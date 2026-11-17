Anúncio acontece num País em que quatro em cada dez mortes no trânsito são de ocupantes de motocicletas, entre condutores e garupas

A plataforma Uber anunciou um pacote de novidades tecnológicas e operacionais para o Uber Moto, o serviço de transporte de passageiros por motocicleta via aplicativo. A iniciativa é uma resposta direta às críticas e às discussões sobre segurança viária que cercam os motoapps no Brasil, e tenta reduzir o risco de sinistros de trânsito na modalidade sobre duas rodas - que representam entre 40% e 70% dos casos conforme a região do País.

A principal novidade é um botão bluetooth, pequeno dispositivo sem fio instalado no guidão. Com ele, o motociclista aceita ou rejeita as solicitações de corrida sem precisar tocar na tela do celular durante o percurso. A empresa começará distribuindo 10 mil unidades aos parceiros mais engajados da plataforma no Rio de Janeiro, onde as novas ferramentas foram anunciadas.

A aposta mira um problema conhecido: a distração ao pilotar, apontada como um dos fatores mais críticos para sinistros de trânsito. Ao evitar que o condutor tire os olhos da via e as mãos do guidão para mexer no smartphone, a tecnologia busca manter a atenção do piloto no tráfego e reduzir o risco de colisões e quedas. Há, porém, um limite de alcance: segundo a própria Uber, a plataforma tem 1,6 milhão de parceiros cadastrados, e as 10 mil unidades iniciais equivalem a apenas 0,6% desse total.

PASSAGEIROS INEXPERIENTES COM CONDUTORES MAIS HÁBEIS

Plataforma distribuirá 10 mil dispositivos sem fio a motociclistas parceiros e atualiza aplicativo, em resposta às críticas sobre a segurança viária do serviço de motoapp - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

Entre as mudanças no aplicativo, uma tem relação direta com o risco de quem embarca pela primeira vez: o direcionamento automático de passageiros iniciantes para pilotos experientes. Na prática, a plataforma passa a associar o passageiro com pouca vivência em motocicleta a um condutor mais habituado à pilotagem. A Uber, entretanto, não detalhou quais os critérios usados para definir quem é um piloto "experiente", já que a plataforma segue fazendo poucas exigências para os condutores de motos.

O aplicativo também ganhou o recurso "Elas indicam moto", que conecta passageiras a motociclistas com histórico de boas avaliações feitas por mulheres. Outras novidades são a exibição da foto do usuário no embarque, para facilitar a identificação, e a opção de solicitar uma condução mais suave.

Para sustentar a estratégia, a Uber apresentou estatísticas do serviço no País. Afirma que 99,997% das viagens ocorrem sem registro de incidentes viários, mas não divulgou números absolutos, o que dificulta dimensionar a ocorrência real dos casos. A empresa também relata queda de aproximadamente 20% nos relatos de direção perigosa, redução de 9% nos sinais de excesso de velocidade e mais de 32 milhões de verificações de uso de capacete no último ano, além de parcerias de treinamento e análise de dados com a Honda, FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e o iRAP (International Road Safety Assessment Programme, um programa internacional e organização sem fins lucrativos que avalia a segurança da infraestrutura viária para reduzir mortes e lesões graves no trânsito).

OCUPANTES DE MOTOS JÁ SÃO 4 EM CADA 10 MORTOS NO TRÂNSITO

Anúncio acontece num País em que quatro em cada dez mortes no trânsito são de ocupantes de motocicletas, entre condutores e garupas - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

As inovações da plataforma são bem vindas, mas já acontecem com um atraso gigante. Isso porque o desafio da moto no trânsito brasileiro é enorme. Números da saúde pública mostram que quatro em cada dez pessoas que perdem a vida no trânsito brasileiro estavam em cima de uma motocicleta.

Em 2024, o Brasil registrou 37.150 mortes no trânsito, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DataSUS), alta de 6,5% frente às 34.881 de 2023. Os usuários das motocicletas responderam por 87% de todo o aumento absoluto de mortes viárias no período. Os ocupantes de motos, entre condutores e garupas, foram 41,6% das vítimas fatais, contra 38,6% em 2023 e 26,4% em 2011. Em números absolutos, as mortes saltaram de 13.477 para 15.459, alta de 14,7% em 12 meses.

Segundo análises do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a expansão da frota, a consolidação da moto como ferramenta de geração de renda e a maior exposição diária aos riscos das vias ajudam a explicar o cenário, num período de crescimento de serviços como Uber Moto e 99 Moto. Especialistas em segurança viária defendem que as ações preventivas priorizem a identificação dos pontos críticos onde os sinistros com motos se repetem e que as cidades criem regulamentação específica para o motoapp.

