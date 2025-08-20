Aumento do número de deputados sobe no telhado
Líder do governo admite cochilo, planeja rearticular base aliada e teme convocação de sindicalistas aliados: derrota de Hugo Motta e Alcolumbre
GOLEADA
O governo sofreu, ontem, uma inesperada goleada na CPMI do INSS. À imprensa, o líder Randolfe Rodrigues (PT-AP), visivelmente desorientado, reconheceu que — assim como futebol — “não se pode subestimar o adversário”.
JOGO É JOGO, TREINO É TREINO
Antes de os “times” entrarem em campo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) — o primeiro derrotado — anunciou que o presidente CPMI seria o amazonense Omar Aziz (PSD). Na hora da votação, por 17 a 14, a oposição elegeu para comandar as investigações o senador Carlos Viana (Podemos-MG). O relator será o alagoano deputado Alfredo Gaspar (União Brasil), que derrotou Ricardo Ayres (Republicanos-TO), afilhado de Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara. “Perdemos o jogo, mas não seremos derrotado no campeonato”, filosofou o líder governista.
EM FAMÍLIA
Fontes que frequentam o Palácio do Planalto — assim mesmo, no plural — confidenciaram à coluna que o receio do governo é quando a oposição aprovar requerimento de convocação do sindicalista José Ferreira da Silva, irmão do presidente Lula. Vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Frei Chico — como é conhecido — teria atuado para aumentar a arrecadação ilegal nas aposentadorias.
¡MI BUENOS AIRES QUERIDO!
Será que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pretendia escapar para a Argentina e pedir asilo político ao presidente Javier Milei? A Polícia Federal acredita que sim, após encontrar, em um de seus celulares apreendidos um documento “que formalizaria esse pedido”. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 48 horas para que Bolsonaro se explique.
ENTREGANDO OS PONTOS
O deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE), um dos coordenadores da bancada de Pernambuco na Câmara, disse à coluna que não vê clima para derrubar o veto do presidente Lula da Silva (PT) ao projeto que aumenta o número de deputados.
CONSUMATUM EST’
Augusto Coutinho lembra “como foi apertada a votação no Senado”(41 a 33). “Como, para a derrubada do veto, se exige quorum qualificado, não vejo possibilidade e vontade de derrubar o veto”. Com isso, caso o veto de Lula não seja derrubado, a bancada de Pernambuco passará de 25 para 24 deputados federais. Na Assembleia Legislativa, a representação parlamentar passará de 49 para 47 deputados.
XERIFE AMEAÇADOR
Alexandre de Moraes voltou a praticar seu esporte predileto e ameaçou bancos brasileiros que seguirem a lei “Magnitsky”. “Caso esses bancos decidam aplicar a lei internamente, não podem — e, aí se o fizerem, podem ser penalizados internamente”, disse à agência Reuters de notícias.
NA TOCA
O assessor internacional do Planalto, Celso Amorim, disse, na Câmara dos Deputados, que vê com “preocupação” a presença de navios de guerra dos Estados Unidos na costa venezuelana. “Acho que a não intervenção — norte-americana na Venezuela — é fundamental”.
PENSE NISSO!
Gosto de um ditado — não necessariamente com essas palavras — que reclama quando alguém conta com o ovo antes de a galinha pôr.
Além do vacilo, do bola nas costas, do cochilo — tudo o que se possa dizer da liderança do governo, mas a arrogância de Davi Alcolumbre e de Hugo Motta cantando vitória antes da eleição de presidente e relator da CPMI do INSS, mostra muito bem como essa agenda anda “no mundo da lua”. Fora da realidade.
Sabe o que é? Viram presidente, “enxertam” um rei na barriga e saem por aí arrotando caviar, mesmo tendo comido torresmo.
Deu no que deu, e se o governo não se articular, vai tomar de goleada em cada votação.
Pense nisso!