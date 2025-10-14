Governo mira casas de aposta para turbinar caixa e investir em combate à violência
No Congresso, o foco será a sessão da CPMI do INSS, marcada para quinta. Há possibilidade de votar convocação de Frei Chico, irmão do presidente Lula
DOBRANDO A APOSTA
Lobistas ligados às casas de apostas consideram “um exagero” a proposta do líder do PT na Câmara, deputado Lindberg Farias (RJ), que apresentou projeto aumentando para 24% a alíquota de imposto cobrado pelo governo das chamadas bets. Atualmente, as casas de apostas contribuem com 12%. A justificativa do petista é de que o aumento permitirá “mais recursos para investir em saúde, educação, programas sociais e segurança pública”.
NO CONTRAPÉ
Para “calar” a oposição, o Planalto — leia-se a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann — recomendou que fosse acrescido um percentual do valor arrecadado, a ser destinado ao Fundo Nacional de Segurança Pública. “Aí é que eu quero ver eles não aprovarem.”
VIAGEM AO VELHO MUNDO
A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, estreia em Paris, em suas novas funções, com um gabinete vitaminado e um staff digno de pop star. O presidente Lula da Silva (PT) a nomeou representante do Brasil no Seminário Internacional Diálogos Transatlânticos.
CAPIVARA INFLÁVEL
“Índio é diferente, mesmo!” Com o lema “COP da Verdade — Fim da Era Fóssil”, um grupo de indigenistas antecipou o que pode acontecer em Belém (PA) durante a COP30. Em Brasília, manifestantes do Estado do Pará realizaram um ato de protesto, reivindicando a demarcação de terras indígenas. Eles estavam acompanhados de uma capivara inflável — e prometeram levar o “animalzinho” para as ruas de Belém.
CHORO E RANGER DE DENTES
Não é necessário voltar aos fundamentos do filósofo grego Pirro de Élis (c. 360–270 a.C.) para bater palmas à ameaça do presidente norte-americano, Donald Trump (Republicano): “se o Hamas não se desarmar, nós o desarmaremos”. Os céticos duvidam.
CONVOCAÇÃO GERAL
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), tem disparado uma convocação para que “todos, absolutamente todos do nosso lado” estejam em Brasília na quinta-feira (16). Qual a importância dessa data? Ganhou força a possibilidade de votar um requerimento de convocação do Frei Chico para prestar depoimento na CPMI do INSS. José Ferreira da Silva é vice-presidente do Sindnapi e irmão do presidente da República, Lula da Silva. Está dado o recado. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos é investigado de ter movimentado mais de R$ 1,2 bilhão.
PENSE NISSO!
Não é sempre que o Planalto acerta, mas desta vez — como se diz numa partida de sinuca: jogou a bola 7 na caçapa.
Um projeto gestado com o aval da liderança do PT dobra de 12% para 24% o imposto que o governo cobra das bets.
A estratégia para aprovação tem um quê de esperteza ao colocar o fundo de segurança entre as áreas que serão beneficiadas com a arrecadação. E segurança pública é a menina dos olhos da oposição. Ponto para os governistas.
Até parlamentares da bancada da bala e alguns simpáticos às casas de aposta acreditam que não dá para dizer não ao aumento de recursos para o enfrentamento da violência.
