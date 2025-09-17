PEC da Blindagem corre sério risco de ‘morrer’ no Senado Federal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

AÇÃO DESAGREGADORA

Ao liberar a bancada na votação da PEC da Blindagem, o PSB deixou atordoados integrantes do partido mais alinhados ao governo. Há quem acredite que o PSB busca sair bem na foto com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) Já outros enxergam nessa manobra, patrocinada pelo presidente João Campos, como se quisesse dar um grito de alerta ao governo.

‘BLINDADO É MAIS SEGURO’

Dos 67 deputados do PT, 12 votaram a favor da proposta que cria um escudo de proteção a congressistas que enfrentem processos judiciais. “Não temo punição”, confidenciou à coluna um petista que desobedeceu ao comando dado pelo líder da bancada, Lindbergh Farias (RJ). Não há previsão de alguma represália aos infiéis.

DANDO O TROCO

Para quem faz veladas críticas à blindagem parlamentar, leia só esta: o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pediu explicações ao Congresso Nacional sobre os procedimentos previstas em lei para impeachment de ministros do STF. O decano da Corte também cobrou manifestações da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. Pelo menos 11 pedidos de impeachment contra Gilmar Mendes estão parados na mesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

PODEROSO

Pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, aponta que 52% dos entrevistados reprovam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

NO FREE LIGHT

Parafraseando o economista norte-americano Milton Friedman (1912-2006), que em seu livro “There’s No Such Thing as a Free Lunch” lançado em 1975, disse que não havia almoço de graça. Aqui na coluna tem uma tradução livre: não tem luz de graça. A conta será — certamente — espetada no CPF ou no CNPJ de alguém. Na noite desta quarta-feira (17), a Câmara aprovou a ampliação da tarifa social de energia. Será dada gratuidade na conta de luz de famílias inscritas no CadÚnico. Mas alguém vai pagar: todos aqueles cidadãos que estão fora do cadastro.

RASGANDO O VERNÁCULO

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a PEC da Blindagem é, na prática, o mesmo que “rasgar” a Constituição Federal. No mês passado, a ex-senadora disse que os chineses vão “rasgar o Brasil” construindo ferrovias.

PENSE NISSO!

Pense no tempo em que a então senadora Heloisa Helena (PT-AL) fazia sucesso na tribuna do Senado com seus discursos histriônicos e engajados, ela afirmava que aqui [no Parlamento] “o mais inocente enganou milhares de eleitores”. Velhos tempos, aqueles em que os políticos não tinham receio nem da represália do Palácio do Planalto, ameaçando cortar suas emendas nem do STF que andava menos voraz contra parlamentares.

Hoje, na parte Norte da praça dos Três Poderes, seu ocupante, Lula da Silva (PT), não tira de pauta sua sanha pela censura às redes sociais.

No Sul, ministros do STF destamparam a panela das decisões persecutórias, cujo desfecho ainda não se sabe.

E o Congresso Nacional que finge legislar em favor do país, mas sem tirar da ordem do dia o mais ferrenho corporativismo.

Enquanto isso, a sociedade, que paga a festa, que se dane.

Pense nisso!