Chegada de Fachin à Presidência do STF vai destravar a pauta do desenvolvimento, liberando o início da Ferrogrão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tarcísio: hoje, estou fora da disputa ao Planalto; Lula quer levar esposa para encontro com Trump; enquanto Fux mantém Pernambuco com 24 deputados

Clique aqui e escute a matéria

FACHIN NOS TRILHOS

Tão logo tomou posse, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, já foi logo destravando a pauta começando pelo processo de autorização para que o governo federal faça a concessão da obra da Forrogrão, ambicioso projeto de escoamento da produção do Centro-Oeste, ligando Sinop (MT) ao porto de Miritituba (PA).

‘CORAGEM HEROICA’

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, disse que o vice-presidente do STF, Alexandre de Moraes, é um exemplo de “coragem cívica e heroica”. Segundo Gonet, Moraes tem “talento jurídico” e “inteligência aplicada à causa pública”.

A PAUTA DO ATRASO

O Psol entrou com ação no STF questionando a construção da ferrovia, alegando redução do Parque Nacional do Jamanxim (PA). O partido aponta “preocupação com o desmatamento e com as comunidades indígenas como os Munduruku, os Kayapó e os Panará. Até a Igreja Católica tem protestado contra a ferrovia. Por meio da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam), o episcopado amazônica quer que o STF barre a Ferrogrão.

O TARIFAÇO NO CAFÉ

A Ferrogrão será importante também para ajudar o Brasil a diversificar mercado e reduzir a dependência com os Estados Unidos. Empresários vietnamitas estão investindo pesado na aquisição do café conilon [Coffea canephora], também chamado de robusta, produzido no Norte de Mato Grosso.

FUX MANTÉM BANCADAS…

…e Pernambuco perde um deputado federal. O ministro do STF, Luiz Fux, atendeu a pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), mantendo o atual número de deputados federais: 513. A decisão ainda precisa ser referendada no plenário do STF. Com isso, em vez dos atuais 25 deputados, Pernambuco vai eleger somente 24.

MORO & DALLAGNOL

Por muito menos, o STF anulou provas da “Lava Jato”, o mais sofisticado esquema de corrupção no país, patrocinado por gestores ligados ao PT e ao PP. A alegação foi de um suposto conluio do Ministério Público — na pessoa do procurador Deltan Dallagnol — e o juiz Sérgio Moro.

TARCÍSIO ESTÁ FORA

Após quase três horas reunido com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — em prisão domiciliar — o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu do encontro no Jardim Botânico em Brasília, dizendo que seu projeto político é ser candidato e ficar mais quatro anos no Palácio dos Bandeirantes. “Hoje, eu sou candidato à reeleição em São Paulo, como eu tenho dito. Está claro”. O danado da fala do governador é o adverbio de tempo.

PSEUDO EMPODERAMENTO FEMININO

O presidente Lula da Silva (PT) quer levar a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, para o encontro como o presidente norte-americano, Donald Trump (Republicano). "Obrigado Janjinha, por você ter nascido e por ter conhecido essa pérola de homem. Quando eu for conversar com o Trump, eu vou levar ela. Eu quero que ele veja…”

PENSE NISSO!

Não basta o ministro Edson Fachin assumir o comando do Poder Judiciário tratando os convidados da posse a pão e água. O país requer mais do STF.

O Brasil quer um Judiciário menos comprometido com o espetáculo e averso aos holofotes

O país precisa sentir orgulho do Poder e aguarda uma ação enérgica de Fachin ao assumir, também, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde dormitam centenas de ações para que o sistema carcerário mereça a atenção necessária.

Chega de chover no molhado.

Pense nisso!