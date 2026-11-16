A extensão de rodovias estaduais em condições satisfatórias de circulação em Pernambuco cresceu 56% entre 2023 e 2026, segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2026, da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Nos trechos avaliados, o total passou de cerca de 335 quilômetros para 524 quilômetros, um acréscimo de 189 quilômetros. O volume representa 51,3% dos 1.021 quilômetros de estradas estaduais analisados pelo levantamento.

O dado foi destacado pelo governo de Pernambuco depois que a Pesquisa CNT de Rodovias 2026 foi divulgada, que afirma ter executado, desde 2023, intervenções de restauração e implantação em 1.774 quilômetros de rodovias estaduais. A gestão contabiliza - segundo dados da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) - 72 obras concluídas e outras 57 em andamento, dentro do programa PE na Estrada, voltado à recuperação e à ampliação da infraestrutura rodoviária.

CONFIRA o especial NORDESTE SEM PEDÁGIO

No material do governo do Estado, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho, destaca que o avanço verificado nesses três anos reforça o compromisso da gestão Raquel Lyra (PSD) com a recuperação das estradas. “Estamos trabalhando para ampliar a qualidade da malha rodoviária, garantir mais segurança aos motoristas e melhorar a mobilidade em todas as regiões do Estado, dando continuidade às obras e planejando novas intervenções para 2027”, destacou.

Entre as rodovias que receberam intervenções estão a PE-275, entre Custódia e a divisa com a Paraíba; a PE-096, entre Barreiros e Água Preta; a PE-082, entre Timbaúba e a divisa com a Paraíba; e a PE-130, nos trechos entre Vertentes, Taquaritinga do Norte e a BR-104. Seguem em execução obras na PE-060, entre o Cabo de Santo Agostinho e São José da Coroa Grande, na PE-090, entre Carpina e o Vale das Acácias, na PE-126, entre Palmares e Quipapá, e na PE-604, entre Lagoa Grande e Ouricuri.

Na foto, a PE-096 recuperada pelo governo de Pernambuco - DER-PE

O Estado também informa ter preparado a documentação técnica para licitar obras na PE-177, entre Quipapá e Garanhuns, na PE-545, entre Exu e Ouricuri, e na PE-028, no acesso a Gaibu, na RMR. Vale destacar que as PEs 545 e 177 foram apontadas na Pesquisa CNT de Rodovias 2026 como a segunda e a oitava piores rodovias do País, respectivamente.

CONFIRA o debate da Rádio Jornal sobre os resultados da Pesquisa CNT em Pernambuco (A PARTIR DE 3H)

Com a conclusão das obras em andamento e das intervenções previstas, o governo projeta que Pernambuco poderá superar, em 2027, a marca de 75% da malha rodoviária estadual em condições satisfatórias. Nos trechos avaliados pela CNT, a expectativa é ultrapassar 90%, diante dos 51,3% registrados em 2026. A meta, porém, depende da entrega das obras em curso e da licitação das que ainda estão em fase de documentação.

PERNAMBUCO, ENTRETANTO, TEM DUAS DAS DEZ PIORES RODOVIAS DO PAÍS E 61,4% DA MALHA COM DEFICIÊNCIA

CNT estima em R$ 3,15 bilhões o investimento necessário para recuperar a malha rodoviária estadual avaliada - Jonas Qurino/JC Imagem

O recorte divulgado pelo Estado convive com um cenário bem mais crítico no levantamento geral da CNT, que analisou 3.190 quilômetros de rodovias em Pernambuco. Desse total, 61,4% apresentam algum tipo de deficiência: 41,8% foram classificados como regulares, 13,6% como ruins e 6,0% como péssimos.

Apenas 38,6% da extensão avaliada recebeu nota positiva (6,6% ótimo e 32,0% bom). São bases diferentes, já que os 51,3% citados pelo governo se referem a 1.021 quilômetros de rodovias estaduais. A pesquisa também identificou 36 pontos críticos no Estado e posicionou a PE-545, no trecho de 76 quilômetros entre Exu e Ouricuri, na 534ª posição do ranking nacional, a segunda pior do País, classificada como péssima. A PE-177, entre Quipapá e Garanhuns, aparece na 528ª posição, ou seja, a oitava pior entre as rodovias brasileiras.

Na divisão por quesitos técnicos, a geometria da via é o ponto mais crítico: 66,2% das avaliações são negativas, e 83,3% das estradas têm pista simples, sem separação física entre os sentidos. Faltam acostamentos em 37,5% dos trechos, e 63,0% das curvas perigosas não têm sinalização adequada. No conjunto, a sinalização foi considerada deficiente em 61,4% das vias, e o pavimento é insatisfatório em 48,1% dos trechos. Para quem dirige, transporta cargas ou viaja entre municípios, isso significa mais risco de sinistros de trânsito, sobretudo em curvas sem aviso e em estradas sem espaço para parar com segurança.

O custo recai também sobre a economia. Segundo a CNT, o pavimento ruim eleva em 27,7% o custo operacional do transporte no Estado, gera consumo excedente de 24,3 milhões de litros de diesel e a emissão de 64,71 mil toneladas de gases de efeito estufa. Os prejuízos com sinistros rodoviários somaram R$ 806,58 milhões em 2025, e a entidade estima que são necessários R$ 3,15 bilhões para ações emergenciais e manutenção das vias pernambucanas.

O quadro acompanha o do Nordeste, onde 64,0% dos 30.538 quilômetros avaliados estão em estado inadequado e a CNT calcula em R$ 29,28 bilhões a necessidade de investimentos. Mesmo com os R$ 7,1 bilhões previstos no PE na Estrada, a pesquisa mostra que a distância entre as obras e a experiência de quem usa as estradas ainda é grande.