Casa Civil da Presidência da República limita inscrições na COP30 e irrita ministérios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Líder africano critica tese de substituição de gasolina e óleo diesel por energia elétrica nos veículos: "45% da África não tem eletricidade"

Clique aqui e escute a matéria

BYE, BYE, BELÉM

O COP30 — evento climático que começa em 6 de novembro, em Belém (PA) — está cada vez mais distante de boa parte de assessores governamentais. A Casa Civil limitou a quatro o número de inscritos de cada órgão da Esplanada dos Ministérios, exceção fica para o Ministério do Meio Ambiente.

MOVIMENTO DOS SEM-NOÇÃO

E por falar em COP30, representante da Tanzânia para assuntos climáticos, Richard Muyungi, elaborou um estudo sobre países africanos que não têm recursos para participar do encontro climático em Belém, alertando para o que chamou de “desconexão da realidade” na forte defesa de alguns países, como o Brasil, pela “imediata substituição do combustível fóssil” por veículos elétricos. “Não dá para discutir carro elétrico na COP30 se 45% da África não tem eletricidade”.

ACENO AOS EVANGÉLICOS

O presidente Lula da Silva (PT) vê no ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, um de seus possíveis gestos de aceno para o lado dos evangélicos, sobretudo aqueles formadores de opinião. Com a possível indicação de Messias, o Planalto analisa que tiraria a exclusividade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de ter indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) um ministro “terrivelmente evangélico”.

LEDO ENGANO

Parece bobagem, mas não custa lembrar que quem entrar para o círculo fechadíssimo do STF deve — ou deveria — deixar de lado sua raça, ascendência social, gênero, religião e se debruçar sobre a Constituição Federal. Se é para ser um dos 11, deve ser o mais plural possível. Logo, dizer que Messias é “Pernambuco no STF” é conversa para ruminante cochilar.

CAFÉ PERNAMBUCANO EM DEBATE NACIONAL

O pesquisador Maurício Dália, do Instituto Senai de Tecnologia e Meio Ambiente, destaca o papel do café sombreado que tem se tornado “um aliado da regeneração ambiental, fortalecendo serviços ecossistêmicos e a agricultura familiar”. De acordo com os estudos de Maurício Dália, em debate na Universidade de Brasília (UnB), Pernambuco — especialmente os municípios de Taquaritinga do Norte, Garanhuns e Triunfo — “vêm se destacando pela produção de cafés de alta qualidade e pelo esforço em aprimorar técnicas sustentáveis que conciliam produtividade e preservação ambiental”.

NENHUMA SURPRESA

Uma notícia deste sábado (11), da “Agence France-Presse (AFP)”, afirma que um líder do grupo terrorista Hamas destacou que o “desarmamento está fora de discussão e não é negociável”.

NAS REDES SOCIAIS

O PT divulgou vídeo fazendo pesadas críticas a deputados que votaram pela rejeição da medida provisória que aumentava impostos. A legenda diz que o Congresso Nacional “sabotou o país, derrotou o povo” com o objetivo de “atacar Lula e reduzir sua força para 2026”. Ainda segundo o Partido dos Trabalhadores, “o que está em jogo é o equilíbrio das contas do Brasil”. Como diz o senador Marcos Rogério (PL-RO): “vai vendo, Brasil!”.

PENSE NISSO!

Leio que o governo do presidente Lula vai querer de volta os cargos de confiança entregues aos partidos que, até a semana passada, eram aliados do Planalto, especialmente União Brasil, Progressistas e PSD.

Em conversa com um dos líderes do “Centrão”, ele disse à coluna que a cobrança já era esperada e que os indicados deixarão seus cargos “tranquilamente”.

Como diria “Zé Noé”, um pacato cidadão carnaibano, e uma das poucas pessoas que ouvia A Voz do Brasil e ficava irritado com discursos inverossímeis na Câmara e no Senado: “Tá cá gota serena”.

Pois é, quer dizer então que a máquina pública — essa geringonça azeitada com dinheiro de quem paga imposto — não vai parar com a saída dos apaniguados dos partidos políticos?

Se é assim, “pra que boba serena” os governos gastam o dinheiro do cidadão, “comprando apoio”?

Pense nisso!