Velocidade: Avenida Boa Viagem terá limite de 50 km/h ainda em 2026, mas radares só passam a multar em 2027

Prefeitura do Recife diz que vai readequar sinalização e fiscalização eletrônica de forma gradativa entre os meses de novembro e dezembro

A velocidade da Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, será reduzida de 60 km/h para 50 km/h ainda este ano (2026), de forma gradativa e com a fiscalização eletrônica autuando os excessos somente em 2027, respeitando o período educativo. A redução chega depois da nova orla, que melhorou a ciclovia e o calçadão, mas deixou pedestres e ciclistas mais expostos ao tráfego de veículos.

A informação é da Prefeitura do Recife (PCR). A mudança será gradual e acompanha as obras de requalificação da orla. “Será realizada ainda este ano, de forma gradativa, a readequação da sinalização viária e dos equipamentos de fiscalização eletrônica em toda a extensão da Avenida Boa Viagem, tanto nos trechos em obras quanto nos já concluídos”, informou a gestão em nota oficial.

A multa por excesso de velocidade, porém, não começa já. Segundo a PCR, haverá um período de adaptação e educação entre novembro e dezembro para a nova fiscalização eletrônica. Por isso, a operação dos radares só deve iniciar a partir do início de 2027. Na prática, o motorista terá alguns meses para se acostumar com o novo limite antes de ser punido. A PCR, entretanto, não informou quantos radares serão instalados a mais nem em qual trecho da Avenida Boa Viagem ficarão.

Além de salvar vidas porque reduz o risco de colisões e atropelamentos, a redução de velocidade tem respaldo legal. A Lei Municipal nº 18.887/2021, que institui a Política e o Plano de Mobilidade Urbana do Recife, prevê velocidade regulamentada de até 50 km/h nas vias arteriais, categoria em que a Avenida Boa Viagem se enquadra. Vias arteriais são aquelas que ligam bairros e concentram grande volume de veículos. O limite de 60 km/h, de acordo com a legislação, fica restrito às vias de trânsito rápido.

A PCR não disponibilizou um porta-voz para conversar com o JC sobre as futuras mudanças - o que tem sido comum na gestão municipal.

NOVA ORLA BENEFICIA CICLISTAS E PEDESTRES, MAS EXPOSIÇÃO AO TRÁFEGO FICOU MAIOR

Apesar dos elogios, a Ameciclo identificou problemas que comprometem a qualidade da ciclovia entregue parcialmente. - JAILTON JR./JC IMAGEM Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM A PCR não informou quantos radares serão instalados a mais nem em qual trecho da Avenida Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM Avaliação é feita por quem mais entende de ciclovia: quem pedala - JAILTON JR./JC IMAGEM Apesar dos elogios, a Ameciclo identificou problemas que comprometem a qualidade da ciclovia entregue parcialmente. - JAILTON JR./JC IMAGEM Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM

A decisão de reduzir a velocidade da Avenida Boa Viagem vem depois da transformação da orla. A requalificação do calçadão - obra que se arrasta desde 2024, com vários aditivos, vale destacar - entregou uma nova ciclovia, nivelada à área de pedestres. A Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo), que percorreu os trechos já entregues em reportagem para o JC, reconheceu avanços expressivos: o fim das curvas fechadas que ofereciam risco de colisão, a eliminação do antigo perfil rebaixado que acumulava areia, lama e detritos após as chuvas, rampas mais suaves e travessias sinalizadas em vermelho. Também foi instalado um número expressivo de paraciclos.

O ganho para quem caminha e pedala, no entanto, veio acompanhado de risco. Com a retirada das vagas de estacionamento que existiam antes, calçadão e ciclovia ficaram mais próximos das faixas de rolamento e mais expostos ao tráfego de veículos. Na avaliação da Ameciclo, o novo desenho tornou a velocidade ainda mais relevante, situação agravada pela pouca presença de radares de velocidade ao longo do trecho e por um traçado agora mais retilíneo, que tende a favorecer disputas de velocidade entre veículos.

A Ameciclo também aponta pontos a corrigir. Uma medição apontou 2,20 metros de largura na ciclovia, abaixo dos 3 metros exigidos pelo Manual de Desenho de Ruas do Recife para ciclovias bidirecionais. A obra usou apenas bordas vermelhas, em vez do pavimento integralmente pigmentado recomendado pelo manual, e há um pequeno desnível entre a ciclovia e a área de pedestres, o “batente”, que preocupa pelo risco de queda, principalmente para bicicletas de rodas pequenas.

POR QUE REDUZIR A VELOCIDADE SALVA VIDAS

A PCR não informou quantos radares serão instalados a mais nem em qual trecho da Avenida Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM A PCR não informou quantos radares serão instalados a mais nem em qual trecho da Avenida Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM

O argumento central da redução da velocidade da Avenida Boa Viagem é a segurança viária. Como afirma a PCR na nota oficial, o excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco para a segurança no trânsito porque aumenta tanto a probabilidade de ocorrência de sinistros quanto a gravidade das lesões.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) citados pela gestão mostram o tamanho do efeito: em um atropelamento entre 60 km/h e 70 km/h, a probabilidade de morte da vítima se aproxima de 100%. A 50 km/h, cai para cerca de 60%, e a 30 km/h, para aproximadamente 10%.

Em uma orla turística, onde pedestres atravessam a avenida o tempo todo entre a praia, o calçadão, os bares e os restaurantes, essa diferença é decisiva.

Por que 50 km/h (ou menos) salva vidas

Probabilidade de morte em um atropelamento, segundo a OMS:



30 km/h: cerca de 10%

50 km/h: cerca de 60%

60 a 70 km/h: próxima de 100%

Mudanças na velocidade da Avenida Boa Viagem:

Redução do limite: de 60 km/h para 50 km/h

Base legal: Lei Municipal nº 18.887/2021 (50 km/h como teto para vias arteriais)

Período de adaptação e educação: novembro e dezembro de 2026

Início da operação dos radares: a partir do início de 2027

Extensão da avenida: 6 km, com fiscalização eletrônica em 2 pontos hoje

Mortes no trânsito: 1,5 milhão por ano no mundo e mais de 30 mil no Brasil

Ciclovia: 2,20 m medidos, contra 3 m exigidos para ciclovias bidirecionais

Vantagens da redução

Menor probabilidade de sinistros

Lesões menos graves

Mais proteção para pedestres e ciclistas na nova orla

Menos incentivo a disputas de velocidade em trecho retilíneo

Espaço público e turismo de melhor qualidade

Cumprimento da lei municipal