Governo apela para música de Dominguinhos e Nando Cordel para melhorar o prestígio no Nordeste

Itamaraty vai cadastrar brasileiros que vivem em Israel que queiram deixar o país por causa do conflito com o Irã. O passo seguinte é trazer de volta

FENÔMENO LULISTA

Que Janones que nada. Erica Hilton (Psol-SP) será a garota-propaganda das ações iluministas do governo Lula da Silva (PT). A primeira missão da deputada será tocar fogo no munturo deixado pelo governo Jair Bolsonaro (PL). Ela tem cerca de 3 milhões e 700 mil seguidores no Instagram.

FOGO DE PALHA

André Janones (2,2 milhões de seguidores) é deputado pelo Avante de Minas Gerais e chegou a ser cotado para cuidar da comunicação do governo. Estranhamente, caiu em desgraça nas hostes petistas após ser condenado por rachadinha. Fez acordo para não ser cassado: devolveu R$ 157,8 mil. — R$ 80 mil na bucha e mais 12 parcelas no “carnê, de R$ 6,4 mil, cada.

FALANDO EM QUADRILHA

Como se não bastasse as críticas da descaracterização das festas juninas — com algumas apresentações artísticas que nem sabem o que é uma quadrilha — o Planalto divulgou um vídeo “estilizando” a música “Isso Aqui Tá Bom Demais” de Dominguinhos (1941-2013) e Nando Cordel.

AZEITANDO A MÁQUINA

Agora, em vez dos versos “Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha, quem tá fora quer entrar. Mas quem tá dentro não sai, pois é”; pare, pense e comece a cantarolar: “Olha, o Nordeste é muito bom! O Nordeste é bom demais! Olha o governo federal. O que já fez e ainda faz”. Como diria minha vó, lá no sertão do Pajeú: “É de lascar o cano!”.



(RE)COMEÇOU…

…O Itamaraty informou à coluna que está cadastrando brasileiros que vivem em Israel e que queiram deixar o país por causa do conflito com o Irã. O comunicado do governo brasileiro ressalta que é preciso localizar, identificar e cadastrar aqueles “que tenham intenção de deixar o país, a embaixada solicita que seja preenchido o formulário abaixo indicado”.

COMBO

Alguns parlamentares que estiveram na quinta-feira (19) na Marcha para Jesus aproveitaram o clima ameno e a temperatura ideal para dar uma esticadinha na Parada Gay, em São Paulo.

OS ‘PATINHOS’

O governo — Rui Costa, da Casa Civil; e Alexandre Padilha, da Saúde — vive uma crise interna porque a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, articulou a derrubada do veto que acaba por elevar a conta de luz em 3,5%. Os deputados e senadores que votaram para a derrubada do veto presidencial temem que o Planalto não cumpra o acordo e acabem sendo responsabilizados pela duradoura tarifa vermelha.

ACORDES DO ACORDEON…

…de Toninho Ferragutti com o Quinteto da Paraiba, na igreja de São Pedro dos Clérigos, no bairro de São José, às 17h. “De Sol a Sol” e “Nem Sol Nem Lua”, dois discos do acordeonista paulista, são a base do concerto desta tarde. É gratuito. A coluna recomenda!

PENSE NISSO!

Menos, ministro. Menos! Será que vossa excelência não tem mais o que fazer?

Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) deu um daqueles votos que você fica imaginando. É para isso que serve a corte mais alta da justiça brasileira — ele condenou Nelson Fonseca Júnior a 17 anos de cadeia por ter roubado uma bola de futebol com autógrafo de Neymar, que faz parte do acervo da Câmara dos Deputados.

Neymar nem está mais com essa bola toda! E no fim das contas, a bola já foi até devolvida.

Pense nisso!