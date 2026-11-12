Patinetes elétricos: Cidades começam a suspender operação de patinetes elétricos devido à indisciplina e insegurança viárias

Cidades no Brasil e no mundo recuam, encerram projetos experimentais e proíbem serviços de compartilhamento público. Rio de Janeiro foi o mais recente

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O movimento de cidades que inicialmente autorizaram patinetes elétricos compartilhados, muitas vezes em caráter experimental, mas depois decidiram interromper ou proibir o serviço, está crescendo. As justificativas são, em resumo, a indisciplina do uso e a consequente insegurança viária não só para quem utiliza o equipamento, mas para todos nas ruas, especialmente pedestres.

As reclamações mais recorrentes são problemas de segurança viária, circulação irregular nas calçadas, estacionamento desordenado, conflitos com pedestres e dificuldades de fiscalização. Entre as cidades que estão suspendendo contratos estão Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ) e Lisboa (Portugal). Todos com decisões tomadas recentemente.

Em alguns casos, como no Rio de Janeiro - que anunciou a decisão nesta quarta-feira (11/11) pelas redes sociais -, após um período de monitoramento entre junho de 2024 e dezembro de 2025, a conclusão técnica da prefeitura fez várias recomendações, entre elas a criação de zonas de velocidade reduzida e a proibição do uso em calçadas. Além de abandonar o sistema free-floating, em que o usuário pode deixar o patinete em qualquer lugar, e substituí-lo pelo modelo de estações físicas, como ocorre com bicicletas compartilhadas.

Outro ponto abordado também no caso do Rio de Janeiro, é que foi identificado que a maior parte dos usuários fazia, no máximo, duas viagens, o que indica que o equipamento não era usado com recorrência. Copacabana foi o bairro com mais uso no período estudado.

Há também casos internacionais relevantes, como Paris, Madri, Praga e Melbourne. Em Lisboa, a discussão avançou para uma proposta de retirada dos equipamentos compartilhados. Em geral, o veto se dirige especificamente aos serviços comerciais de aluguel e compartilhamento.

PATINETES ELÉTRICOS CHEGAM ANTES DAS REGRAS E DEIXAM RISCO PARA A POPULAÇÃO

Vítima do patinete elétrico: Luiz Azuirson da Silva Neto, 40 anos, servidor público federal, atropelado por um patinete elétrico no Recife - Acervo pessoal Flagrantes de uso indevido dos patinetes elétricos, como duas pessoas no mesmo equipamento, têm sido comum no Recife - Reprodução Adolescente fica ferido após colisão com patinete elétrico em Caruaru - Divulgação

Em Pernambuco, o serviço de patinetes compartilhados está em teste no Recife, em Paulista (na Região Metropolitana) e em Caruaru, no Agreste do Estado. Nas três cidades, são comuns relatos de uso indevido, colisões e quedas, principalmente no início da operação. O período de teste começou em 2026.

No caso da capital pernambucana, recentemente a prefeitura informou ao JC que os testes seguiriam até 2027 e que somente após o período é que a prorrogação ou suspensão seriam avaliadas.

Recife foi a primeira cidade de Pernambuco a retomar o compartilhamento de patinetes elétricos, em março deste ano. A decisão veio antes da aprovação da Nota Técnica nº 002/2026 pelo Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-PE). O documento recomenda que os municípios criem regras sobre circulação, velocidade, estacionamento, fiscalização e segurança viária para esses equipamentos.

Na prática, a capital virou um laboratório de um modal que já acumula conflitos nas calçadas e nas vias públicas. Mesmo sem cumprir integralmente as recomendações do órgão estadual, o Recife serviu de referência para Paulista, na Região Metropolitana, onde os patinetes também começaram a ser testados em 10 de julho.

A cidade iniciou a operação sem lei municipal específica para definir onde os equipamentos podem circular, como devem ser estacionados e quais sanções valem para os infratores. Em Caruaru, onde o serviço começou a ser testado em setembro, aconteceu o mesmo.

A expansão ocorre enquanto condutas irregulares, como circulação em calçadas, transporte de passageiros e uso por menores de idade, seguem favorecidas pelas limitações de fiscalização. Mais uma vez, a tecnologia chega antes da regra, e sobra para a população lidar com os riscos.

A nota técnica do Cetran-PE, aprovada depois da retomada do serviço no Recife, reconhece que os municípios têm competência para disciplinar a circulação dos patinetes, conforme as características locais e a Resolução nº 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Entre as recomendações estão:

- Definir locais autorizados, áreas proibidas ou condicionadas, limites de velocidade e critérios de estacionamento;

- Proibir a circulação em vias com velocidade regulamentada acima de 40 km/h;

- Restringir o uso a maiores de 18 anos e determinar pontos específicos de devolução;

- Adotar mecanismos tecnológicos de controle e exigir canais eficientes de atendimento das empresas operadoras;

- Criar instrumentos jurídicos para autuação e manter ações educativas permanentes.



O Cetran-PE também alerta para a adulteração ou o desbloqueio da velocidade. Um veículo que chega a 66 km/h, por exemplo, deixa de ter as características de um equipamento autopropelido e se aproxima da categoria de motocicleta, com exigências distintas de registro e habilitação.



