Apesar das críticas pela flexibilização das regras para a formação do condutor, o programa CNH do Brasil vem ampliando significativamente o acesso dos cidadãos à primeira habilitação e acumulando resultados expressivos em todo o território nacional. Pelo menos é o que garante o governo federal.

Segundo o Ministério dos Transportes, entre janeiro e novembro de 2026 - primeiro ano das mudanças -, mais de 8 milhões de brasileiros deram início ao processo para obter a carteira de motorista, número que representa um crescimento de quase 200% (193,3%) na comparação com o mesmo período de 2025, quando as exigências eram maiores.

O governo diz que, além de estimular a entrada de novos condutores, a iniciativa já gerou uma economia estimada em R$ 3,46 bilhões para a população, obtida exclusivamente com a gratuidade dos cursos teóricos.

Esse crescimento no volume de inscritos se reflete gradualmente no alcance das etapas finais de formação dos condutores. No mesmo intervalo, até 23 de novembro de 2026, o País teria registrado a emissão de 2.754.281 carteiras de habilitação, o que equivale a um avanço de 16,8% em relação ao ano anterior.

A diferença observada entre o número de novos requerimentos e as emissões efetivas seria devido à própria estrutura do processo, em que os requerimentos marcam a abertura da solicitação e as emissões contemplam apenas os candidatos que concluíram todas as fases exigidas.

EXPANSÃO DO MODELO DE ENSINO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

O governo federal também destaca que a reformulação do ensino prático abriu caminho para a atuação de novos atores no mercado de formação além das autoescolas. Até a terceira semana de novembro de 2026, os instrutores de trânsito autônomos ministraram 842.084 cursos práticos, montante correspondente a 14,8% de todas as aulas de direção realizadas no ano.

E alega que a expansão do programa também tem como objetivo suprir a demanda nacional por motoristas profissionais, setor considerado estratégico pelo Ministério dos Transportes para sustentar o crescimento econômico e a capacidade exportadora do Brasil, prevendo-se ampliação dos resultados com a operação integrada dos Detrans.

NOVAS REGRAS DO CONTRAN FLEXIBILIZARAM AS EXIGÊNCIAS PARA CONDUTORES

No aspecto regulatório, a Resolução Nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) fez alterações profundas no modelo estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ainda em 1998. Entre as principais diretrizes, a norma eliminou a carga horária mínima de 45 horas para os cursos teóricos, permitindo que o candidato opte por modalidades presenciais ou de ensino a distância (EaD).

O governo projetava quando as novas regras foram lançadas - no fim de 2025 - que a desburocratização reduziria o custo total para obtenção da CNH em até 80%, autorizando ainda a realização dos exames teóricos de forma remota e jogando a exigência dos exames médicos para após a aprovação no teste teórico.

A flexibilização alcançou, principalmente, o treinamento prático de direção, reduzindo a carga horária mínima obrigatória de 20 horas para apenas duas horas. Agora, a instrução poderá ser realizada junto a autoescolas, escolas públicas ou com instrutores autônomos devidamente credenciados no sistema oficial do programa e com ficha de antecedentes criminais negativada.

Além disso, deixou de ser exigida a adaptação de duplo comando de freios nos veículos de aprendizagem, mantendo-se apenas a exigência de identificação visual por faixa amarela ou branca - algo muito criticado por especialistas em segurança viária.

Apesar do objetivo governamental de baratear o documento, as medidas enfrentaram e seguem enfrentando resistência de Centros de Formação de Condutores (CFCs), médicos de tráfego, educadores e órgãos de trânsito. Os críticos sustentam que a drástica redução de aulas teóricas e práticas pode prejudicar a formação cidadã e a segurança nas vias. O setor pondera que a flexibilização traz riscos elevados ao trânsito brasileiro, marcado por 34 mil mortes anuais e 200 mil pessoas mutiladas, além de um cenário de ampla utilização da motocicleta como ferramenta de trabalho.

