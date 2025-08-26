Lula realiza curta reunião ministerial, com apenas 15% dos ministros falando

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidente da CPMI do INSS ameaça cassar credencial de jornalista que vazar informações. Carlos Viana (MG) só não sabe como indiciar investigados

IMPACIÊNCIA

O presidente Lula da Silva (PT) olhou o relógio ao menos cinco vezes enquanto um de seus ministros fazia relatos das atividades durante a reunião ministerial. Lula criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o governo de Israel e o cancelamento do visto norte-americano do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, considerando um “gesto irresponsável” por parte dos Estados Unidos. "Minha solidariedade e solidariedade do governo a você por conta do gesto irresponsável dos EUA de cassarem o teu visto (…) Eu acho que é vergonhoso para eles e não para você”. A maioria dos ministros usava boné azul com a frase “o Brasil é dos brasileiros”, escrita em branco.

TEMPO CONTADO

Dos 38 auxiliares, somente seis apresentaram relatos: Geraldo Alckmin, Indústria e Comércio; Sidônio Palmeira, Comunicação Social; Fernando Haddad, Fazenda; Márcio Macêdo, Secretaria-Geral; Mauro Vieira, Relações Exteriores; e Gleisi Hoffmann, Relações Institucionais.

50 EM 5 VERSUS 40 EM 4

O lema informal do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), tem um quê de Juscelino Kubitschek (1902-1976). O governador paulista defendeu um choque de gestão e disse que “o Brasil precisa fazer 40 anos em quatro”. JK criou o slogan “50 anos em cinco” com a promessa de crescimento acelerado do país.

PT DEFENDE REDUÇÃO DA BANCADA DE PERNAMBUCO

No programa “Passando a Limpo” da Rádio Jornal, o senador Humberto Costa (PT-PE) disse que “não faz sentido criar mais despesas — ainda que não seja uma grande despesa, mas tem um simbolismo importante”. Ao defender a manutenção do veto do presidente Lula ao projeto que aumenta o número de deputados — passando de 513 para 531 — Humberto Costa está de acordo com redução da representação de Pernambuco na Câmara Federal. Hoje são 25. Passará para 24. A Alepe perderá duas cadeiras.

REGULAMENTAÇÃO DE MOTORISTA POR APP SAI LOGO

Ainda que a Câmara tenha “esquecido” o projeto, o deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE) tem pressa. “É importante a gente correr com esse tema, antes que o Judiciário se meta no assunto”.

PENSE NISSO!

“Mais perdido do que cego em tiroteio”, como preconiza o ditado popular, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), ameaçou caçar a credencial de jornalistas que vazarem informações sigilosas decorrentes da apuração que a comissão estiver realizando.

O que Sua Excelência finge não saber e se arvora de todo-poderoso é que é obrigação do jornalismo sério e comprometido com o ouvinte/leitor fazer chegar as informações que ele apurar. A menos que coloque em risco de morte o interessado. No mais, senador, não venha dar uma de Lula, não.

Em 2004, na crista da onda, antes de explodir o “Mensalão do PT”, um dos maiores esquemas de corrupção no país, Lula decidiu caçar a credencial do jornalista norte-americano Larry Rohter, por divulgar informações “levianas, mentirosas e ofensivas à honra do presidente”, segundo justificativa do Ministério da Justiça. Rohter escreveu sobre hábitos etílicos do presidente. A medida autoritária não vingou.

Pense nisso!