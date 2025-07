Toffoli deleta propinoduto da Lava Jato - Sérgio Moro reage

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Empresários cobram menos lorota do governo e mais construção de pontes com a Casa Branca. Bolsonaro sai da toca e declara estar "apaixonado" por Trump

IMPLODIU DE VEZ

A pesada caneta do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), beneficiou o doleiro Alberto Youssef tornando nulos “todos os atos praticados em desfavor dele no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato”. Ainda segundo Toffoli, houve um “incontestável quadro de conluio processual entre acusação e magistrado”.

NÃO FOI BEM ASSIM

Hoje senador da República pelo União Brasil do Paraná, Sérgio Moro — ex-juiz da Lava Jato — escreveu no X que a anulação dos processos contra o doleiro que mandava fazer entregas domiciliares de propina “reflete a inversão de valores morais pela qual o Brasil passa, reforça a impunidade e abre portas para novos escândalos, como o do roubo dos aposentados e pensionistas do INSS”.

MENOS JABUTICADA

Sob reserva, empresários que estiveram com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) pediram menos provocações e mais pontes com a Casa Branca.

MAIS LÁBIA

Roberto Perosa, presidente da associação que representa os exportadores de carne — a Abiec — recomendou que o entendimento se concentre “no pedido de prorrogação” dos prazos do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Nossos frigoríficos já estão parando de produzir carne” destinada à América do Norte.

NEM NAMORO NEM AMIZADE

Recluso, “ma non troppo”, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou estar “apaixonado” por Donald Trump. Mesmo não sabendo o que se passa na cabeça de sua paixão, Bolsonaro declarou em entrevista que gosta de Trump. “Sou apaixonado por ele, pelo povo americano, pela política americana”.

’MENINO MALUQUINHO’

Quando estava montando sua equipe de transição, um assessor recomendou que o presidente eleito Lula da Silva (PT) prestasse atenção no deputado André Janones (Avante-MG). “É o único com mobilidade e traquejo nas redes sociais capaz de neutralizar os bolsonaristas”. Lula ouviu outro interlocutor e desistiu de Janones. Ontem (15), o Conselho de Ética da Câmara suspendeu seu mandato por três meses, por ataques ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

PENSE NISSO!

Analisando a decisão do ministro Dias Toffoli, eu fico imaginando a seguinte situação: o motoboy que transportava a propina do esquema de corrupção na Petrobras descobre que um cigano do Leste Europeu estava fazendo a prática da cafeomancia — a arte de interpretar o futuro, lendo o fundo a xícara de café.

— Pronto mestre — diz o piloto da moto, após tomar uma xícara de café, mostrando as garatujas que sobraram da bebida.

— Não sei o que levas nessas mochilas, mas logo, logo, isso vai virar fumaça — antecipou o cigano dizendo um “saste baxtale — vá com boa sorte!

Interpretando bem, não é que o ministro do STF ignorou que naquelas mochilas havia muito dinheiro convertido pelo doleiro. O que Toffoli entendeu foi que, se a transportadora era ilegal, logo não houve transporte, não houve mochila.

No retrogosto do motoboy, apenas um leve toque de frutas vermelhas do café.

Pense nisso!