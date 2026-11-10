Pesquisa CNT de Rodovias 2026: Pernambuco tem a 2ª e a 8ª piores rodovias do Brasil e 61,4% da malha deficiente

A rodovia estadual PE-545, no trecho de 76 km que liga os municípios de Exu e Ouricuri, no Sertão, sob gestão pública, foi classificada como péssima

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Apesar dos R$ 7,1 bilhão previstos no principal programa de recuperação da malha rodoviária do primeiro governo Raquel Lyra (PSD) - o PE na Estrada -, a infraestrutura rodoviária de Pernambuco segue enfrenta sérios problemas de conservação, trafegabilidade e segurança, segundo os dados da Pesquisa CNT de Rodovias 2026. E mais: o Estado figura no ranking negativo do levantamento, com a segunda pior rodovia entre as dez piores do Brasil.

A rodovia estadual PE-545, no trecho de 76 quilômetros que liga os municípios de Exu e Ouricuri, no Sertão pernambucano e sob gestão pública, foi classificada como péssima e figura na 534ª posição do ranking geral nacional — a segunda pior colocação de todo o Brasil. A rodovia é conhecida como Rodovia Asa Branca. Além dela, Pernambuco possui outro trecho crítico listado entre os dez piores do País: a PE-177, entre Quipapá e Garanhuns (55 km), no Agreste do Estado, na 528ª posição. As duas vias refletem o alto grau de deterioração da malha viária sob administração governamental.

O diagnóstico da Confederação Nacional do Transporte (CNT) - referência no setor de transporte e realizado há mais de três décadas - evidencia os graves desafios cotidianos enfrentados por motoristas, passageiros e transportadores de carga nas estradas pernambucanas e também de todo o País.

ESTADO TEM MAIS DE 60% DA MALHA COM PROBLEMAS

A rodovia estadual PE-545, entre Exu e Ouricuri, no Sertão pernambucano e sob gestão pública, foi classificada como péssima - Reprodução redes sociais

No levantamento geral, a CNT analisou 3.190 quilômetros de rodovias em Pernambuco, representatividade que equivale a 2,8% de toda a malha pesquisada no território nacional. Desse total, 61,4% da extensão avaliada apresenta algum tipo de deficiência, sendo 41,8% classificada como regular, 13,6% como ruim e 6,0% como péssima. Apenas 38,6% da malha estadual obteve avaliação positiva (6,6% ótimo e 32,0% bom).

Na divisão por quesitos técnicos, a geometria da via é o aspecto mais crítico em Pernambuco, acumulando 66,2% de avaliações negativas (regular, ruim ou péssimo) e contando com predomínio de pistas simples em 83,3% das estradas. Além disso, falta acostamento em 37,5% dos trechos e 63,0% das curvas perigosas não contam com sinalização adequada. A sinalização foi considerada deficiente em 61,4% das vias (com 9,6% sem faixa central e 14,0% sem faixas laterais), enquanto o pavimento registrou 48,1% de trechos insatisfatórios.

R$ 3,15 BI PARA RECUPERAR MALHA EM PE

Estado ainda possui outro trecho crítico listado entre os dez piores do País: a PE-177, entre Quipapá e Garanhuns (55 km), no Agreste do Estado, na 528ª posição - Reprodução redes sociais

Esses gargalos estruturais provocam fortes prejuízos econômicos e sociais no Estado, onde foram identificados 36 pontos críticos. As más condições do pavimento provocam um aumento de 27,7% no custo operacional do transporte em Pernambuco, além de gerarem um consumo excedente de 24,3 milhões de litros de óleo diesel e a emissão de 64,71 mil toneladas de gases de efeito estufa. Os prejuízos com sinistros rodoviários somaram R$ 806,58 milhões em 2025, e a CNT estima que são necessários R$ 3,15 bilhões em investimentos para ações emergenciais e manutenção das vias pernambucanas.

CONFIRA o especial NORDESTE SEM PEDÁGIO

A SITUAÇÃO DE PERNAMBUCO NO NORDESTE, A SEGUNDA PIOR REGIÃO DO PAÍS

A realidade verificada em Pernambuco reflete o panorama da Região Nordeste, onde a malha viária sofre com problemas estruturais históricos e falta de manutenção contínua. Na análise regional, dos 30.538 quilômetros avaliados no Nordeste (26,6% do total do país), 64,0% encontram-se em estado inadequado (44,5% regular, 14,3% ruim e 5,2% péssimo). Apenas 36,0% das estradas nordestinas atingiram a classificação ótima ou boa.

