Oposição critica nota do governo brasileiro sobre guerra Israel-Irã

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

‘BOLA FORA’

O Grupo Parlamentar Brasil-Israel manifestou repúdio às declarações do governo do presidente Lula da Silva (PT) sobre o conflito entre Israel e Irã. O governo brasileiro criticou o governo de Tel Aviv por “violar a soberania do povo iraniano”. Segundo nota assinada pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente do grupo, “o presidente Lula mais uma vez escolhe se alinhar aos que disseminam o terror”, numa referência ao governo do presidente iraniano Seyyed Ebrahim Raisi.



PENSÃO VITALÍCIA

Na sessão do Congresso Nacional marcada para esta terça-feira (17), deputados e senadores devem dar um “puxão de orelhas” no presidente Lula, ao derrubar o veto do petista ao projeto que instituiu pensão vitalícia para pessoas com deficiência causada pelo vírus da Zika.

ALEGAÇÃO

Os parlamentares haviam aprovado projeto prevendo indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil e mais uma pensão mensal vitalícia de até R$ 8.092,54 — o teto do INSS. O governo alegou “falta de previsão orçamentária” para a despesa e encaminhou medida provisória com o benefício de R$ 60 mil “para crianças de até dez anos que tenham nascido com deficiência causada pelo vírus durante a gestação”.

FAZENDO ESCOLA

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) — que fez de tudo para quebrar o setor elétrico — tem um acólito na Esplanada dos Ministérios: Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, defendeu que o governo deveria usar receitas do setor de óleo e gás para, “entre outros objetivos, colaborar com o equilíbrio fiscal do país”.

DO PONTO DE VISTA DO CAVALO

Projeto de lei do deputado Delegado Matheus Laiola

(União Brasil-PR) proíbe o uso de animais para transporte de cargas. “Embora os maus-tratos a animais já sejam um crime previsto por lei, tal tipificação pouco abarca a verdadeira crueldade que se consubstanciada na utilização da tração animal”.

TOURNÉE INÚTIL

Ganha um CD do saxofonista paraibano Jurandy do Sax quem for capaz de apontar quais foram os benefícios para a comunidade — que arcou com os custos da viagem de um grupo de prefeitos a Israel — mesmo após alertas do Ministério das Relações Exteriores.

BOLERO DE RAVEL

Jurandy tornou-se conhecido internacionalmente por tocar o “Bolero”, de Maurice Ravel (1875-1937), na praia do Jacaré em Cabedelo (PB), sempre ao cair da tarde!

E, POR ÚLTIMO...

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira (16), projeto que dá o nome de Miguel Arraes à sala de reuniões dos líderes. A oposição votou contra, alegando que o ex-governador de Pernambuco era comunista.

PENSE NISSO!

A exceção do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) — por motivos genéticos — há em Brasília um temor de que não toda, mas parte da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid seja anulada.

E aí, será um “deus nos acuda”! Vindo a ser toda anulada — o que eu duvido — o julgamento terá de ser iniciado praticamente do zero.

Se for o caso de uma anulação parcial, os fatos elencados pelo militar terão de ser revistos.

Ou seja, a pressa de Moraes e o “seu tribunal” terá de ser adiada.

Vamos aguardar.

Pense nisso!