QUEDAS, FRATURAS E TRAUMATISMOS: UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA



Uso incorreto e perigoso de patinetes elétricos - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

O debate sobre regras rígidas não se resume à conveniência de um novo meio de deslocamento. Envolve saúde pública. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e a Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE) já alertaram para a gravidade das quedas com patinetes elétricos.



A combinação de rodas pequenas, pavimento irregular e velocidade pode provocar o chamado "efeito catapulta": ao travar em um buraco ou desnível, o equipamento para, mas o corpo do condutor é projetado para a frente. Nas cidades brasileiras, onde calçadas e ciclovias costumam ter obstáculos, a vulnerabilidade dos usuários aumenta.

Segundo os dados citados pelas entidades, 80% das ocorrências são quedas espontâneas, causadas por perda de equilíbrio ou falta de experiência. As lesões mais comuns atingem os membros superiores, sobretudo punhos e antebraços, com aproximadamente 30% dos registros. Traumas na cabeça e na face representam entre 20% e 25% dos casos e podem ser agravados pela falta de capacete.

A recuperação de fraturas leva em média de oito a 12 semanas, podendo se estender conforme a gravidade e a necessidade de fisioterapia. Para uma pessoa jovem, um sinistro desses pode significar meses longe do trabalho, da escola e da própria autonomia.

Comparação Internacional dos Patinetes Elétricos - ARTE

Confira as cidades que interromperam ou suspenderam a operação no Brasil

Rio de Janeiro (RJ) — Encerramento dos testes depois de dois anos

A Prefeitura do Rio decidiu não renovar a autorização experimental concedida ao serviço de patinetes compartilhados, operado por meio do programa Sandbox.Rio. A experiência havia começado em 2024 e foi encerrada em 11 de novembro de 2026.

O prefeito Eduardo Cavaliere anunciou que os dados coletados durante os testes serão analisados para avaliar a possibilidade de uma eventual retomada. Portanto, a decisão representa uma suspensão do serviço, e não uma proibição definitiva já estabelecida.

A operação da Whoosh, segundo reportagens da mídia paulista, acumulou mais de 4 milhões de viagens, com aproximadamente 3 mil patinetes. A avaliação municipal também apontou questões relacionadas à recorrência de uso, velocidade, circulação nas calçadas e estacionamento.

Em 12 de novembro, a Prefeitura já havia recolhido 257 equipamentos que permaneceram nas ruas depois do encerramento da autorização.

Fortaleza (CE) — suspensão da exploração comercial

Fortaleza também é um caso brasileiro relevante. A exploração comercial dos patinetes elétricos foi suspensa, e a prefeitura publicou posteriormente uma regulamentação para a atividade.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) descredenciou e suspendeu a operação da empresa Jet Brasil (Jetshr LTDA), única operadora credenciada de patinetes elétricos compartilhados na capital cearense.

A suspensão, formalizada também em novembro de 2026, aconteceu devido ao descumprimento de regras municipais — incluindo problemas no remanejamento diário da frota que causava obstrução de calçadas, sinalização inadequada nas estações, omissão de dados operacionais e falhas na pesquisa de satisfação.

O decreto municipal assinado pelo prefeito Evandro Leitão tratava das operadoras de micromobilidade, mas não contemplava todos os permissionários que atuavam na atividade.

Santos (SP) — Prefeitura nega alvará e empresa interrompe serviço

Em Santos, a empresa JET suspendeu temporariamente a operação depois que a prefeitura negou o alvará necessário para o funcionamento do serviço, ainda em 2024.

A decisão municipal ocorreu após apreensões de veículos pela Companhia de Engenharia de Tráfego e um sinistro envolvendo um patinete em janeiro daquele ano.

A empresa alegou que o serviço não havia sido regulamentado adequadamente pelo município. A prefeitura, por sua vez, informou que inicialmente havia concedido o alvará, mas posteriormente identificou irregularidades e negou o documento.

Patinetes elétricos voltam a ser oferecidos no Recife, mas seguem enfrentando os mesmos riscos de 2019, quando permaneceram menos de seis meses na cidade - JONAS QUIRINO/JC IMAGEM

Cidades que decidiram abandonar os patinetes compartilhados no mundo

Lisboa (Portugal) — Câmara aprova suspensão das trotinetes compartilhadas

Lisboa é um dos casos mais importantes, especialmente pela semelhança entre os problemas relatados na capital portuguesa e os enfrentados por cidades brasileiras.

Em 21/10/26, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou a suspensão do sistema de trotinetes elétricas compartilhadas. A decisão determina a resolução dos acordos com as empresas operadoras e a retirada dos veículos do espaço público.

A prefeitura justificou a medida com o estacionamento irregular, o bloqueio de passeios e os riscos impostos aos pedestres, especialmente idosos, pessoas com deficiência visual, pessoas com mobilidade reduzida e famílias com carrinhos de bebê.

A cidade já havia tentado controlar o problema com redução do número de veículos, áreas de estacionamento e restrições de circulação. Mesmo assim, a administração considerou insuficientes os resultados.

Os operadores receberam prazo de 60 dias para retirar os equipamentos, conforme a deliberação. A medida também prevê a elaboração de um Regulamento Municipal para a Mobilidade Suave.