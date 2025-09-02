Julgamento do 'núcleo crucial' da tentativa de golpe não trouxe manifestante à praça dos Três Poderes
No 1º dia de julgamento teve um advogado dispensando o cafezinho "por causa da labirintite", e a Federação União Progressista mandando devolver cargos
PIXULECO DO BEM
A avenida que dá acesso ao condomínio Solar de Brasília, onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), virou “um inferno aqui na terra”, como argumenta um vizinho. Irritado com o assédio constante, o morador pegou uma vara de bambu e desinflou um boneco com as feições de Bolsonaro, vestido como presidiário.
SILÊNCIO NADA INOCENTE
O Partido Liberal classificou como “tentativa clara de calar quem pensa diferente” ao sair em defesa do ex-presidente. “Bolsonaro nunca estará sozinho”.
DIREITA, GRAÇAS A DEUS!
Para “provar” que “é possível ser de direita sem ser bolsonarista”, o ex-líder da bancada evangélica, deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), que já até flertou com o governo Lula da Silva (PT), afirmou que “é possível ser conservador” sem precisar atravessar o muro do extremismo dos seguidores do ex-presidente.
NA PAPUDA OU EM CASA
Nos bastidores, em off, já há quem cruze os dedos e faça apostas: pena menor que os estimados 40 anos e prisão domiciliar para Bolsonaro em vez de um presídio de segurança máxima.
’SMOKE FREE’
O advogado de defesa do ex-comandante da Marinha almirante Almir Garnier, Demóstenes Torres, rasgou elogios ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), exaltando o relator e dizendo que é “o único no Brasil que gosta de Alexandre de Moraes e de Bolsonaro”. Cassado quando era senador por Goiás, Demóstenes Torres ainda afirmou: “se Bolsonaro precisar que eu leve cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo”.
‘MEU ÍDOLO’
Um misto de constrangimento e descontração: o advogado do tenente-coronel Mauro Cid, Cezar Bitencourt chamou o ministro Luiz Fux de simpático e atraente. “Sempre, sempre presente. Sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariosas”. Fux olhou como quem nada entendeu.
FICHA LIMPA EM PERIGO
A cúpula da Igreja Católica acredita que chegou a hora de “mostrar a fatura”, cobrando do presidente Lula que não assina projeto aprovado pelo Congresso Nacional que modifica a lei de iniciativa popular, no que diz respeito ao prazo da inelegibilidade.
COMO É?
Hoje, um deputado que tenha cometido um crime e se tornar inelegível começa a cumprir esse prazo apenas após o fim do mandato.
COMO SERÁ?
Se o presidente Lula sancionar o projeto que acaba de ser aprovado pelos senadores, o período de inelegibilidade passará a valer a partir da cassação, e não mais após o fim do mandato.
PENSE NISSO!
Pode até ser que não se tenha entendido o que se passa dentro da primeira turma do STF, mas a sentença já estava precificada desde antes mesmo da leitura do relatório de Alexandre de Moraes.
Jair Bolsonaro e os outros já estão condenados. E é bem assim, o ex-presidente “foi o mentor intelectual” de toda a ação, “até por omissão, por não ter impedido que o plano fosse avante”.
Mas o que se sabe, no Brasil, é que ricos e poderosos mesmo que passem um — curto — tempo atrás das grades, logo, logo a prisão é relaxada.
Pense nisso!