Pesquisa CNT Rodovias 2026: Quase 60% das rodovias brasileiras apresentam problemas

Levantamento avaliou 114.907 km e aponta melhora de apenas 3,2%, com 3.119 pontos críticos, e R$ 105,93 bilhões em investimentos necessários

por Roberta Soares
Pesquisa CNT Rodovias 2026: Quase 60% das rodovias brasileiras apresentam problemas
Cinco dos dez piores trechos no Nordeste mostram o tamanho do desafio - Jonas Qurino/JC Imagem

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De uma forma geral, a malha rodoviária brasileira melhorou em 2026, mas continua longe de garantir segurança e eficiência a quem depende dela para viajar, trabalhar e, principalmente, transportar mercadorias. É o que mostra, mais uma vez, a Pesquisa CNT de Rodovias 2026, histórico e referenciado levantamento realizado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) todos os anos, há mais de tr~es décadas.

Na edição 2026, foram avaliados 114.907 quilômetros de rodovias pavimentadas: 83.038 km (72,3%) sob gestão pública e 31.869 km (27,7%) sob gestão privada, por meio de concessões. No indicador Estado Geral, que combina pavimento, sinalização e geometria da via (o traçado, com curvas, faixas e acostamentos), apenas 41,1% da malha percorrida foi classificada como Ótima ou Boa. Os outros 58,9% (67.692 km) apresentam algum tipo de deficiência - realidade já comum no País.

RODOVIAS MELHORAM, MAS PAVIMENTO PIORA E CUSTO CHEGA A R$ 105,93 BI

Jonas Qurino/JC Imagem
Pesquisa CNT de Rodovias 2026 avaliou 114.907 km de rodovias pavimentadas; 41,1% receberam nota Ótima ou Boa no Estado Geral - Jonas Qurino/JC Imagem

Na comparação com 2025, o percentual de trechos Ótimos ou Bons subiu de 37,9% (43.301 km) para 41,1% (47.215 km), avanço de 3,2 pontos percentuais - o que é muito pouco, é fundamental destacar. Enquanto os classificados como Ruim ou Péssimo recuaram de 19,1% para 16,4% (18.900 km). A categoria Regular, porém, segue como a maior: 42,5% (48.792 km), contra 12,5% de Ruim e 3,9% de Péssimo.

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Para o presidente do Sistema Transporte, Vander Costa, a melhora demonstra que os investimentos e as ações de conservação realizadas no último ano produziram resultados concretos. “O desafio agora é garantir a continuidade desses esforços, ampliar a capacidade de investimento e priorizar os trechos que mais comprometem a segurança e a eficiência do transporte”, afirmou.

O avanço, entretanto, não foi uniforme. A sinalização foi o quesito que mais evoluiu: os trechos Ótimos ou Bons passaram de 50,4% para 60,2%. A geometria da via variou de 37,8% para 39,2%. Já o pavimento andou na direção contrária: 57,2% da extensão (65.783 km) tem alguma deficiência, diante de 56,5% em 2025, e a fatia Ótima ou Boa caiu de 43,5% para 42,8%.

Os pontos críticos, como buracos grandes, erosões na pista, quedas de barreira e pontes estreitas, que exigem intervenção prioritária, somam 3.119, alta de 45,3% (973 ocorrências a mais). Só os buracos grandes chegam a 2.603 (+51,7%); há ainda 304 erosões (+22,6%), 97 quedas de barreira (+18,3%) e 63 pontes estreitas (eram 57 no ano anterior).

GESTÃO PRIVADA = A RODOVIAS MELHORES E MAIS SEGURAS DE NOVO

ARTE
Pesquisa CNT de Rodovias 2026: Apenas 41,1% das Estradas do Brasil São Ótimas ou Boas - ARTE

A pesquisa mantém a distância entre os modelos de gestão. Nas rodovias concedidas, 67,6% da extensão avaliada é Ótima ou Boa no Estado Geral; nas sob gestão pública, são 31,0%, o que deixa 69,0% nas categorias Regular, Ruim ou Péssima.

No pavimento, a proporção de Ótimo ou Bom é de 63,2% nas concedidas e 35,0% nas públicas. O ranking dos 535 trechos analisados reforça o contraste: nove dos dez melhores são concedidos, cinco deles em São Paulo; e os dez piores estão todos sob gestão pública. Por esse cenário - que se repete nas edições da pesquisa - a CNT defende investimentos contínuos e a articulação entre recursos públicos e privados na conservação da malha.

