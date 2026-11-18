Os contratos, publicados no Diário Oficial, garantem a aquisição de 40 coletivos elétricos e 50 carregadores para reforçar a frota de ônibus

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O Governo de Pernambuco oficializou a compra de 40 ônibus elétricos e 50 carregadores para reforçar a frota do transporte público da Região Metropolitana do Recife. Os contratos, que somam R$ 117,6 milhões, foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (18).

A aquisição foi realizada através do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e faz parte da primeira etapa de contratação dos veículos previstos na licitação estadual.

Do valor total, R$ 111,3 milhões serão destinados à empresa Marcopolo, responsável pelo fornecimento dos ônibus, enquanto R$ 6,3 milhões serão utilizados na compra dos carregadores da Eletra.

A expectativa inicial do governo era colocar os coletivos em circulação ainda em 2026. No entanto, como os contratos foram formalizados em novembro, a previsão é que os veículos comecem a operar no Grande Recife em 2027. O edital estabelece um prazo de até 270 dias para a entrega completa dos lotes, após a emissão das ordens de fornecimento.

A distribuição dos primeiros 40 ônibus entre os corredores e itinerários do Grande Recife ainda não foi divulgada pelo governo estadual.

Ônibus elétricos terão câmeras de monitoramento

Os 40 veículos adquiridos terão entre 12 e 13 metros de comprimento, piso baixo para facilitar a acessibilidade e três portas no lado direito. A estrutura também contará com ar-condicionado, câmeras de monitoramento e entradas USB próximas aos assentos.

Os veículos também contam com autonomia mínima de 250 quilômetros por recarga, além de um sistema de frenagem regenerativa, tecnologia que permite recuperar parte da energia durante as frenagens.

Já os 50 carregadores adquiridos serão de corrente contínua, com potência mínima de 240 kW. Cada equipamento poderá abastecer dois ônibus simultaneamente, atendendo à demanda dos 100 veículos previstos no processo de compra.

Outros 60 coletivos aguardam contratação

Apesar da formalização dos primeiros contratos, a renovação da frota elétrica ainda prevê a aquisição de outros 60 ônibus. Esses veículos estão avaliados em R$ 173,6 milhões, sem contratação efetivada até o momento.

Desse total, 20 unidades estão previstas em um lote da Marcopolo, enquanto outras 40 serão fornecidas pela CAIO Induscar.

A licitação completa foi aprovada pelo valor de R$ 291,2 milhões, abaixo do limite inicial de R$ 310 milhões. O financiamento para a aquisição vem do Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).