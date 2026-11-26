A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) emitiu um novo alerta sobre as mortes e mutilações de quem usa moto no Brasil. Cenário que só se agrava diante da explosão do transporte de passageiros com motocicletas, como Uber e 99 Moto, e os deliverys. As vítimas das motos - condutores e passageiros - representam de 50% a 70% das mortes no trânsito brasileiro.

A "Carta Alerta aos Usuários de Veículos de Duas Rodas" foi lançada e assinada em 19 de novembro, em Porto Alegre (RS), durante o 58º Congresso da SBOT, e cobra mais regras, fiscalização e conscientização. Em 2024, 15.459 motociclistas morreram no trânsito do País, segundo o Atlas da Violência 2026. Para a SBOT, os sinistros com motos formam uma crise silenciosa que lota hospitais e interrompe vidas precocemente.

A carta tem cinco pontos. Pede menos erros humanos, com atenção contínua e respeito às leis. Pede menos velocidade, porque a energia cinética do impacto é a "principal causa de lesões e óbitos" de condutores e garupas. Defende que o condutor tenha consciência de que é "melhor ver e ser visto", com farol e lanterna acesos de dia, faixa refletiva e equipamentos de proteção. Também pede atenção redobrada em chuva, curvas e pistas escorregadias, com treinamento e habilitação. Por fim, propõe aproximar as instituições de referência e ampliar o uso de tecnologias. O documento se resume em três palavras: precaução, proteção e prevenção.

COBRANÇA POR RESPONSABILIZAÇÕES E METAS DA OMS

Pesquisa da SBOT com 23 mil usuários de moto mostra que o motociclista conhece o risco, mas o mesmo assim se arrisca porque confia na impunidade diante da ausência dos poderes públicos - Tânia Rêgo/Agência Brasil

A SBOT afirma que a responsabilidade não pode recair apenas sobre quem pilota e cobra dos governos federal, estadual e municipal investimento em infraestrutura, sinalização, fiscalização e educação. Também cobra responsabilização das empresas de aplicativo de entrega e de transporte, cujos modelos de remuneração por produtividade e metas agressivas empurram profissionais para a velocidade excessiva e a exaustão nos horários de pico. A meta do movimento segue a da Organização Mundial da Saúde (OMS): reduzir em 50% as vítimas até 2030. A entidade defende um "pacto coletivo de toda a sociedade".

Em Porto Alegre, por exemplo, onde aconteceu o evento, as motos são aproximadamente 10% da frota e estiveram envolvidas em 54% das 70 mortes no trânsito registradas até outubro de 2026, segundo o presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto. A coordenadora do Samu, Ana Beatriz Squadri, informou que os atendimentos a vítimas de sinistros com moto cresceram 69% entre 2020 e 2025.

MOVIMENTO BRASIL DUAS RODAS GANHA CORPOR EM 2026

Quem usa a moto como transporte sabe do perigo que representa, mas tem autoconfiança para se expor em cidades sem fiscalização e ausência do poder público - Roberta Soares/JC

A carta é um desdobramento do Movimento Brasil Duas Rodas, que a SBOT vem construindo este ano. Em maio, o Fórum Duas Rodas: Ciência para Salvar Vidas, com apoio do Conselho Federal de Medicina e da Abramet, apresentou levantamento com realizado com ortopedistas: 64% das vítimas eram motociclistas, 26% passageiros e 10% pedestres, 34% ficaram com sequelas permanentes e 40% tinham entre 20 e 29 anos.

Na enquete nacional da entidade, as causas mais citadas foram imprudência (92%), excesso de velocidade (83%) e baixa fiscalização (58%). Em setembro, a 1ª Cúpula Nacional do Movimento, na Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), apresentou a pesquisa feita com o Instituto Qualisa de Gestão (IQG) e anunciou a Carta Aberta aos Usuários de Veículos de Duas Rodas.

