CPMI do INSS pronta para começar; até onde as investigações irão é a grande incógnita

Os diálogos ríspidos no STF, as agruras de um ex-presidente que já nem sonho come mais, e o recado de Lula a Rodrigo Pacheco: "meu governador"

‘HABEMUS RELATOREM’

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), tirou da manga do paletó o “4 de paus” — na versão do truco paulista — para nomear o também republicano Ricardo Ayres (TO) como relator da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito), criada para investigar fraudes no INSS contra aposentados e pensionistas: “Desejo a ele, ao presidente [senador] Omar Aziz (PSD-AM) e a todos os integrantes um excelente trabalho nessa pauta tão relevante para o país”. Agora vai!

PODE SER

De Miguel Coelho, presidente do União Brasil de Pernambuco, em entrevista ao videocast “Cena Política”, do Sistema Jornal do Commercio, sobre a participação do partido no governo Lula e se deve ou não devolver os cargos no governo federal: “O União Brasil não pode ser o ‘cavalo do cão’ para resolver toda a parada, todos os problemas”.

BARALHO SEM SONHO

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente em prisão domiciliar, tem alternado o isolamento com a família e algumas visitas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O deputado Luciano Zucco (PL-RS) esteve no condomínio Solar de Brasília, fez um churrasco para a família. Jogaram cartas, mas Bolsonaro não tem comido o sonho da padaria em frente ao portão da sua residência. “Recomendação médica”.

MICHELLE NA BRONCA

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não gostou da exposição patrocinada por Zucco nas redes sociais. “A visita tinha caráter restrito, breve e voltado exclusivamente a fins humanitários”.

COACH JURÍDICO

Em diálogo pontuado por divergências com o ministro Luiz Fux, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, advertiu o colega dizendo que ele “não está sendo fiel aos fatos”. Essa é a orientação: não dar nome aos episódios; quando muito, uma insinuação. Agora, imagine se Barroso dissesse diretamente: ‘Vossa Excelência está faltando com a verdade”.

VISTA, DIFICILMENTE

Ainda que tenha apresentado divergências pontuais no julgamento da chamada “trama golpista”, na Primeira Turma, o ministro Luiz Fux dificilmente pedirá vista — mais tempo para analisar os argumentos de acusação e da defesa. “É pouco provável”, disse um conhecedor do ‘modus operandi’ de sua excelência.

FORA DO STF

O sonho que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) acalentou durante décadas de ser indicado para o STF está indo por água abaixo. Durante a semana, o presidente Lula da Silva (PT) chamou Pacheco de “meu governador”. Nas recentes pesquisas, o favorito ao governo de Minas é o senador Cleitinho (Republicanos).

DIREITOS HUMANOS NA ESCOLA

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, assinou portaria que cria um processo educativo destinado à “formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres”. Os cursos serão oferecidos na Escola Virtual do Governo. O material didático estará disponível na Biblioteca Digital do ministério.

PENSE NISSO!

As autoridades judiciais têm aberto processos a torto e a direito. Militantes de causas efêmeras recorrem ao Judiciário como quem corre ao pote em época de calor. Todos querendo abrir investigações por qualquer opinião que seja divergente.

Uns se queixam de “ofensas às instituições” outros, de “ataques à democracia”.

Uma pergunta. Ou melhor: duas, que não querem calar. Ataque à democracia — que “diabo é dez”? E outra coisa: ofensa às instituições?

Minha gente, se a gente não puder dizer poucas e boas sobre instituições relapsas, perdulária, a quem mais se pode dirigir um suave xingamento?

Reclamar do síndico do condomínio, que não cria espaço para “desova” de reclamações, é ataque à democracia?

Pense nisso!