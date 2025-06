Guerra entre Israel e Irã vira um Fla-Flu nas redes sociais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ABIN DE LULA

A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um relatório que aponta o atual diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Luiz Fernando Corrêa, “agiu para controlar as oitivas e garantir que os servidores não colaborassem com a apuração”.

AMIGO DE LULA

Corrêa ocupou nas gestões do presidente Lula da Silva (PT), os cargos mais estratégicos da segurança pública, como diretor-geral da PF e secretário nacional de Segurança Pública, vinculado ao Ministério da Justiça. No terceiro mandato do petista, assumiu o comando da Abin.

DE 11, TRÊS

Quem quer que venha assumir o Palácio do Planalto em 1º de janeiro de 2027 vai ganhar, de lambuja, o direito de indicar três ministros do STF: serão os substitutos de Luiz Fux, em 2028; de Cármen Lúcia, no ano seguinte; e, de Gilmar Mendes, em 2030. Numa regra de três simples, isso representa 1/4 do tribunal.

O PAI DA CRIANÇA

Ainda não está concluído o “teste de DNA” para identificar de quem teria partido a iniciativa de divulgar um documento interno da Polícia Rodoviária Federal (PRF), recomendando que os novatos “evitem os veteranos” para impedir a “transmissão de práticas desalinhadas com o novo modelo institucional”.

SINAL VERMELHO

A mesma PRF já vive a fase de transição — inicialmente do nome. Na proposta de emenda constitucional, o Ministério da Justiça quer trocar o nome da corporação para Polícia Viária Federal. Até o papel timbrado já está em compasso de espera. Estima-se em R$ 300 milhões o custo total para que a troca seja concluída.

PAPARICANDO

O advogado-geral da União, Jorge Messias — que está de olho em uma dessas três vagas que se abrirão nos próximos anos no STF — chamou de “roubo aos brasileiros” a derrubada de veto presidencial sobre o marco de energia eólica. O ministro vai cair de costas quando notar que boa parte dos votos veio de parlamentares da base aliada e até do próprio partido do governo Lula.

ROMPENDO O SILÊNCIO

Até que enfim: um senador governista — Fabiano Contarato (PT-ES) — resolveu dizer por que votou para derrubar o veto do presidente Lula e, consequentemente, jogar no lombo do consumidor aumento da conta de luz.

ACREDITANDO NA MP

Em uma rede social, Contarato alegou ter seguido um “acordo com o governo, que orientou dessa forma para impedir a derrubada de outros vetos”. Os senadores pernambucanos, Teresa Leitão e Humberto Costa, também votaram nessa crença de que o Planalto vai editar uma medida provisória (MP) “que evite o aumento na conta de energia”. É ficar no aguardo.

PENSE NISSO!

Os “isentões” do Oriente Médio passaram o feriado na torcida como se estivessem assistindo Flamengo e Fluminense, como naquela partida pelo campeonato Carioca de 1963, com 194.603 pagantes dentro do Maracanã.

Dentro de campo, foi 0 x 0, numa época em que não havia a febre das redes sociais. O Fla-Flu virou sinômino de disputa acirrada.

No dia santo do Corpus Christi, o “Fla-Flu” foram os ataques de Israel para as bandas de Teerã e a resposta do governo de Masoud Pezeshkian. Foi como se — em tempo real — a “torcida” narrasse nas redes sociais ataques e contra-ataques. Cada um com sua verdade.

“O Fla-Flu começou quarenta minutos antes do nada”, diria o jornalista pernambucano Nelson Rodrigues (1912-1980).

Pense nisso!