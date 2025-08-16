Após exames, Bolsonaro é orientado a mudar hábitos alimentares e praticar exercícios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Alckmin elogia café de Taquaritinga do Norte; parlamentares viajam ao exterior para conhecer políticas que já existem no interior de Pernambuco

Clique aqui e escute a matéria

NA MOITA

Naquilo que depender da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), quem consultar informações sobre o contracheque de juízes será identificado. A medida, no entanto, não diz, exatamente, o que os magistrados pretendem fazer, que atitudes vão tomar contra os cidadãos que desejarem saber quanto estão pagando — em salário e penduricalhos — aos juízes. Tudo, segundo a AMB, em nome da garantia de um certo “nível mínimo de segurança” de juízes e seus familiares.

‘O OMI NUM TÁ BEM’

No “Solar de Brasília”, condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a informação de que sua saúde continua debilitada é assunto recorrente. Neste sábado (16), após seu retorno de uma consulta médica e uma bateria de exames, com quatro horas de duração, espalharam-se a torto e a direito os “boletins médicos” — todos com um tom de gravidade.

OFICIALMENTE…

…segundo o médico Cláudio Birolini, Bolsonaro tem esofagite e gastrite e a recomendação é fazer exercícios. “Ele é uma pessoa muito ativa, gosta de se comunicar, gosta de estar perto de gente. E ele está privado de tudo isso. Então, obviamente, isso influencia negativamente”.

ALCKMIN E O CARRO SUSTENTÁVEL

Representantes da montadora Stellantis e o empresário pernambucano José Carlos Dourado — dono da concessionária Priva Via, à direita na foto — apresentaram ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) os resultados de programa de incentivo ao carro sustentável: 108% de aumento nas vendas. “É mais emprego, mais renda e mais sonhos realizados”.

VICE TOMA CAFÉ DE TAQUARITINGA

Na recepção organizada para Alckmin, foi servido um café arábica typica — uma exclusividade de Taquaritinga do Norte, no agreste pernambucano. O vice-presidente, que só toma café com açúcar, aceitou o desafio de tomar ao menos o primeiro gole sem adoçar: ”realmente, é de uma doçura singular”.

‘CENSURABRAS’

Chegou a hora de o eleitor pegar seu título e ligar para os 25 deputados federais e os três senadores da bancada pernambucana, dizendo não ao projeto do Executivo que prevê a criação de uma agência que vai cuidar da proteção de dados. Pela proposta de Lula, se uma determinada rede social descumprir regras para remover “conteúdos ilegais”, deverá ser suspensa por 30 dias. E quem vai decidir por essa censura? Justamente a agência que Lula quer criar.

NAS ASAS DA MORDOMIA

Um grupo de 13 parlamentares embarcou para Singapura para “conhecer políticas educacionais” que possam implementadas no Brasil. Integrantes da frente de deputados e senadores que apoiam a educação poderiam, no entanto, pegar um avião até o Recife, depois, percorrer 400km até Carnaíba (PE), no Sertão do Pajeú — viriam uma das mais premiadas experiências educacionais.

PENSE NISSO!

Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Tema de filmes e músicas, como essa interpretada por Renato e seus Blue Caps:

“A esperança é a última que morre

Por isso eu vivo a lhe esperar

Só quero que um dia você me namore

E que também possa me amar.”

A letra adocicada de Ed Wilson (1945-2010) pode muito bem ser empregada na política também.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse que tem “muita fé” de que o marido estará na disputa no ano que vem e que vai derrotar Lula. A aposta foi feita mesmo sabendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro está às véspera de se tornar inelegível.

Pensando bem, até que Michelle não está de todo errada. Quem poderia imaginar que o Judiciário brasileiro viesse a inocentar petistas graúdos enrolados com a corrupção e que tiveram as penas anuladas, como ocorreu recentemente com o ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto?

Se a “sorte” que campeia na esfera petista cruzar frontais e chegar ao bolsonarismo é bem provável que o ex-presidente esteja livre — em breve — com atestado de bons antecedentes e serviços prestados ao país.

O Brasil e o seu Poder Judiciário não são para amadores.

Pense nisso!