Prima de uma das vítimas relatou que motorista aparentava estar embriagado; irmã de outra vítima relatou surpresa com circunstâncias do sinistro

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*Com informações do repórter Rodrigo de Luna, da TV Jornal

Uma jovem que chegou a entrar no carro envolvido na colisão que deixou quatro mortos na madrugada deste domingo (22), em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, contou que pediu para descer do veículo após perceber que o motorista aparentava estar embriagado e dirigia de maneira perigosa. Pouco depois, ela encontrou o automóvel acidentado e descobriu que uma das vítimas era sua prima.

Em entrevista ao repórter Rodrigo de Luna, da TV Jornal, a jovem relatou que havia participado de uma festa na Praia de Maracaípe, onde sua prima, Beatriz Acioli, conheceu as pessoas que estavam no veículo. O grupo deixou a festa em direção a outro evento.

"Eu entrei e aí assim, o som estava alto, eles estavam meio eufóricos, porque eu não conhecia ele, né? Realmente, a minha prima conheceu eles na festa e acabou pegando essa carona com eles", contou.

Segundo a entrevistada, o motorista aparentava estar alcoolizado, não respeitava as lombadas e realizava freadas bruscas. Diante da situação, ela decidiu interromper a viagem antes de percorrer 200 metros.

"Eu falei: 'Para o carro, pode parar o carro que eu vou descer. Eu vou com o pessoal que a gente estava'", relatou.

A jovem afirmou que tentou convencer a prima a acompanhá-la, mas Beatriz decidiu permanecer no veículo.

Após desembarcar, a jovem caminhou em direção a um ponto de referência, onde encontraria amigos com quem havia alugado uma van para ir à festa. Pouco depois de seguir viagem com o grupo, encontrou o carro acidentado.

"Quando eu entrei na van, que a gente andou um pouquinho, o carro já estava lá, acidentado", afirmou.

Inicialmente, ela não tinha certeza de que se tratava do mesmo veículo. Como havia profissionais de saúde entre os ocupantes da van, o grupo parou para tentar prestar os primeiros socorros.

"Eu até falei para os meninos que estavam lá: 'Gente, bora tentar arrombar o carro, bora pegar uma pedra para arrombar, para a gente tentar começar a socorrer' [...] E aí, quando o menino deu a primeira pedrada que eu vi, já eram elas", relatou.

Beatriz Acioli, médica residente de Alagoas, morreu na colisão. Além dela, morreram Ingrid Shelda Santos Machado, de 26 anos, David do Nascimento Melo, de 27, e Fernanda Severina de Eloi, de 31.

A única sobrevivente do acidente, Nathalia Lins Peixoto Recco, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho.

A entrevistada afirmou que Nathalia utilizava cinto de segurança no momento da colisão. Ela também relatou que a sobrevivente estava estável quando conversou com a reportagem.

Irmã de vítima faz alerta sobre caronas com desconhecidos

A irmã de Fernanda Severina de Eloi, outra vítima fatal do acidente, também conversou com a TV Jornal. Segundo ela, a família ficou surpresa ao descobrir que Fernanda havia aceitado uma carona de pessoas que não conhecia, já que costumava demonstrar preocupação com a segurança durante viagens e festas.

Fernanda, de 31 anos, trabalhava com uma loja de roupas e também atuava como influenciadora digital. Segundo a irmã, ela havia planejado passar o fim de semana viajando e deveria retornar para casa na segunda-feira (23).

"O que eu fiquei sabendo dos amigos que estavam com ela, que viajaram com ela, é que ela não tinha conhecimento com essas pessoas, e chamaram ela para um after", contou.

A familiar afirmou que Fernanda costumava ter cuidados especiais ao aceitar caronas, principalmente quando havia consumo de bebidas alcoólicas. Por isso, disse ter ficado chocada ao tomar conhecimento do relato da jovem que deixou o veículo pouco antes da colisão.

"Ela mesma dizia: 'Eu não saio com pessoas que estão indo se embreagar para pegar o volante do carro'. Ela sempre passava isso para a gente", relatou.

Segundo a irmã, Fernanda também costumava tranquilizar a mãe durante as viagens, informando que estava segura e que a pessoa responsável pela direção não consumiria bebidas alcoólicas.

Emocionada, a familiar fez um apelo para que outros jovens tenham cuidado ao aceitar caronas e lamentou a perda da irmã.

"Tenha muito cuidado, jovem, porque eu perdi minha irmã tão nova, cheia de planos, cheia de sonhos, e estou até sem palavras", afirmou.

"Não tenho ela mais perto de mim, perdi minha irmã, que era minha irmã, era eu e ela. Perdi minha irmã e agora eu sozinha para resolver toda essa situação, que não é fácil", desabafou.

Polícia Civil investiga acidente

O acidente aconteceu na PE-009, nas proximidades de Porto de Galinhas. Segundo informações apuradas pela TV Jornal, o veículo atingiu uma placa de sinalização antes de colidir contra uma árvore.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou que quatro ocupantes do automóvel morreram no local e uma quinta pessoa foi socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado pela Delegacia de Ipojuca, que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da colisão.

A suspeita de que o motorista estivesse alcoolizado, relatada pela testemunha, ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.