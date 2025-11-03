Senado instala CPI do Crime Organizado. O governo está assustado, embora, como diz o presidente Lula, 'quem não deve não teme'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vice-presidente, Geraldo Alckmin, deixa o Planalto em alerta. Ele elogiou as ações do governo de São Paulo no enfrentamento ao crime organizado

ROMANTIZAÇÃO DO CRIME

Os caçadores de likes ainda vão se arrepender de ter criado rótulos como influencer para definir quem, por motivos nem sempre claros, conquista milhares — às vezes milhões — de seguidores.

A DIVA DO CRÁS

Pega com a mão na botija, Marianne Silva, mais conhecida como a Diva do Crás, saiu “voluntariamente” do CadÚnico e se desligou do Bolsa Família, depois de ter sido denunciada pela compra de um smartphone de última geração e de um carro financiado. “Antes que aconteça o pior, eu vou assinar [a saída do programa] numa boa”, disse. A fiscalização do Bolsa Família, mais uma vez, mostra-se frágil.

RESORT DO CRIME

Pela quantidade de meliantes que estavam numa espécie de “Airbnb” nos morros do Alemão e da Penha, o Rio de Janeiro virou um grande laboratório de treinamento sobre como enfrentar a ação policial. Por sorte, para a sociedade, alguns foram reprovados ainda no estágio probatório.

ALCKMIN TOMA SÃO PAULO COMO EXEMPLO

O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), às vezes dá uma de inocente e acaba sendo alvo de chacota - pelas costas, claro.

'PIROU O CABEÇÃO’

Em meio ao debate em torno da segurança pública, Geraldo Alckmin afirmou que o Estado de São Paulo é um “bom exemplo” quando o assunto é enfrentamento ao crime organizado. O vice-presidente elogiou o trabalho do governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), adversário em potencial do presidente Lula da Silva (PT). Governistas, claro, não gostaram da propaganda das ações do adversário.

ENFIM, AS COTAS

Lúcido o pensamento do jurista Edgard Moury sobre as cotas para cargos no Poder Judiciário. Ele defende “a valorização do mérito como melhor critério para qualquer tipo de seleção”. As cotas, por sua vez, “embora possam fazer justiça a um indivíduo ou grupo, a meu ver, excluem um sem-número de outras pessoas”, disse no Passando a Limpo, programa da Rádio Jornal. Para Edgard Moury, “as cotas acabam produzindo mais problemas do que aqueles que se prestariam a resolver”.

LOROTAS DA COP30

A organização da COP30 havia prometido diárias que iriam variar de US$ 200 a US$ 600, mas, às vésperas do início da conferência climática, o país ainda não conseguiu cumprir a promessa. Diárias em “alojamentos” improvisados chegam a custar até R$ 5 mil. Mas isso, a ONU não enxerga.

PENSE NISSO!

Começam hoje os trabalhos da CPI do Crime Organizado, depois de um hercúleo esforço do senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Desde fevereiro, o requerimento estava em uma gaveta no gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Como em qualquer governo — e no atual não é diferente — há uma inquietação no Palácio do Planalto sobre a possibilidade de perder o controle do andamento dos trabalhos. Faltando menos de um ano para as eleições, todo cuidado é pouco.

O lado bom é que a sociedade terá mais uma voz para acompanhar um embate menos em torno de propostas para enfrentar o crime organizado e mais para não incluir este ou aquele aliado do governo. Vence quem tiver a maioria.

Não há o que temer.

Pense nisso!