Davi Alcolumbre - O manda-chuva do Planalto. O homem forte do governo Lula
Na falta de lideranças que transmitam confiança — como foram os senadores Fernando Bezerra e Romero Jucá — governo Lula come na mão de Davi Alcolumbre
Clique aqui e escute a matéria
O MERCADOR DO PLANALTO
O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) é tão poderoso no Congresso Nacional que lembra “Antônio”, personagem de “O Mercador de Veneza”, do dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-1616). Tido como um político bom e generoso — assim como Antônio “que costumava fazer empréstimos sem juros”.
MARGEM EQUATORIAL VERSUS STF
Há quem diga que a cadeira de Luís Roberto Barroso, no Supremo Tribunal Federal (STF), que poderia ser entregue ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nunca foi a meta de Alcolumbre. Seu desejo real é destravar os negócios que surgirão quando a Petrobras começar a explorar a Margem Equatorial.
É DESSE JEITO
O governo de Lula da Silva (PT) daria agilidade no processo de pesquisa e exploração de petróleo e, em troca, Alcolumbre “desistiria” [assim mesmo entre aspas] de indicar seu pupilo.
UM PRESENTÃO DE MESSIAS
O provável ministro do STF, Jorge Messias, antes de deixar a Advocacia-Geral da União, foi ao Judiciário para sustentar que “não existe inconstitucionalidade nos descontos associativos” — o cerne da roubalheira nos holerites de aposentados e pensionistas do INSS.
DEBUTANTE
A festa de 15 anos de Laura Bolsonaro foi parar no STF. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a entrada de nove convidados no aniversário de Laurinha: um grupo de orações, um pastor, um maquiador, a madrinha de batismo e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF).
ACUDINDO A VENEZUELA
Na acanhada sala da Assessoria Internacional, o ex-ministro Celso Amorim alinhava os argumentos que poderão ser apresentados pelo presidente Lula em seu encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano). O Brasil estuda interceder junta ao norte-americano para evitar um conflito entre as tropas norte-americanas e as Forças Armadas da Venezuela. Mais do que isso: Lula deve pedir para que não haja invasão ao país vizinho.
PARA ALÉM DE LACAN
Os críticos mais céticos costumam dizer que o filósofo esloveno Slavoj Zizek se aproxima mais do psicanalista francês Jacques Lacan (1901-1981) do que, mesmo, do seu pensador preferido, o polonês Arthur Schopenhauer (1788—1860). A obra “O Sublime Objeto da Ideologia” (Companhia das Letras) é a dica da coluna para este fim de semana. Nela, Zizek [os dois zês são acentuados como caron - um circunflexo de cabeça para baixo] esmiúça a ideologia presente “nas profundezas do inconsciente coletivo, moldando percepção e ações”. Leia de diga-me o que achou!
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
PENSE NISSO!
É fato que, se a esquerda quisesse, teria feito a distribuição de pelo menos sete cadeiras no Supremo Tribunal Federal da forma mais equânime possível.
Hoje, o STF poderia ter ao menos três mulheres e dois negros — seguindo esse raciocínio cartesiano. Mais dois nomes de juristas de fato, todos eles indicados pelos petistas Lula da Silva e Dilma Rousseff.
Não que essa heterogeneidade seja sinal de que o Judiciário se tornaria mais justo. Talvez mais representativo, mas não há motivo para imaginar que os julgamentos seriam diferentes.
O PT é bom de gogó, principalmente na hora das cobranças, mas com a caneta “Parker” na mão, a diferença é mínima.
Pense nisso!