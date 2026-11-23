Nathalia Recco foi encaminhada para uma unidade particular de saúde com quadro clínico estável; era a única que usava cinto de segurança

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A única sobrevivente do sinistro que deixou quatro pessoas mortas na PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, foi transferida para uma unidade da rede privada de saúde. Nathalia Lins Peixoto Recco estava internada no Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, e foi encaminhada ao novo hospital com quadro clínico estável.

A informação foi divulgada pelo Hospital Dom Helder Câmara nesta segunda-feira (23). Em nota, a unidade informou que o nome do hospital de destino não será divulgado para preservar os dados pessoais da paciente.

Nathalia era a única das cinco pessoas que estavam na Toyota SW4 que utilizava cinto de segurança. As outras quatro ocupantes morreram após o veículo colidir contra uma árvore na madrugada de domingo (22).

Relembre o sinistro que deixou quatro mortos

O grupo havia saído de uma festa na Praia de Maracaípe e seguia para outro evento quando ocorreu a colisão. Segundo informações apuradas pela TV Jornal, o veículo atingiu inicialmente uma placa de sinalização com a orientação "Reduza a Velocidade" e, em seguida, bateu contra uma árvore. A parte dianteira do automóvel ficou destruída.

As quatro vítimas fatais foram identificadas como Ingrid Shelda Santos Machado, de 26 anos, dentista natural de Bezerros; Beatriz Acioli, médica residente natural de Alagoas; David do Nascimento Melo, de 27 anos, empresário alagoano apontado como motorista; e Fernanda Severina de Eloi, de 31 anos, modelo natural de Gravatá.

Uma jovem que chegou a entrar no veículo contou à TV Jornal que pediu para descer após perceber que o motorista aparentava estar embriagado e dirigia de maneira perigosa. Ela relatou que percorreu menos de 200 metros no automóvel antes de interromper a viagem. Pouco depois, encontrou o carro acidentado e soube que sua prima, Beatriz, estava entre as vítimas.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a ocorrência por meio da Delegacia de Ipojuca. Segundo a corporação, quatro pessoas foram encontradas sem sinais vitais no veículo. As diligências continuam para esclarecer as circunstâncias da colisão.

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