Congresso derruba veto de Lula e retoma indenização a vítimas do vírus Zika

PENSÃO PARA VÍTIMAS DE ZIKA

Mães de crianças com microcefalia comemoraram a derrubada do veto do presidente Lula ao projeto de concede uma indenização no valor de R$ 50 mil e uma pensão vitalícia mensal de R$ 8.157,41. Germana Soares, presidente da União de Mães de Anjos, esteve o tempo todo confiante: “nós sabíamos que iríamos derrubar [o veto] sem o governo, mas, com o apoio do governo, está sendo menos difícil”.

MEDIA TRAINING

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, afirmou que “quem passou cinco mandatos - 1995 a 1999 e de 2007 a 2023 - nessa Casa [Legislativa] não precisa de media training”. Wolney deve ser um dos primeiros nomes a ser chamado para prestar depoimento na CPMI do INSS.

CPMI FICA PARA AGOSTO

O Congresso Nacional deu mais um passo para criação da CPMI do INSS, com a leitura — ontem à noite (17) — do requerimento. Agora, os partidos devem indicar seus representantes. O senador Omar Aziz (PSD-AM) é o mais forte candidato a comandar as investigações, desbancando a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), uma das autoras do pedido. A deputada Coronel Fernanda (PL-MT) deve ser a relatora. Os trabalhos somente terão início após o recesso de julho.

ZERO SOLIDARIEDADE

Prefeitos que estiveram sob fogo cruzado em Tel Aviv acusaram o Ministério das Relações Exteriores de Brasil de “omissão”. Segundo nota divulgada pelo grupo: “faltou solidariedade, sobrou indiferença”. O grupo questiona que “Se a própria diplomacia admite ter sido avisada, por que não houve qualquer advertência formal ou impedimento? Por que o silêncio cúmplice até o momento em que a tensão explodiu?”.

FRENTE A FRENTE COM CID

O general Walter Braga Netto ficará cara a cara com o tenente-coronel Mauro Cid, delatou que disse ao Supremo Tribunal Federal (STF) ter recebido dinheiro do general para financiar ações golpistas.

E TOME BARULHO!

O Congresso criou a Liderança de Oposição, que terá “as mesmas prerrogativas da Liderança do Governo”. Escolhido como o primeiro líder, o senador Izalci Lucas (PL-DF) disse à coluna que seu trabalho será “de cobrança e muito barulho, quando for necessário”.

LULA E ZELENSKY…

…ficaram lado a lado, na cúpula do G7, mas apenas no momento da fotografia oficial. O presidente da Ucrânia havia pedido audiência com o brasileiro, mas, segundo o Itamaraty, houve atraso na agenda, e, por isso, a reunião de Lula com Volodimir Zelensky acabou cancelada.

PENSE NISSO!

As festas juninas — tradicionais manifestações culturais dos brasileiros — caminham para a universalização, mas, no Congresso Nacional, é como se cada um dos 513 deputados e 81 senadores tivesse nascido em um desses rincões nordestinos.

Entra ano, sai ano, e sempre por esses dias o que se vê por aqui, por Brasília, é uma pressa danada para suspender os trabalhos, e o sentimento é de que boa parte deles já está com a fogueira acessa, o lampião de gás clareando os cômodos da casa e o arrastapé comendo solto.

Seria bom se, além de todo esses rompante integracional, suas excelências voltassem das bases políticas carregadas de ideias, de projetos.

Pense nisso!