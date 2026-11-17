Valores foram autorizados pela ARPE após reajuste de 14,63% nos coeficientes tarifários; confira o valor estimado no trajeto entre municípios

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As passagens dos ônibus intermunicipais de Pernambuco estão mais caras após a Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE) autorizar um reajuste de 14,63% nos coeficientes tarifários do sistema. A atualização foi publicada em 11 de novembro de 2026, e permite que a Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI) implante as novas tarifas.

O reajuste corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 1º de junho de 2023 e 31 de maio de 2026. A atualização incide sobre os chamados coeficientes tarifários, que são valores utilizados como base para calcular o preço da passagem por quilômetro percorrido por passageiro.

Como é calculado o preço das passagens?

Na prática, o cálculo considera a distância da viagem e o coeficiente correspondente ao tipo de transporte. Para algumas modalidades, também há diferenciação conforme a estrada seja pavimentada ou não.

Por exemplo, em uma viagem de 100 quilômetros em ônibus rodoviário convencional, por estrada pavimentada, é utilizado o valor de R$ 0,329860 por passageiro e por quilômetro. Multiplicado pela distância, o resultado é uma tarifa calculada de aproximadamente R$ 32,99.

Os coeficientes também variam entre serviços rodoviários convencionais, ônibus com sanitário, executivos, leito, leito-cama e serviços urbanos.

Fonte: Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE) - Colagem

Veja os novos preços das passagens de ônibus em Pernambuco

Linhas com saída do Recife

Linha 1.053 - Recife/São Vicente Férrer (via Buenos Aires): de R$ 30,22 para aproximadamente R$ 34,64;

Linha 1.054 - Recife/Paudalho: de R$ 10,88 para aproximadamente R$ 12,47;

Linha 1.055 - Recife/Feira Nova: de R$ 20,79 para aproximadamente R$ 23,83;

Linha 1.056 - Recife/Carpina: de R$ 14,02 para aproximadamente R$ 16,07;

Linha 1.057 - Recife/Limoeiro: de R$ 19,10 para aproximadamente R$ 21,89;

Linha 1.058 - Recife/Surubim: de R$ 34,53 para aproximadamente R$ 39,58;

Recife/Machados: de R$ 25,86 para aproximadamente R$ 29,64;

Recife/Vitória de Santo Antão (via TIP): de R$ 11,51 para aproximadamente R$ 13,19;

Linha 1.101 - Palmares/Recife: de R$ 37,98 para aproximadamente R$ 43,54;

Linha 1.313 - Amaraji/Recife: de R$ 30,50 para aproximadamente R$ 34,96.

Viagens de longa distância e serviços especiais

Linha 16.022 - Recife/Araripina: no serviço executivo, de R$ 241,72 para aproximadamente R$ 277,08; no leito, de R$ 406,09 para aproximadamente R$ 465,50;

Linha 16.031 - Recife/Buíque (convencional): de R$ 88,15 para aproximadamente R$ 101,05;

Linha 16.038 - Recife/Bodocó (executivo): de R$ 231,65 para aproximadamente R$ 265,54;

Linha 16.033 - Sertão do São Francisco (executivo):

Floresta - Belém do São Francisco: de R$ 16,91 para aproximadamente R$ 19,38;

Floresta - Cabrobó: de R$ 34,53 para aproximadamente R$ 39,58.

Linhas do Litoral Sul

As linhas 16.025 e 16.026 atendem ao Litoral Sul pernambucano, com serviço de características urbanas. Os novos valores informados são:

Recife - Barra de Sirinhaém: de R$ 29,01 para aproximadamente R$ 33,26;

Recife - Barreiros: de R$ 35,05 para aproximadamente R$ 40,18.

Outras linhas intermunicipais

Linha 19.001 - Recife/Ponta de Pedras: de R$ 18,80 para aproximadamente R$ 21,55;

Linha 19.002 - Goiana/Recife: de R$ 16,40 para aproximadamente R$ 18,80.

Linhas com saída de Caruaru

Caruaru - Recife: de R$ 40 para R$ 47;

Caruaru - Bezerros: de R$ 8 para R$ 12;

Caruaru - Encruzilhada: de R$ 6 para R$ 8;

Caruaru - São Caetano: de R$ 7 para R$ 9.

Quando os novos valores começam a valer?

A Resolução ARPE nº 362 autoriza a EPTI a implantar os novos coeficientes a partir de 11 de novembro de 2026, data de publicação do documento. Dessa forma, quem se dirigir a um guichê, já encontrará os novos preços na hora de comprar a passagem.

Os valores apresentados para as linhas são estimativas das novas tarifas. O reajuste dos coeficientes não representa necessariamente o mesmo aumento, em reais, para todas as viagens, já que os preços dependem da distância e da modalidade do serviço.

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