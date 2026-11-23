As irregularidades foram constatadas no Terminal da Avenida Dantas Barreto, nas linhas Recife/Limoeiro da Empresa 1002, e Recife/Vitória da Borborema

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Nesta segunda-feira (23), a Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI) realizou uma fiscalização no Terminal da Avenida Dantas Barreto, no Recife, e autuou duas empresas que cobravam preços diferentes dos autorizados pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe).

As irregularidades foram constatadas na linha Recife/Limoeiro, operada pela Empresa 1002, e na linha Recife/Vitória, da Borborema.

Além da ação na Dantas Barreto, a EPTI cumpre um cronograma para apurar se as empresas estão respeitando o reajuste de 14,63% autorizado pela Arpe para as tarifas do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros.

Na quinta-feira (19), fiscais estiveram no Terminal Rodoviário de Caruaru para conferir os preços praticados pelas empresas Progresso e Coletivos na venda de passagens, após receberem denúncias através da ouvidoria da EPTI.

Como denunciar

O diretor de Operações da EPTI, Lindjonhson Félix, explica que as fiscalizações buscam coibir irregularidades e garantir que o passageiro pague apenas o valor regulamentado.

“É importante salientar que o cidadão que se sentir prejudicado deve denunciar. Iremos averiguar possíveis cobranças em desacordo com o reajuste autorizado pela Arpe. As denúncias devem ser encaminhadas à Ouvidoria da EPTI", orienta.

Os passageiros podem realizar as denúncias pelo portal oficial: epti.pe.gov.br, ou pelo e-mail: ouvidoria@epti.pe.gov.br. Assim como através do WhatsApp: (81) 99177-2564 e do telefone: (81) 3184-7717, que funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 17h.

A ouvidoria fica na sede da EPTI no Parque de Exposições do Cordeiro, na Av. Caxangá, número 2200, bairro do Cordeiro. Além disso, a Diretoria de Operações está com atendimento presencial de segunda a sexta-feira no Terminal Integrado de Passageiros (TIP), das 8h às 17h.

