fechar
Política em Brasília | Notícia

No dia seguinte à derrocada do governo, o Planalto volta sua artilharia para o governador de São Paulo

Barroso deixa o STF e o presidente Lula está prestes a indicar mais um ministro. A aposta é de que seja o pernambucano Jorge Messias

Por Romoaldo de Souza Publicado em 09/10/2025 às 18:34
Cotado para ser o próximo ministro do STF, o pernambucano Jorge Messias pediu autógrafo a Luiz Roberto Barroso
Cotado para ser o próximo ministro do STF, o pernambucano Jorge Messias pediu autógrafo a Luiz Roberto Barroso - Emanuel de Sena/AGU

Clique aqui e escute a matéria

MORDEU A ISCA
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula da Silva (PT) começaram o the day after com a artilharia pesada — howitzers e morteiros — tendo o Palácio dos Bandeiras na alça de mira.

SHOWMÍCIO DE LULA
Em cima do “carro de som”, Lula não citou o nome do governador de São Paulo, mas disse que os adversários sabem que será difícil derrotá-lo. “Se eu estiver do jeito que eu estou, eu, sinceramente, serei candidato para ganhar as eleições.”

INTERESSES ESCUSOS
Haddad, por sua vez, acusou o governador paulista, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), de ter agido de má-fé, pedindo voto contra a medida provisória que perdeu a validade por falta de votação. “Mesmo com a notícia de que o governador do estado agiu, na minha opinião, em detrimento dos interesses nacionais para proteger a ‘Faria Lima’, nós não vamos prejudicar o Estado de São Paulo”.

SUBIU O TOM
Em seu perfil no “X”, o sempre comedido governador chamou Haddad para a briga: “Ficar jogando uns contra os outros de forma absurda e querer que a população apoie aumento de impostos, ninguém, nem eu nem o país, vai apoiar. Já chega. Tenha vergonha, Haddad, respeite os brasileiros”. 2026 é logo ali.

PÃO DE QUEIJO COM CAFÉ
O convite do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ao chanceler brasileiro, Mauro Vieira, para um encontro pessoal em Washington — após telefonema entre eles — deu uma animada em quem pretende tirar o conflito entre Brasil e Estados Unidos das manchetes da imprensa. De origem cubano, Rubio é encantado com o pão de queijo. Isso porque ele não conhece o nosso bolo de rolo.

PODERIA TROCAR A SIGLA
A Controladoria-Geral da União informou à CPMI do INSS que o Sindinapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical) teria omitido a informação de que seu vice-presidente, Frei Chico, é irmão do presidente Lula, o que é proibido por lei.

UM CAVALO SILENCIOSO
Mais uma vez, a CPMI ficou à mercê de um habeas corpus concedido pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Sindinapi, Milton Batista, também chamado de Milton Cavalo, entrou mudo e saiu calado.

DUPLA JORNADA
Nikolas Ferreira (PL-MG) quem diria. Deputado/celebridade cometeu “erro crucial”. Durante a votação da medida provisória que aumentava impostos, ele votou com o governo, mas jura que não está mudando de lado. “Votei errado enquanto cuidava da minha filha recém-nascida”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

KANDIR EM 1998
No auge da reforma da Previdência, o então deputado Antônio Kandir (PSDB-SP) chegou ao plenário para votar a favor da emenda que criava a idade mínima para aposentadoria. Acionou a tecla “abstenção” por engano. O governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) obteve somente 307 votos favoráveis. Um a menos que o necessário. A emenda foi arquivada.

PENSE NISSO!
De um jurista, leitor da coluna, que entende tudo do Supremo Tribunal Federal, comentando a aposentadoria precoce do ministro Luiz Roberto Barroso: “não poderia ser pior. Não apenas porque o presidente Lula terá indicado cinco dos 11 ministros, como o nome que está sendo sondado”.

Sem querer me deter no nome do advogado pernambucano Jorge Messias — atual advogado-geral da União e o mais cotado hoje para a vaga de Barroso — ou do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pré-candidato ao governo de Minas, será importante analisar mais do que apenas os nomes que estão postos.

O ponto principal a discutir é a forma como os ministros do Judiciário são indicados: por “notável saber jurídico”. Mas vago, impossível.


Pense nisso!

 

Leia também

Bolsonaro deve conseguir prisão domiciliar no STF, mas pode não ser de imediato
Inquérito do Golpe

Bolsonaro deve conseguir prisão domiciliar no STF, mas pode não ser de imediato
Reforma Trabalhista perde força e deixa de produzir redução do custo brasil após decisão do STF
Coluna JC Negócios

Reforma Trabalhista perde força e deixa de produzir redução do custo brasil após decisão do STF

Compartilhe

Tags