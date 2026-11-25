Infelizmente, nada mudou na segurança do Metrô do Recife, apesar da confusão criada sem necessidade pela mídia nos últimos dias e de o sistema precisar ampliar a sua segurança pelo bem do passageiro. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), é falsa a informação de que o sistema estaria adotando uma nova medida, com vigilância armada nas estações e dentro dos trens. O que houve, de acordo com a companhia, foi a contratação emergencial para dar continuidade ao serviço que já existe. Nada além disso.

Ou seja, a vigilância patrimonial já fazia parte do sistema - felizmente, até porque sem ela, a infraestrutura do sistema metroferroviário da RMR seria literalmente ‘canibalizado’, como aconteceu com as estações dos corredores do BRT Norte-Sul na época da pandemia, quando o governo do Estado decidiu retirar a segurança patrimonial.

A CBTU explicou que o serviço é terceirizado há anos, desde a alteração no Plano de Emprego e Salário (PES), que passou a vedar o uso de armas de fogo pelo efetivo próprio da companhia - no caso, os PFFs (Policiais Ferroviários Federais). A vigilância patrimonial da BBC cobre as estações, as subestações elétricas, a sede administrativa e o Centro de Manutenção de Cavaleiro (CMC). Dentro dos trens, a segurança continua sendo feita por monitoramento de imagens e pelo efetivo orgânico da CBTU - os PFFs -, que não usa armas de fogo.

O contrato nº 062.2026 foi assinado na segunda-feira (23/11) pela superintendente da CBTU no Recife, Marcela de Queiroz Campos. Ele prevê vigilância patrimonial armada 24 horas por dia, de domingo a domingo, inclusive nos feriados, a partir de quinta-feira (26) e até 24 de maio de 2027, pela empresa BBC Serviços de Vigilância Ltda. O valor é de R$ 16,4 milhões para 180 dias, em caráter emergencial e com dispensa de licitação. Os roubos e furtos de fiação são recorrentes no sistema.

Sem armas, os PFFs hoje atuam no Centro de Controle e Manutenção (CCM), controlando as 1.380 câmeras de monitoramento do sistema e intervêm quando necessário, mas sem armas. Em resumo, o que houve foi um ‘atrapalho’ da Administração Central da CBTU, em Brasília, que levou ao contrato temporário, que tem data para começar e terminar, vale destacar.

Sobre o fato de a contratada BBC Serviços de Vigilância Ltda estar em processo de recuperação judicial aberto em maio de 2025, com passivo trabalhista de R$ 42,6 milhões, a base legal usada pela CBTU também permite a continuidade apesar do fato.

A BASE LEGAL PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO

A dispensa de licitação, segundo a CBTU, foi necessária para evitar a descontinuidade de um serviço essencial e de prioridade pública. O contrato 017/2021, em vigor, não poderia ser renovado e chegava ao fim nesta quarta-feira (25). O termo de referência da nova contratação foi publicado em outubro de 2026. Nele, a CBTU alerta que, sem vigilantes armados, usuários e patrimônio ficariam mais vulneráveis a depredações, roubos e agressões, e afirma que não tem pessoal próprio qualificado e amparado pelo PES para esse serviço. A companhia garante que o contrato emergencial será encerrado assim que o pregão eletrônico em andamento for concluído.

Por ser empresa pública federal, a CBTU sustenta a dispensa na Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016), e não na Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), que é a regra geral da administração pública. O fundamento é o artigo 29, inciso XV, complementado pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da própria companhia. O dispositivo autoriza a contratação direta em situações de emergência, quando a urgência pode comprometer a segurança de pessoas, serviços, equipamentos e outros bens, o que, na avaliação da CBTU, é o caso diante dos furtos de fiação, invasões e vandalismo.

A lei também impõe limites: o contrato emergencial deve cobrir apenas o tempo necessário para concluir a licitação definitiva, com teto de 180 dias consecutivos e vedação à prorrogação, prazo que o contrato 062.2026 respeita. Pelo artigo 30, § 3º, o processo precisa comprovar a situação emergencial, a escolha do fornecedor e a justificativa do preço, sob pena de responsabilização dos gestores em caso de falha de planejamento ou superfaturamento. Cabe agora acompanhar o andamento do pregão, já que a segurança do sistema continua dependendo dele.

