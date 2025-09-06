Dirigentes do PL estarão de olho no governador de São Paulo, antenados para contar quantas vezes Tarcísio defenderá a anistia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O PL já fechou questão: nada de plano "B". No Planalto, o governo determina que ministros com mandato devem ir ao Congresso votar contra a anistia

TESTE DE FIDELIDADE

O discurso do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), será posto à prova, neste 7 de Setembro, na avenida Paulista. Quanto mais ele repetir o mantra “anistia ampla, geral e irrestrita” mais estará apto a herdar o apoio do PL e, consequentemente, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

NO JARDIM BOTÂNICO

Há um porém: os Bolsonaros que estivem com o ex-presidente nos últimos dias — filhos e a ex-primeira-dama — reconhecem que Tarcísio não deve tomar nenhuma medida, pelo sim ou pelo não, tão cedo.

PLANO ‘U’ DE ÚNICO

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que não procedem as “especulações” sobre a existência de um plano “B” no partido, caso o projeto da anistia não seja aprovado. “Temos confiança e voto para aprovar a medida”.

DE VOLTA AO CONGRESSO

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, tem telefonado diariamente ao ministros com mandado, entre eles, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), alertando que o governo não quer ser apanhado de “calçadas curtas. Se houver alguma dúvida de que o suplente votará a favor a anistia, o ministro deve ser automaticamente exonerado para reassumir o mandato e votar contra o projeto.

OPERAÇÃO DE GUERRA

As Forças Armadas e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal reforçaram a segurança nas redondezas da Esplanada dos Ministérios durante a comemoração da Independência. “Nem quando o papa João Paulo 2º esteve aqui foi desse jeito”, lembrou um vendedor de bandeirinhas — referindo-se a julho de 1980.

CONDE DRÁCULA

Chamou a atenção um projeto aprovado pela Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, criando um selo de qualidade para produtos “à base de alho triturado”.

DICA CULTURA

Aproveitando a oportunidade do debate na Câmara sobre a qualidade do alho, a coluna recomenda o filme “Drácula de Bram Stoker”. A história, dirigida por Francis Ford Coppola, acompanha as peripécias de um advogado inglês Jonathan Harker, interpretado pelo galã Gary Oldman, que aceita um trabalho em um lugarejo sombrio na Transilvânia, na Romênia.

PENSE NISSO!

Dois momentos marcaram as celebrações do Dia da Independência na minha vida. Uma vez, foi quando eu era aluno do Colégio Evangélico Polivalente, em Petrolina (PE). Minha professora Diva Cavalcanti gostava tanto de mim que me escolheu porta-bandeira.

Anos depois, estava na Polícia da Aeronáutica, e aquele desfile na Esplanada dos Ministério marcou minha juventude.

Gosto muito dessa simbologia, assim como gosto do 7 de Setembro. Não da forma irresponsável de usurpação da data nem do ufanismo dos governos, mas da festa da Independência.

Pense nisso!