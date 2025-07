Fazenda diz ao Congresso não ser fácil cobrar dívida da Venezuela

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ATÉ QUANDO?

O que se escuta de políticos com relativa prudência é que o Brasil anda tão atabalhoado que um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) tornou-se tão poderoso que, sozinho, ele suspende um ato do presidente da República e outro do Congresso Nacional numa única canetada.

NOVO CANGAÇO

As redes sociais vivem dias de fúria — seja pelo falso dilema de ricos contra pobres, seja pela falaciosa acusação de que tudo de ruim que está acontecendo no país tem o dedo de deputados e senadores.

NOVO CANGAÇO (2)

O PSOL é uma dessas legendas que, além de judicializar boa parte das disputa que o partido sai perdedor no Congresso, também abriga manifestantes que flertam com o terrorismo. Na invasão a um banco em São Paulo, na semana passada, um dos “manifestantes”, Felipe Vono, é assessor do partido recebendo salário mensal de R$ 10 mil.

REI NA BARRIGA

O que têm de diferentes do cidadão comum os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB); do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP); e, do STF, Luís Roberto Barroso? As três autoridades foram, de avião da Força Aérea Brasileira (FAB), assistir em Parintins (AM), à vitória do Garantido sobre o Caprichoso.

COLOCA NO SERASA

Supera os R$ 10 bilhões o total da dívida que o governo-amigo de Nicolás Maduro, da Venezuela, tem com o Brasil. O Ministério da Fazenda tem dito a congressistas que “por se tratar de dívida soberana, os instrumentos disponíveis são diferentes da cobrança contra devedores de natureza privada”. Não esperem mais que isso. Calote!

PICANHA GARANTIDA

A promessa de campanha de Lula — de que “o povo brasileiro voltará a comer picanha e a tomar uma cervejinha” — corre o risco de não ser cumprida, mas na casa do primeiro-ministro Phm Minh Chính, do Vietnã, churrasco não vai faltar tão cedo. Lula presenteou o premiê vietnamita com carne brasileira.

PIADA PRONTA

Phm Minh Chính entregou ao brasileiro um caixa com filé de peixe “NineFish”. Entendeu?

PENSE NISSO!

O “gabinete do amor”, como vem sendo chamada a tropa de choque que o PT colocou nas ruas — antecipando o pandemônio que será a campanha eleitoral de 2026 — ao menos na nossa profissão, separa muito bem os homens dos meninos.

Não é necessário ir muito longe, não. É só dar uma olhada nas redes sociais que alguns perfis com CPF e CNPJ e outros com sinais codificados — também chamados de robôs — espalham “notícias” e comentários de meias verdades contra quem pensa diferente.

Dê um olhada.

Pense nisso!