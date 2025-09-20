Na ONU, Lula vai lançar fundos para preservar florestas tropicais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atos do fim de semana definirão o apoio à PEC da Blindagem e ao projeto de anistia, que o relator, Paulinho da Força, está chamando de "dosimetria"

Clique aqui e escute a matéria

FUNDO AMBIENTAL

Em Nova York, o presidente Lula da Silva (PT) pretende arregimentar o maior número possível de países – o Planalto estima em mais de 50 – para lançar o Fundo das Florestas Tropicais para Sempre. O Brasil estima arrecadar para esse fundo recursos da ordem de US$ 100 bilhões, que serão usados para recompensar países que tenham programas de conservação das florestas.

DE OLHO NAS RUAS

O Planalto quer manter o presidente informado sobre todos os atos contra a PEC da Blindagem e o projeto de lei da anistia, ainda que desidratado, ou simplesmente o PL da Dosimetria, como sugere o relator, Paulinho da Força (Solidariedade-SP).

É O COMEÇO DO FIM...

...Ou o fim do começo, como sugere Tom Jobim (1927-1994) em sua “Águas de Março”, a escolha do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) como relator da PEC da Blindagem: “não tem a menor condição de ser a favor de uma proposta desse nível”. Como diria uma velha raposa congressual: “pode cavar a cova”.

EM CASA

O “trio da tricotagem”, o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), Paulinho da Força e o ex-presidente Michel Temer (MDB), soltou mais um balão de ensaio para sentir “a temperatura” antes de propor o benefício da prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Inicialmente, ele foi condenado a 27 anos e três meses de cadeia.

SALVADOR DOS PATRIOTAS

“Infame” e “indecoroso” foram algumas das palavras, publicáveis, ditas pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ao se referir à proposta que pode reduzir as penas de condenados pelo quebra-quebra em 8 de Janeiro, na praça dos Três Poderes, sem perdoar crimes. “Não arrisquei tudo para trazer justiça e liberdade para meu povo em troca de algum acordo indecoroso e infame como o que está sendo proposto”.

PRA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DE VANDRÉ

...e seus 80 anos, completados em 12 de setembro. Sem falar na controversa e ao mesmo tempo, brilhante carreira do poeta paraibano, e sem me deter no lugar comum de suas canções de protesto, a coluna recomenda “Pequeno Concerto que Virou Canção”.

“Não

Não há por que mentir ou esconder

A dor que foi maior do que é capaz meu coração”.

PENSE NISSO!

Se eu pudesse, e posso. Assim como você pode também dar uma sugestão ao presidente Lula: que, quando ele for fazer o discurso na abertura da Assembleia-Geral da ONU, seja menos petista – uma corrente minoritária no país – e mais brasileiro, de que tanto necessitamos.

Menos eu chefe de Estado que, até aqui, não condenou os ataques dos terroristas do Hamas, e mais conciliador. Mais humanista e menos proselitista

Um caixeiro-viajante e menos tutor dos atos alheios. Lula precisa ser mais democrata e menos puxador da curriola dos que apoiam a censura.

Mas aí não seria o Lula que já tentou ser no passado.

Dane-se!

Eu tentei!

Pense nisso!