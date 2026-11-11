Mortes no trânsito: Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito será lembrado com a morte de 3 ciclistas em 5 meses na mesma avenida do Recife

Ameciclo vai instalar mais uma Ghost Bike, as bicicletas brancas que marcam a violência no trânsito das cidades, na Avenida Mascarenhas de Moraes

O Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito será lembrado no Recife, neste domingo (15/11), com uma instalação que, infelizmente, volta a ser necessária: mais uma Ghost Bike, a bicicleta branca que homenageia ciclistas mortos nas ruas. O ato, organizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo), acontecerá na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da capital. Entre junho e novembro de 2026, três ciclistas foram atropelados e morreram na própria avenida ou em vias que se conectam a ela.

"Faremos uma homenagem àqueles que perderam a vida no trânsito pelo descaso da Prefeitura do Recife, que deveria ter reduzido a velocidade das vias, inclusive da Avenida Mascarenhas de Moraes, desde 2021, quando foi criada a Política Municipal de Mobilidade Urbana (Lei Municipal nº 18.887/2021)", afirma Daniel Valença, da coordenação da Ameciclo.

Segundo ele, o protesto também cobra ciclovias largas e seguras para que as mortes não se repitam nas vias da cidade. "É a terceira vítima ciclista desde junho. Vamos instalar mais Ghost Bikes para abraçar as famílias que perdem pessoas queridas", lembra. A entidade pede que a Prefeitura do Recife cumpra a política municipal.

TRÊS MORTES EM CINCO MESES NA MESMA AVENIDA

Instalação da Ameciclo marca a morte da professora Juliana Maria de Souza e cobra medidas de segurança viária na capital - Ameciclo

A professora Juliana Maria de Souza, de 37 anos, morreu em 3 de junho, Dia Mundial da Bicicleta, por volta das 11h. Ela pedalava para casa quando foi atingida por uma carreta que saía da Rua Noruega e virava à direita para acessar a Mascarenhas de Moraes. Pelos relatos de testemunhas, a ciclista estaria no ponto cego do veículo. O motorista disse que não a viu ao fazer a conversão. Juliana morreu no local.

Em 22 de outubro, por volta das 7h30, um ciclista morreu atropelado por uma viatura do 6º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), no mesmo cruzamento, no sentido subúrbio-Centro. A vítima tinha entre 22 e 24 anos e seria um entregador. A viatura seguia para uma operação.

O caso mais recente ocorreu na terça-feira (10/11), por volta das 5h30, no sentido Jaboatão dos Guararapes, próximo ao Aeroporto Internacional do Recife. Um catador de recicláveis que pedalava próximo ao meio-fio foi atropelado por um carro. O motorista, de 65 anos, tentou fugir, mas foi detido por policiais militares e preso em flagrante. O bafômetro deu negativo. Uma testemunha relatou que o condutor vinha em alta velocidade e com o celular na mão. A vítima morreu antes de receber atendimento, e nem o nome dela nem o do motorista foram divulgados.

COBRANÇAS SÃO AS MESMAS E FEITAS HÁ ANOS

Ato da Ameciclo no Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito, no domingo (15), cobra da Prefeitura redução de velocidade e ciclovia segura na Zona Sul - Ameciclo

Os três casos reforçam as cobranças que a Ameciclo faz há anos. Em nota sobre a morte de Juliana, a entidade lembrou que a ciclovia da Mascarenhas de Moraes está prevista desde 2014 pelo Plano Diretor Cicloviário (PDC) e deveria estar implantada desde 2017. Para a associação, a obra de uma ciclovia considerada inadequada se arrasta há meses, e as gestões municipal e estadual têm responsabilidade pelos atropelamentos.

Hoje, a velocidade máxima da avenida é de 60 km/h. A Ameciclo defende 50 km/h, valor que a lei municipal estabelece para vias arteriais. A norma fixa 60 km/h para vias rápidas, 40 km/h para coletoras e 30 km/h para vias locais ou ciclorrotas.

O cenário vai além da avenida. Em 2024, o Recife registrou 159 mortes por sinistros de trânsito, contra 144 em 2023, uma alta de 10% e o maior número desde 2017. Pedestres e motociclistas somam 86% das vítimas fatais, e o excesso de velocidade é o principal fator associado.

Em 2025, a Ameciclo entrou com uma Ação Civil Pública contra a Prefeitura, a CTTU e a URB, alegando omissão. Entre os argumentos, está o de que a fiscalização eletrônica costuma ficar desligada à noite. Em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) contabilizava, até junho, 1.064 vítimas de ocorrências com bicicletas em 2026, média de sete por dia, sendo 321 na Região Metropolitana do Recife (30% do total). O ano passado terminou com 71 ciclistas mortos no Estado.

O QUE É A GHOST BIKE

Ghost Bike, as ‘bicicletas fantasmas’ que viraram símbolo mundial da violência no trânsito contra ciclistas - Ameciclo

A Ghost Bike é uma bicicleta pintada de branco e fixada no local onde um ciclista morreu, como memorial e protesto. Virou símbolo mundial da violência no trânsito contra quem pedala e, a cada instalação, cobra do poder público infraestrutura segura e redução de velocidade. O Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito é lembrado no terceiro domingo de novembro, e a Lei 15.452/26 determina que a data seja comemorada nessa data todos os anos.

