Teste do Grande Recife Consórcio de Transporte com a Kallas e o Cittamobi usa o mesmo dispositivo da publicidade e pode ser ampliado em 30 dias

A tecnologia para facilitar a vida do passageiro começa a ser ampliada no transporte público coletivo da Região Metropolitana do Recife. Está em teste em três abrigos da capital pernambucana a previsão de chegada em tempo real dos coletivos no mesmo dispositivo que a publicidade é exibida e que fica ao lado das paradas. Assim, o passageiro terá mais uma opção para saber o horário dos ônibus além do próprio celular, por exemplo.

A nova tecnologia está sendo testada dentro do contrato de concessão de modernização, qualificação e ampliação das paradas de ônibus da RMR, sob coordenação do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e em execução pela Kallas, empresa multimídia que administra a modernização e a ampliação das paradas na RMR. Por enquanto, as informações em tempo real estão sendo alimentadas pelo Cittamobi, uma das maiores plataformas de mobilidade urbana do País.

Os pontos de teste ficam na Avenida Domingos Ferreira (em frente ao Carrefour), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife; na Praça do Derby, área central da capital; e na Avenida Agamenon Magalhães (em frente ao Hospital Memorial São José), na mesma região. Segundo o CTM, os testes iniciais permitirão aperfeiçoar o funcionamento do serviço. Caso os resultados sejam satisfatórios, a previsão é expandir a iniciativa para mais abrigos nos próximos 30 dias. Por enquanto, o teste já começou na parada 180179.

“Essa entrega, ainda que em teste, inaugura um novo marco de informação e previsibilidade para o cidadão metropolitano que usa o transporte público na RMR. Agora, o usuário do ônibus pode consultar todos os nossos serviços no Rumo e ter a previsão de chegada dos ônibus nas próprias paradas, sem precisar ficar consultando o celular”, destaca o diretor-presidente do CTM, Matheus Freitas. O Rumo é a plataforma criada pelo Estado para dar informações aos passageiros do sistema.

Informação que já existe nos terminais e estações de BRT chega finalmente ao ponto de ônibus, modelo semelhante ao da Eletromídia em São Paulo - Divulgação

INFORMAÇÃO JÁ DISPONÍVEL NOS TIS E NAS ESTAÇÕES DO BRT

A informação em tempo real não é inédita no sistema, mas até agora ficava restrita aos equipamentos urbanos fechados. Nos Terminais Integrados (TIs), os painéis de mensagens variáveis, que indicam linhas, chegadas e saídas, passaram a ser instalados em 2023 pela Nova Mobi Pernambuco (concessionária responsável pela operação e modernização dos TIs e estações de BRT na RMR), também com dados do Cittamobi.

São Paulo já oferece algo parecido. A Eletromídia, concessionária dos abrigos da capital paulista, instalou nas chamadas Paradas New Tech o Itinerário Digital, que exibe a previsão de chegada. Em julho de 2025, segundo a Prefeitura de SP, eram 12 pontos, com dados da SPTrans tratados pelo Cittamobi.

DOIS CONTRATOS DE CONCESSÃO PARA AS PARADAS DE ÔNIBUS

Ônibus em tempo real: Grande Recife começa a testar painel com previsão de chegada em três abrigos - Divulgação Ônibus em tempo real: Grande Recife começa a testar painel com previsão de chegada em três abrigos - Divulgação

O teste é viabilizado pelo CTM por meio da concessão dos abrigos firmada com a Kallas, com integração tecnológica do Cittamobi e investimento do Governo do Estado. A concessão foi dividida em dois contratos: o primeiro, assinado em 2022, prevê 3.650 equipamentos, e o segundo, cuja licitação foi aberta em novembro de 2025, trata de 3.450 pontos.

Os números de instalação mostram o tamanho da tarefa. Segundo a empresa, o Lote 1 tem 2.542 equipamentos instalados, e o Lote 2, 238, e a Kallas afirma estar à frente do cronograma. Mas o painel de previsão não estará em todos os abrigos. No contrato original, apenas 3% dos equipamentos teriam Painéis de Mensagem Variáveis. Como a RMR tem mais de seis mil pontos de parada, a informação em tempo real ainda será exceção por um bom tempo. Também existem 58 câmeras de monitoramento das paradas instaladas e Wi-Fi disponível em 20 unidades.

O que o teste vai mostrar é se a previsão será confiável. O sistema depende da qualidade do GPS dos veículos, e uma estimativa que erra com frequência pode gerar mais frustração do que conforto. Os resultados dessa fase e o ritmo da expansão serão o parâmetro para saber se o ponto de ônibus do Grande Recife deixa de ser um lugar de espera às cegas.

Locais dos testes

Parada 010011 – Av. Domingos Ferreira (em frente ao Carrefour)

Parada 180358 – Praça do Derby (em frente ao nº 201)

Parada 180179 – Av. Agamenon Magalhães (em frente ao Hospital Memorial São José)