A conta da deterioração é alta. Recuperar as rodovias, com reconstrução, restauração e manutenção, exige R$ 105,93 bilhões, segundo a CNT. O pavimento inadequado eleva em média em 31,8% o custo operacional dos transportadores em relação à circulação em trechos com pavimento Ótimo, o que se reflete na competitividade do País e no preço dos produtos.

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A estimativa da CNT é de que essa conta gere um consumo excedente de 1 bilhão de litros de diesel, com gasto adicional de R$ 6,33 bilhões e emissão de 2,77 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. O prejuízo com sinistros de trânsito, estimado em R$ 17,41 bilhões em 2025, ajuda a dimensionar o risco: as pistas simples predominam em 84,8% da malha avaliada, falta acostamento em 45,7% dos trechos e 29,5% dos trechos com curvas perigosas não têm sinalização.

NORTE E NORDESTE CONCENTRAM AS PIORES CONDIÇÕES DO PAÍS

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Pesquisa CNT de Rodovias 2026 avaliou 114.907 km de rodovias pavimentadas; 41,1% receberam nota Ótima ou Boa no Estado Geral - Jonas Qurino/JC Imagem

O recorte regional da Pesquisa CNT de Rodovias 2026 mostra que o Brasil segue escondendo desigualdades profundas na questão da infraestrutura rodoviária. O Norte tem o pior desempenho: dos 14.052 km avaliados (12,2% do total), apenas 22,4% são Ótimos ou Bons, e só 1,4% alcança a nota máxima.

Outros 11,1% foram classificados como Péssimos. A região reúne 1.105 pontos críticos, cerca de 35% do total nacional (cálculo a partir dos dados da CNT), embora responda por 12,2% da extensão, e o pavimento inadequado encarece o transporte em 44,3%, bem acima da média do País. No Acre, só 2,3% da extensão tem nota Ótima ou Boa e o aumento do custo operacional chega a 72,1%, o maior entre os estados. A recuperação das rodovias do Norte exige R$ 13,58 bilhões.

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O Nordeste, com 30.538 km avaliados (26,6% do total), aparece logo em seguida: 36,0% da extensão é Ótima ou Boa, 5,1 pontos percentuais abaixo da média nacional, e 64,0% está em Regular, Ruim ou Péssimo. A região concentra 1.406 pontos críticos, 45,1% do total do País (cálculo a partir dos dados da CNT), e, somada ao Norte, responde por 2.511 das 3.119 ocorrências, mais de 80%, com 38,8% da malha pesquisada.

O Maranhão sozinho tem 714 pontos críticos, ou 22,9% do total nacional, e apenas 15,3% das rodovias avaliadas no estado são Ótimas ou Boas, a segunda pior marca do País, atrás só do Acre.

O ranking é igualmente duro: cinco dos dez piores trechos do País estão no Nordeste, todos classificados como Péssimos e sob gestão pública. São eles a MA-006 (Cururupu–Pinheiro), a PE-545 (Exu–Ouricuri), a MA-106 (Governador Nunes Freire–Alcântara), a PB-066 (Ingá–Itambé) e a PE-177 (Quipapá–Garanhuns).
Os quatro primeiros ocupam as posições 535 a 532 entre os 535 trechos avaliados; o último aparece na 528ª. O pavimento da região fica perto da média nacional (42,4% de Ótimo ou Bom, ante 42,8%), mas a sinalização é um gargalo: 46,6% de Ótimo ou Bom, contra 60,2% no País, e 45,4% dos trechos com curvas perigosas não têm sinalização, ante 29,5% na média brasileira.

A CNT aponta que para recuperar as rodovias nordestinas são necessários R$ 29,28 bilhões (27,6% do total, cálculo a partir dos dados da CNT), e os sinistros de trânsito geraram prejuízo de R$ 4,41 bilhões em 2025. O quadro é heterogêneo: Alagoas tem 80,0% de rodovias Ótimas ou Boas, o maior índice entre as 27 unidades da Federação, enquanto Pernambuco registra 38,6%, com 51,9% de pavimento Ótimo ou Bom, 36 pontos críticos e R$ 806,58 milhões em prejuízo com sinistros.

