Câmara aprova PEC da Blindagem; bancada de Pernambuco aprova em massa a medida.

No Planalto, o receio é de que a oposição tenha os 300 votos que diz possuir. No Judiciário, Moraes não autorizou Mauro Cid a retirar a tornozeleira

AINDA MAIS BLINDADOS

A Câmara aprovou a PEC da Blindagem. O texto estabelece que deputados e senadores só poderão ser processados criminalmente com autorização da respectiva Casa Legislativa. Um parlamentar só poderá ser preso em flagrante por crime inafiançável. A regra também passa a valer para presidentes de partidos

COMO VOTOU PERNAMBUCO?

18 votos a favor: André Ferreira, Augusto Coutinho, Clarissa Tércio, Coronel Meira, Eduardo da Fonte, Eriberto Medeiros, Felipe Carreras, Fernando Coelho, Fernando Monteiro, Fernando Rodolfo, Guilherme Uchoa, Lucas Ramos, Luciano Bivar, Lula da Fonte, Mendonça Filho, Ossesio Silva, Pedro Campos e Waldemar Oliveira.

5 votos contrários à PEC: Carlos Veras, Clodoaldo Ferreira, Maria Arraes, Renildo Calheiros e Tulio Gadelha.

2 deputados não apareceram para votar: Iza Arruda e Pastor Eurico.

‘LEVA’ NÃO QUER

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, avisou ao Itamaraty que não aceita ir à Assembleia Geral da ONU para ficar “o tempo todo monitorado”.

SEM VISTO

Lewandowski até que poderia ir a Nova York, mas sem a mobilidade de outros tempos, quando era ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Alexandre Padilha, ministro da Saúde, está na mesma situação.

UNS DIAS A MENOS

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, não acatou o pedido da defesa do tenente-coronel Mauro Cid para relaxar a prisão domiciliar e retirar a tornozeleira eletrônica.

MAIS LIGHT IMPOSSÍVEL

Líderes partidários foram informados pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de que deve colocar em votação a urgência do projeto de anistia a condenados pela Justiça por participação na “trama golpista”, como nominou o Judiciário.

DIVISOR DE ÁGUAS

A condenação de Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses é o ponto limite. Caso o ex-presidente esteja fora da lista de beneficiários, a versão será mais palatável. Caso contrário, terá mais dificuldades de ser aprovada.

AGÊNCIA INDEPENDENTE

Pegou mal uma ingerência do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que cobrou da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) “agilidade” e “sem politicagem” na renovação antecipada da concessão da Energisa Sergipe. “Agência independente que se ergue através de critérios técnicos, necessariamente não faz politicagem”, afirmou o diretor Fernando Mosna, ao retirar o processo de pauta.

RESPIRANDO POR APARELHOS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconheceu que os Correios inspiram “cuidados” e que a estatal exige “muita preocupação”. Dados preliminares do governo federal apontam que os Correios registraram um rombo de R$ 4,4 bilhões nos primeiros seis meses do ano.

PENSE NISSO!

Essa balela constitucional de que os Poderes da República são harmônicos e autônomos entre si um dia ainda chegaria aonde está por chegar.

Do jeito que a coisa anda, um pequeno colegiado de cinco ministros – 45,454545...% - decide cassar o mandato de um parlamentar e o fato é pedantemente chamado de consummatum est.

Motivo pelo qual a chamada PEC da Blindagem deve ser pautada com urgência. Não parece independência nem autonomia que o Judiciário tenha poderes para destituir um integrante de outro Poder.

Pense nisso!