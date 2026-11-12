Aumento passagem: Tarifa do transporte intermunicipal de Pernambuco tem reajuste de 14,63% após três anos e em meio à crise do setor

As passagens do transporte intermunicipal de Pernambuco vão ficar mais caras após três anos sem aumentos. O governo de Pernambuco determinou e a Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) autorizou um reajuste de 14,63% nas tarifas do sistema, que atravessa uma das piores crises de sua história. Engolido pelo transporte clandestino, com linhas suspensas, frota encolhendo e uma operação que muitas vezes não entrega regularidade nem conforto, o serviço só perde passageiros.

A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (12/11), por meio do Extrato da Resolução nº 362, assinado pela diretoria colegiada da Arpe. Segundo a resolução, o percentual corresponde exatamente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE, entre 1º de junho de 2023 e 31 de maio de 2026. O IPCA é o índice oficial de inflação do País, e o reajuste vale para todas as linhas e trechos intermunicipais operados no Estado - que conectam a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão pernambucanos com o Recife.

Confira os novos valores no site da EPTI: https://www.epti.pe.gov.br/pages/2_Transportes/tarifas.html. O último reajuste das passagens do intermunicipal foi dado em 2023, quando a tarifa subiu 7,24%, com vigência a partir de julho daquele ano.

GRATUIDADE NAS ELEIÇÕES SÓ SAIU NA PRESSÃO

Transporte intermunicipal gratuito foi liberado no segundo turno, mas em cima da hora e com muitas regras - Divulgação/Semobi

A correção tarifária chega duas semanas depois de o intermunicipal ter, pela primeira vez, oferecido gratuidade em uma eleição. No segundo turno, em 25 de outubro, foram computadas 7.541 passagens gratuitas, e o volume de passageiros cresceu em média 60% nas linhas curtas e 14% nas longas, no Sertão, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Pernambuco (Serpe).

A comparação foi feita com a estimativa da demanda de um dia convencional. O modelo, porém, foi bem mais restrito que o da RMR: valeu apenas para quem ia votar, com título de eleitor e documento de identificação, e o bilhete precisava ser retirado antes, nas quatro empresas operadoras, com oferta limitada ao número de assentos de um dia útil.

E para que a gratuidade fosse dada, o caminho foi de cobrança constante. No primeiro turno, em 4 de outubro, a EPTI não ofereceu gratuidade, que no interior ficou restrita aos sistemas municipais de Caruaru, Garanhuns (Agreste) e Petrolina (sertão). A Frente de Luta pelo Transporte Público protocolou representação pedindo gratuidade em todo o Estado, o TRE-PE notificou a EPTI por não ter enviado itinerários, modalidades e horários, e o MPPE, o Ministério Público Eleitoral e a Defensoria Pública da União (DPU) se somaram à pressão.

SISTEMA FORA DO COMPASSO DA RMR

Reajuste de 14,63% chega após três anos sem reajustes - Divulgação/Semobi

O reajuste também expõe uma assimetria no transporte coletivo do Estado. Na Região Metropolitana do Recife, a Arpe homologou em janeiro um aumento de 4,46% nas passagens, e o Anel A (usado por mais de 90% dos passageiros) subiu de R$ 4,30 para R$ 4,50 em 1º de fevereiro. O intermunicipal ficou de fora do reajuste e só teve a correção autorizada agora, em novembro.

O resultado é um aumento maior e concentrado de uma só vez, de 14,63%, pago pelo passageiro do interior, que é majoritariamente quem sustenta o sistema do próprio bolso - já que o Estado não aporta subsídios públicos no intermunicipal como faz com o transporte metropolitano.

SETOR PEDE SOCORRO HÁ ANOS E ESTADO NÃO RESPONDE

A crise do transporte intermunicipal é anterior ao reajuste. Representantes do setor têm alertado para o risco de colapso. Em entrevista ao JC, a assessora da presidência do Serpe, Érica Souto, afirmou que o sistema perdeu 350 veículos e encolheu pela metade em nove anos, com maior impacto de 2024 para 2025.

Naquela época, ao menos 80 cidades do interior perderam linhas regulares, muitas estão com horários reduzidos, e as demissões já chegavam a 2.000 postos de trabalho. O setor afirma que o contrato de concessão não é cumprido pelo Estado, que o plano de ação para a nova rede licitada está parado desde novembro de 2022 e que, diferentemente do sistema metropolitano, o intermunicipal não recebe subsídios nem incentivos como a redução de ICMS sobre o diesel, e ainda arca com as gratuidades de idosos e pessoas com deficiência.

Para as empresas, o vácuo na fiscalização abriu caminho para o transporte clandestino, que opera sem comprovação de capacitação dos motoristas, sem vistoria dos veículos e sem seguro de responsabilidade civil, e chega a invadir o Recife, o que é proibido. Em 2020, foram identificados 20 mil veículos clandestinos, e o setor acredita que o número hoje seja bem maior.

Érica Souto afirmou que os operadores já não conseguem repassar os custos ao passageiro, com tarifas que consideram elevadas, e que falta até verba para modernização, como a venda digital de passagens.

