Lula demite ministro de Direitos Humanos só após denúncias chegarem à imprensa

Na Esplanada, no Palácio do Planalto e até na casa do presidente as denúncias de assédio já eram tratadas à boca miúda. Lula mostrou-se "surpreso"

FOGO BRANDO

A demissão do ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, só se concretizou, após resolveram abrir a “caixa de ferramentas” com denúncias contra ele.

Embora inquietante, nos corredores de Brasília, é o motivo pelo qual esse assunto ficou tanto tempo de boca em boca. Do Palácio do Planalto à Esplanada dos Ministérios. Muita gente graúda sabia de inúmeras denúncias e muitas delas fizeram vista grossa.

EFEITO HARGREAVES

Fosse um governo comprometido com as causas que jura defender, e a fritura de Silvio Almeida não teria esperado a gordura ferver. Teria sido afastado imediatamente, ganharia tempo para preparar sua defesa - se é que há - e voltaria caso conseguisse provar uma hipotética inocência. Mas Lula preferiu a pirotecnia fumegante.

‘LEI ITAMAR’

Itamar Franco (1930-2011) fez isso quando ocupava a cadeira que hoje Lula da Silva (PT) está aboletado. Henrique Hargreaves, então ministro da Casa Civil, foi acusado de fazer parte de um esquema de desvio de verbas públicas para uma ONG do Piauí. Se afastou do cargo, se defendeu, provou inocência e retornou ao cargo. Mas Lula não é Itamar.

‘PENTE-FINO’

O Lula da Silva que dizia aos quatros cantos que “quem está nos programas [sociais] está por necessidade, não pode trambicagem” agora reconhece que apesar de ser “bem desagradável” é preciso “de tempos em tempos [realizar] uma operação pente-fino” para excluir quem não tem mais direito de receber os benefícios, conforme disse à rádio Difusora de Goiânia (GO).

CONVOCATÓRIA

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tem espinhosa missão: conseguir falar com os governadores de estado, nos próximos dias. O chefe dele quer reunir os executivos estaduais para discutir um plano de segurança pública para o país. Os governadores do Sul, Centro-Oeste e Sudeste - que já tiveram acesso ao documento - não gostaram da maioria das propostas de Lewandowski, entre elas a instalação de câmeras nos uniformes dos policiais. Lula conta com a aquiescência dos nove governadores nordestinos.

NELSON RODRIGUES: ‘O MAIOR DRAMATURGO’

PENSE NISSO!

Não sei que crime é esse, mas a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, sabia com bastante antecedência das traquinagens do agora ex-ministro de Direitos Humanos Silvio Almeida.

“Janja” como o marido a trata, é amicíssima de Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial e - supostamente - uma das mulheres importunadas por Silvio Almeida. Ele nega.

A primeira-dama publicou um emblemática foto nas redes sociais [ah, que falta o “X” faz] beijando a testa da ministra tão logo o jornalista Guilherme Amado, Metrópoles, revelar o outro lado de Silvio Almeida. No dia seguinte o presidente recebe “com surpresa” as denúncias contra seu chefe de Direitos Humanos. Ou Lula mentiu ou a esposa encobriu informações importantes.

Pense nisso!