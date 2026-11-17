Passagens de ônibus intermunicipais ficam mais caras em Pernambuco; veja novos preços
Valores foram autorizados pela ARPE após reajuste de 14,63% nos coeficientes tarifários; confira o valor estimado no trajeto entre municípios
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As passagens dos ônibus intermunicipais de Pernambuco estão mais caras após a Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE) autorizar um reajuste de 14,63% nos coeficientes tarifários do sistema. A atualização foi publicada em 11 de novembro de 2026, e permite que a Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI) implante as novas tarifas.
O reajuste corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 1º de junho de 2023 e 31 de maio de 2026. A atualização incide sobre os chamados coeficientes tarifários, que são valores utilizados como base para calcular o preço da passagem por quilômetro percorrido por passageiro.
Como é calculado o preço das passagens?
Na prática, o cálculo considera a distância da viagem e o coeficiente correspondente ao tipo de transporte. Para algumas modalidades, também há diferenciação conforme a estrada seja pavimentada ou não.
Por exemplo, em uma viagem de 100 quilômetros em ônibus rodoviário convencional, por estrada pavimentada, é utilizado o valor de R$ 0,329860 por passageiro e por quilômetro. Multiplicado pela distância, o resultado é uma tarifa calculada de aproximadamente R$ 32,99.
Os coeficientes também variam entre serviços rodoviários convencionais, ônibus com sanitário, executivos, leito, leito-cama e serviços urbanos.
Veja os novos preços das passagens de ônibus em Pernambuco
Linhas com saída do Recife
- Linha 1.053 - Recife/São Vicente Férrer (via Buenos Aires): de R$ 30,22 para aproximadamente R$ 34,64;
- Linha 1.054 - Recife/Paudalho: de R$ 10,88 para aproximadamente R$ 12,47;
- Linha 1.055 - Recife/Feira Nova: de R$ 20,79 para aproximadamente R$ 23,83;
- Linha 1.056 - Recife/Carpina: de R$ 14,02 para aproximadamente R$ 16,07;
- Linha 1.057 - Recife/Limoeiro: de R$ 19,10 para aproximadamente R$ 21,89;
- Linha 1.058 - Recife/Surubim: de R$ 34,53 para aproximadamente R$ 39,58;
- Recife/Machados: de R$ 25,86 para aproximadamente R$ 29,64;
- Recife/Vitória de Santo Antão (via TIP): de R$ 11,51 para aproximadamente R$ 13,19;
- Linha 1.101 - Palmares/Recife: de R$ 37,98 para aproximadamente R$ 43,54;
- Linha 1.313 - Amaraji/Recife: de R$ 30,50 para aproximadamente R$ 34,96.
Viagens de longa distância e serviços especiais
- Linha 16.022 - Recife/Araripina: no serviço executivo, de R$ 241,72 para aproximadamente R$ 277,08; no leito, de R$ 406,09 para aproximadamente R$ 465,50;
- Linha 16.031 - Recife/Buíque (convencional): de R$ 88,15 para aproximadamente R$ 101,05;
- Linha 16.038 - Recife/Bodocó (executivo): de R$ 231,65 para aproximadamente R$ 265,54;
- Linha 16.033 - Sertão do São Francisco (executivo):
- Floresta - Belém do São Francisco: de R$ 16,91 para aproximadamente R$ 19,38;
- Floresta - Cabrobó: de R$ 34,53 para aproximadamente R$ 39,58.
Linhas do Litoral Sul
As linhas 16.025 e 16.026 atendem ao Litoral Sul pernambucano, com serviço de características urbanas. Os novos valores informados são:
- Recife - Barra de Sirinhaém: de R$ 29,01 para aproximadamente R$ 33,26;
- Recife - Barreiros: de R$ 35,05 para aproximadamente R$ 40,18.
Outras linhas intermunicipais
- Linha 19.001 - Recife/Ponta de Pedras: de R$ 18,80 para aproximadamente R$ 21,55;
- Linha 19.002 - Goiana/Recife: de R$ 16,40 para aproximadamente R$ 18,80.
Linhas com saída de Caruaru
- Caruaru - Recife: de R$ 40 para R$ 47;
- Caruaru - Bezerros: de R$ 8 para R$ 12;
- Caruaru - Encruzilhada: de R$ 6 para R$ 8;
- Caruaru - São Caetano: de R$ 7 para R$ 9.
Quando os novos valores começam a valer?
A Resolução ARPE nº 362 autoriza a EPTI a implantar os novos coeficientes a partir de 11 de novembro de 2026, data de publicação do documento. Dessa forma, quem se dirigir a um guichê, já encontrará os novos preços na hora de comprar a passagem.
Os valores apresentados para as linhas são estimativas das novas tarifas. O reajuste dos coeficientes não representa necessariamente o mesmo aumento, em reais, para todas as viagens, já que os preços dependem da distância e da modalidade do serviço.