pense nisso!