Na Região Metropolitana do Recife, são vários casos que mostram o custo humano desse cenário, preço pago pela ausência de regras para o serviço de moto por aplicativo. Em 24 de setembro, uma passageira de 30 anos morreu atropelada por uma carreta na BR-101, após o piloto perder o equilíbrio no acostamento. Dois dias depois, uma mulher de 26 anos, que era passageira do motoapp, morreu após colisão entre duas motos no km 59 da BR-101.

Em 27 de outubro, uma jovem de 21 anos, garupa de moto em corrida por aplicativo segundo testemunhas, caiu na pista e foi atropelada por um carro depois de a moto bater em um ônibus. Outros casos de mortes de passageiros dos motoapps também foram registrados no Grande Recife em agosto e setembro. Em comum, há a omissão das prefeituras da RMR em regulamentar o serviço, principalmente o Recife - que atrai a maior parte do serviço e acumula o maior número de sinistros e mortes com motos.

PESQUISA APONTOU QUE O USUÁRIO DA MOTO SABE DO RISCO

A pesquisa Movimento Brasil Duas Rodas, do IQG, da Fiesp e da SBOT apontou que quase 60% dos usuários de motocicletas já sofreram quedas e colisões no trânsito. Ou seja, praticamente seis em cada dez profissionais que utilizam a motocicleta por aplicativo para trabalhar ou como transporte urbano — condutores de motoapp, entregadores e passageiros — já sofreram algum sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo a ABNT e o CTB).

Ao todo, 23.240 pessoas responderam à pesquisa nacional realizada em 27 estados, sendo 21.832 delas motociclistas que usam a moto como ferramenta de trabalho — o recorte que sustenta os principais números divulgados. A pesquisa mediu a cultura de segurança em três pilares: Indivíduo, Grupo e Sistema.

Um dos achados mais relevantes do estudo é que o problema não está na falta de informação sobre os riscos do veículo sobre duas rodas ou da consciência sobre a segurança no trânsito. A Vértea - Academia de Estudos Avançados em Saúde Sustentável, núcleo do IQG - criou o Índice Global de Cultura de Segurança, e a dimensão individual — que mede a consciência do risco e a confiança do motociclista em sua própria capacidade de agir com segurança — obteve nota 91,3, considerada extremamente alta.

Isoladamente, a consciência dos riscos chegou a um percentual ainda maior: 96% de 100. Ou seja, a pesquisa deixou claro que o motociclista sabe, portanto, o que é uma condução segura e reconhece o perigo a que está exposto. Uma conclusão que evidencia que apostar apenas em campanhas educativas não vai mudar o cenário de violência viária no País, onde o trânsito mata 35 mil pessoas por ano, das quais entre 15 mil e 16 mil são ocupantes das motos.

Os desafios da regulamentação do serviço de motoapp ficaram claros no diagnóstico nacional apresentado. O levantamento também aponta que os usuários apostam na autoeficácia: 86,6% dos entrevistados afirmaram ter confiança de que saber lidar com o risco - uma postura que termina funcionando como um combustível para comportamentos mais arriscados no tráfego.

Pesquisa Movimento Nacional Brasil sobre Duas Rodas

23.240 respondentes em 27 estados, base de 31/08/2026

59,8% dos motociclistas profissionais (entregas, corridas, táxi) já sofreram sinistro de trânsito

84,7% pilotam 6 horas ou mais por dia; 53% pilotam 9 horas ou mais

96 pontos — consciência do risco (dimensão individual, classificação alta)

86,6 pontos — autoeficácia para segurança (confiança na própria capacidade)

41 pontos — influência social (classificação moderada, restringe comportamentos seguros)

85,3 pontos — normas sociais do grupo (classificação alta)

46,7 pontos — pressões econômicas (classificação moderada, restringe comportamentos seguros)

32,1 pontos — índice da dimensão sistêmica (classificação baixa, o principal gargalo)

65,1 pontos — Índice Geral de Cultura de Segurança do Brasil (classificação moderada)

Melhores índices estaduais: Paraná e Piauí (66,3); pior índice: Acre (61,2)

Pernambuco: índice de 64,7; 49,9% já sofreram sinistro (abaixo da média nacional)