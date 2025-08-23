Professora de yoga faz jejum e meditação para pedir a libertação de Bolsonaro da prisão domiciliar
Lula conta que já vetou propaganda com foto de homem negro, sem dente; procurador da República defende sufocar as organizações criminosas
YOGA E JEJUM
Uma mestre de yoga — que prefere ser chamada de Sarah Yogini — aboletou-se no portão de entrada do condomínio Solar de Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar. Ela contou à coluna que desde a última quinta-feira (21), está meditando e aguardando um "verdadeiro milagre: sua libertação".
NEM CHAMANDO SIDÔNIO
O tiozão do churrasco voltou a contar histórias sem graça, carregadas de preconceito. Acontece que como é o presidente Lula da Silva (PT), negros, pardos e parte de pessoas defensoras de direitos humanos até aplaudem.
FOI ASSIM
Lula revelou que no primeiro mandato, teria mandado "jogar a página fora" de uma propaganda institucional que mostrava um "senhor negro, alto, sorrindo sem nenhum dente na boca". O presidente disse que chamou o então ministro da pasta e deu um puxão de orelhas. "Você acha isso bonito? Uma capa [de revista] com uma senhora bonitona, com a bochecha bem vermelha, sorrindo e do lado dela um senhor negro..."
PARA SUFOCAR AS FACÇÕES CRIMINOSAS
A receita do procurador-geral da República, Paulo Gonet, é impedir que as facções criminosas "alimentem" o seu capital de giro. "O Estado precisa evitar que essas organizações tenham capital de giro".
O ELO DA SALVAÇÃO
Depois de disponibilizar um cartão de crédito não rastreável pelo governo dos Estados Unidos, para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o Banco do Brasil trabalha internamente para apagar o fogo de uma "falsa crise", segundo a instituição. Acionistas foram informados das medidas que o banco está tomando, e funcionários orientaram os clientes de que não há risco nas operações do BB.
DESIGUALDADES E MUITA LEITURA
Além de um almoço regado a arroz com bacalhau, o que ainda me resta do pouco estoque de café de Taquaritinga do Norte (PE) e a companhia do amigo Maciel Salu, este domingo promete: "Os Ricos e os Pobres — O Brasil e a Desigualdade, do pesquisador Marcelo Medeiros (Companhia das Letras, 2023) é a leitura escolhida. "Assim como educação, tributação não é uma panaceia (...) para encarar um problema da magnitude tão grande quanto a desigualdade no Brasil, não é sensato apostar em fórmulas mágicas". A coluna recomenda.
PENSE NISSO!
Demorou!
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou importante medida de proteção as mulheres que efetivamente tenham sido vítima de agressão em episódios de violência doméstica. Elas poderão se levantar e ir embora da audiência judicial se o agressor estiver presente.
"O contato visual da agredida com o agressor pode causar medo, humilhação e vergonha à mulher", como consta do relatório da senador Damares Alves (Republicanos-DF).
Parecia tão óbvio, e, ainda assim, ninguém se deu conta disso durante tanto tempo.
Pense nisso!