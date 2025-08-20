Aumento do número de deputados sobe no telhado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

GOLEADA

O governo sofreu, ontem, uma inesperada goleada na CPMI do INSS. À imprensa, o líder Randolfe Rodrigues (PT-AP), visivelmente desorientado, reconheceu que — assim como futebol — “não se pode subestimar o adversário”.

JOGO É JOGO, TREINO É TREINO

Antes de os “times” entrarem em campo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) — o primeiro derrotado — anunciou que o presidente CPMI seria o amazonense Omar Aziz (PSD). Na hora da votação, por 17 a 14, a oposição elegeu para comandar as investigações o senador Carlos Viana (Podemos-MG). O relator será o alagoano deputado Alfredo Gaspar (União Brasil), que derrotou Ricardo Ayres (Republicanos-TO), afilhado de Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara. “Perdemos o jogo, mas não seremos derrotado no campeonato”, filosofou o líder governista.

EM FAMÍLIA

Fontes que frequentam o Palácio do Planalto — assim mesmo, no plural — confidenciaram à coluna que o receio do governo é quando a oposição aprovar requerimento de convocação do sindicalista José Ferreira da Silva, irmão do presidente Lula. Vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Frei Chico — como é conhecido — teria atuado para aumentar a arrecadação ilegal nas aposentadorias.

¡MI BUENOS AIRES QUERIDO!

Será que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pretendia escapar para a Argentina e pedir asilo político ao presidente Javier Milei? A Polícia Federal acredita que sim, após encontrar, em um de seus celulares apreendidos um documento “que formalizaria esse pedido”. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 48 horas para que Bolsonaro se explique.

ENTREGANDO OS PONTOS

O deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE), um dos coordenadores da bancada de Pernambuco na Câmara, disse à coluna que não vê clima para derrubar o veto do presidente Lula da Silva (PT) ao projeto que aumenta o número de deputados.

CONSUMATUM EST’

Augusto Coutinho lembra “como foi apertada a votação no Senado”(41 a 33). “Como, para a derrubada do veto, se exige quorum qualificado, não vejo possibilidade e vontade de derrubar o veto”. Com isso, caso o veto de Lula não seja derrubado, a bancada de Pernambuco passará de 25 para 24 deputados federais. Na Assembleia Legislativa, a representação parlamentar passará de 49 para 47 deputados.

XERIFE AMEAÇADOR

Alexandre de Moraes voltou a praticar seu esporte predileto e ameaçou bancos brasileiros que seguirem a lei “Magnitsky”. “Caso esses bancos decidam aplicar a lei internamente, não podem — e, aí se o fizerem, podem ser penalizados internamente”, disse à agência Reuters de notícias.

NA TOCA

O assessor internacional do Planalto, Celso Amorim, disse, na Câmara dos Deputados, que vê com “preocupação” a presença de navios de guerra dos Estados Unidos na costa venezuelana. “Acho que a não intervenção — norte-americana na Venezuela — é fundamental”.

PENSE NISSO!

Gosto de um ditado — não necessariamente com essas palavras — que reclama quando alguém conta com o ovo antes de a galinha pôr.

Além do vacilo, do bola nas costas, do cochilo — tudo o que se possa dizer da liderança do governo, mas a arrogância de Davi Alcolumbre e de Hugo Motta cantando vitória antes da eleição de presidente e relator da CPMI do INSS, mostra muito bem como essa agenda anda “no mundo da lua”. Fora da realidade.

Sabe o que é? Viram presidente, “enxertam” um rei na barriga e saem por aí arrotando caviar, mesmo tendo comido torresmo.

Deu no que deu, e se o governo não se articular, vai tomar de goleada em cada votação.

Pense nisso!