O Nordeste se consolida na Pesquisa CNT como uma das piores regiões do Brasil em qualidade rodoviária, ficando à frente somente da Região Norte em proporção de trechos deficientes. A malha nordestina reúne 1.406 pontos críticos e apresenta 63,3% da geometria das vias e 53,4% da sinalização com avaliações regulares, ruins ou péssimas. As pistas simples são amplamente predominantes (92,0%), faltam acostamentos em 40,5% dos trechos e 45,4% das curvas perigosas carecem de sinalização.

A CNT alerta que o impacto das deficiências viárias no Nordeste eleva em 32,7% o custo operacional do transporte, reduzindo a competitividade dos produtos regionais. As perdas financeiras com sinistros de trânsito na região alcançaram R$ 4,41 bilhões em 2025, e o desperdício de combustível fóssil superou 278,5 milhões de litros de óleo diesel. Para reestruturar a malha viária nordestina e eliminar os pontos críticos, a Pesquisa CNT aponta a necessidade urgente de R$ 29,28 bilhões em investimentos em reconstrução, restauração e conservação.

Segundo a CNT, Estado necessita de R$ 3,15 bilhões em investimentos para recuperar sua malha rodoviária - JAILTON JR./JC IMAGEM

Pernambuco e o Nordeste na Pesquisa CNT de Rodovias

Dados de Pernambuco

Extensão Avaliada: 3.190 km (2,8% da malha pesquisada no Brasil).

Estado Geral da Malha: 38,6% Ótimo/Bom (6,6% ótimo; 32,0% bom) | 61,4% Regular/Ruim/Péssimo (41,8% regular; 13,6% ruim; 6,0% péssimo).

Condição do Pavimento: 51,9% Ótimo/Bom (33,9% ótimo; 18,0% bom) | 48,1% Regular/Ruim/Péssimo (31,3% regular; 14,7% ruim; 2,1% péssimo).

Qualidade da Sinalização: 38,6% Ótimo/Bom | 61,4% Regular/Ruim/Péssimo (9,6% sem faixa central; 14,0% sem faixas laterais).

Geometria da Via (Traçado): 33,8% Ótimo/Bom | 66,2% Regular/Ruim/Péssimo (83,3% pistas simples; 37,5% sem acostamento; 63,0% de curvas perigosas sem sinalização).



Trechos no Ranking das 10 Piores Vias do País:

PE-545 (Exu – Ouricuri): 2ª pior do Brasil (534ª posição nacional, 76 km, Péssimo, gestão pública).

PE-177 (Quipapá – Garanhuns): 8ª pior do Brasil (528ª posição nacional, 55 km, Péssimo, gestão pública).

Pontos Críticos: 36 ocorrências identificadas no estado.

Aumento do Custo Operacional: +27,7%.

Investimentos Necessários: R$ 3,15 bilhões (reconstrução, restauração e manutenção).

Custo dos Sinistros de Trânsito (2025): R$ 806,58 milhões.

Impacto Ambiental: Consumo excedente de 24,3 milhões de litros de diesel | Emissão de 64,71 mil toneladas de CO? equivalente | Gasto adicional de R$ 147,72 milhões.

Dados da Região Nordeste

Extensão Avaliada: 30.538 km (26,6% da malha pesquisada no Brasil).

Estado Geral da Malha: 36,0% Ótimo/Bom (4,6% ótimo; 31,4% bom) | 64,0% Regular/Ruim/Péssimo (44,5% regular; 14,3% ruim; 5,2% péssimo).

Condição do Pavimento: 42,4% Ótimo/Bom | 57,6% Regular/Ruim/Péssimo.

Qualidade da Sinalização: 46,6% Ótimo/Bom | 53,4% Regular/Ruim/Péssimo (8,7% sem faixa central; 11,7% sem faixas laterais).

Geometria da Via (Traçado): 36,7% Ótimo/Bom | 63,3% Regular/Ruim/Péssimo (92,0% pistas simples; 40,5% sem acostamento; 45,4% de curvas perigosas sem sinalização).

Pontos Críticos: 1.406 ocorrências na região.

Aumento do Custo Operacional: +32,7%.

Investimentos Necessários: R$ 29,28 bilhões.

Custo dos Sinistros de Trânsito (2025): R$ 4,41 bilhões.

Impacto Ambiental: Consumo excedente de 278,5 milhões de litros de diesel | Emissão de 741,74 mil toneladas de CO? equivalente | Gasto adicional de R$ 1,69 bilhão aos transportadores.