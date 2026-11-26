Uma aliança nacional foi lançada para dar protagonismo ao transporte público coletivo no Brasil, um País que vive de costas para o transporte público coletivo - com pouquíssimas exceções. A Aliança pelo Transporte Público Coletivo foi oficializada nesta quinta-feira (26/11), em Brasília (DF), com a participação inicial de 13 entidades nacionais ligadas à mobilidade urbana.

A proposta é fazer com que ônibus, trens e metrôs deixem de ser tratados como uma questão restrita às administrações municipais e estaduais e passem a ocupar um espaço entre as grandes políticas nacionais de desenvolvimento econômico, social e ambiental.

O lançamento reuniu representantes de operadores, fabricantes de veículos e equipamentos rodoviários e metroferroviários, gestores municipais, pesquisadores, especialistas em tecnologia, planejamento urbano e meio ambiente. Concebida como um espaço democrático, apartidário, colaborativo e de adesão voluntária, a Aliança não pretende substituir a atuação individual de seus integrantes e segue aberta a outras organizações de abrangência nacional que queiram aderir voluntariamente.

NOVE DESAFIOS PARA TRANSFORMAR O TRANSPORTE COLETIVO EM ESTRUTURADOR DAS CIDADES

O diretor-presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Francisco Christovam - Divulgação Aliança com 13 entidades é lançada em Brasília para colocar o transporte público coletivo no centro das políticas nacionais - Divulgação

A Teoria da Mudança, documento apresentado no lançamento, estabelece nove desafios: melhorar a qualidade dos serviços; aprimorar a regulação, a contratação e a remuneração dos operadores; reduzir a tarifa para os usuários e o custo para a sociedade; implantar infraestrutura adequada, com novos modelos de financiamento; usar fontes renováveis de energia; implantar a gestão metropolitana compartilhada; aprimorar a gestão pública, incluindo o Sistema Único de Mobilidade (SUM); e difundir a importância do transporte coletivo para as cidades e as pessoas.

Como resultado intermediário, a Aliança quer aumentar a participação do transporte coletivo nos deslocamentos, principalmente nas médias e grandes cidades. A longo prazo, o objetivo é torná-lo o elemento estruturador dos sistemas de mobilidade urbana. A organização também estabeleceu quatro valores: democracia, independência política, defesa do interesse público e excelência técnica e científica.

Um dos responsáveis pela coordenação da formação da Aliança, o consultor Renato Boareto afirmou que o papel do grupo será produzir conhecimento técnico para apoiar quem decide. "A situação só muda pela ação do Estado. O governo federal, os governos estaduais nas regiões metropolitanas e as prefeituras dos municípios são os responsáveis pela implementação do transporte público coletivo. Nosso papel enquanto Aliança é produzir subsídios, qualificar debates e produzir conhecimento para dar suporte a essa tomada de decisão", disse.

Entre os pontos citados para as futuras ações estão a ampliação de modelos de gestão metropolitana compartilhada, como os das Regiões Metropolitanas do Recife (PE), Aracaju (SE), Vitória (ES) e Goiânia (GO), e a integração física, operacional e tarifária, já que, em muitas regiões metropolitanas, o passageiro ainda usa vários cartões e paga mais de uma tarifa para completar uma única viagem.

FINANCIAMENTO PERMANENTE E TARIFA ZERO NO CENTRO DO DEBATE

O financiamento do transporte coletivo é o principal desafio. O superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Luiz Carlos Néspoli, afirmou que a busca por recursos deve contemplar o custeio das operações, para dar equilíbrio aos contratos de concessão, e os investimentos em infraestrutura. Segundo ele, parte das medidas ainda pode ser adotada por estados e municípios, apesar dos vetos presidenciais a dispositivos de financiamento do Marco Legal do Transporte Público Coletivo, já que a legislação preservou a possibilidade de programas federais de custeio. "Então, a expectativa é que, lá na ponta, a gente tenha, de fato, uma diferença que o passageiro possa sentir, possa perceber, seja tangível para ele", afirmou Néspoli.

A sustentabilidade da proposta de Tarifa Zero aos fins de semana também preocupa, principalmente diante da possibilidade de uso de emendas parlamentares, cujos valores variam de um ano para outro, para bancar despesas permanentes. O diretor-presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Francisco Christovam, considerou positivo que a Tarifa Zero tenha colocado a mobilidade urbana em outro patamar no debate nacional, mas defendeu fontes permanentes de recursos. "Nós, na NTU, estamos apostando muito mais no desenvolvimento de fontes permanentes de custeio, e aí vem a modernização do vale-transporte, a criação de um vale-transporte social, entre outras medidas que podem acontecer", disse.

O plano de trabalho para 2027 deverá definir os projetos e as ações prioritárias da Aliança, e o desafio será transformar estudos e articulações em resultados que o passageiro perceba no dia a dia: menos tempo de espera, viagens mais rápidas, veículos menos lotados e tarifas compatíveis com a renda.

Integram a Aliança pelo Transporte Público Coletivo 13 entidades fundadoras:

Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER)

Associação Brasileira de Tecnologia para a Mobilidade (ABTec Mobilidade)

Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU)

Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus (FABUS)

Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET)

Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos)

Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP)

Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP)

Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA)

Instituto do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos (MDT)

União Internacional de Transporte Público – Divisão América Latina (UITP América Latina)

World Resources Institute Brasil (WRI Brasil)