SUDESTE SEGUE EM DESTAQUE, COM CENTRO-OESTE E SUL ATRÁS

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Nordeste concentra cinco dos dez piores trechos avaliados pela CNT em 2026, entre eles a PE-545 (Exu–Ouricuri) e a PE-177 (Quipapá–Garanhuns) - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

Centro-Oeste e Sul aparecem praticamente empatados, perto da média nacional. No Centro-Oeste (20.172 km; 17,6% do total), 41,9% da extensão é Ótima ou Boa; a sinalização é o ponto forte (70,0%), mas falta acostamento em 52,8% dos trechos e o Mato Grosso tem apenas 30,6% de Ótimo ou Bom, com 63,5% em Regular. A região precisa de R$ 16,06 bilhões. No Sul (19.003 km; 16,5%), 42,1% é Ótimo ou Bom e a sinalização chega a 69,1%, mas há 353 pontos críticos e necessidade de R$ 17,65 bilhões em investimentos, dos quais R$ 10,02 bilhões no Rio Grande do Sul, onde só 35,4% da malha avaliada é Ótima ou Boa. Os sinistros de trânsito custaram R$ 4,59 bilhões ao Sul em 2025, ante R$ 2,00 bilhões ao Centro-Oeste.

O Sudeste é a única região em que mais da metade da extensão é Ótima ou Boa: 53,3% dos 31.142 km avaliados (27,1% do total, a maior fatia entre as regiões). São Paulo puxa o resultado, com 77,0% de Ótimo ou Bom e só 12 pontos críticos em 10.991 km, e o Rio de Janeiro registra 61,2%. Minas Gerais, porém, tem 37,9% e responde por R$ 17,90 bilhões dos R$ 29,37 bilhões necessários na região, valor quase igual ao do Nordeste, mesmo com melhor avaliação geral. Mesmo no melhor cenário, 46,7% da malha do Sudeste tem alguma deficiência e os sinistros de trânsito custaram R$ 5,30 bilhões em 2025, o maior valor entre as regiões, o que mostra que o desafio de conservação é nacional, ainda que desigual.

O cenário das rodovias por região do País

Referência nacional (Brasil, 114.907 km):
41,1% da extensão Ótima ou Boa (Estado Geral)
3.119 pontos críticos
R$ 105,93 bilhões em investimentos necessários
+31,8% no custo operacional do transporte
R$ 17,41 bilhões em prejuízo com sinistros de trânsito (2025)

Norte (14.052 km; 12,2% do total pesquisado):
22,4% da extensão Ótima ou Boa
1.105 pontos críticos
R$ 13,58 bilhões em investimentos necessários
+44,3% no custo operacional do transporte
R$ 1,11 bilhão em prejuízo com sinistros de trânsito (2025)

Nordeste (30.538 km; 26,6%):
36,0% da extensão Ótima ou Boa
1.406 pontos críticos
R$ 29,28 bilhões em investimentos necessários
+32,7% no custo operacional do transporte
R$ 4,41 bilhões em prejuízo com sinistros de trânsito (2025)

Centro-Oeste (20.172 km; 17,6%):
41,9% da extensão Ótima ou Boa
52 pontos críticos
R$ 16,06 bilhões em investimentos necessários
+28,7% no custo operacional do transporte
R$ 2,00 bilhões em prejuízo com sinistros de trânsito (2025)

Sul (19.003 km; 16,5%):
42,1% da extensão Ótima ou Boa
353 pontos críticos
R$ 17,65 bilhões em investimentos necessários
+31,7% no custo operacional do transporte
R$ 4,59 bilhões em prejuízo com sinistros de trânsito (2025)

Sudeste (31.142 km; 27,1%):
53,3% da extensão Ótima ou Boa
203 pontos críticos
R$ 29,37 bilhões em investimentos necessários
+27,5% no custo operacional do transporte
R$ 5,30 bilhões em prejuízo com sinistros de trânsito (2025)

Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias 2026 (sínteses por região e ranking dos trechos).

 

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Roberta Soares

Jornalista setorizada em mobilidade urbana há mais de 20 anos. Com 30 anos de redação, cobriu por quase dez anos o setor de segurança pública, atuando também nas editorias de Política, Brasil e Internacional.

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