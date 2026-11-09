Velocidade: Avenida Boa Viagem terá limite de 50 km/h ainda em 2026, mas radares só passam a multar em 2027

Prefeitura do Recife diz que vai readequar sinalização e fiscalização eletrônica de forma gradativa entre os meses de novembro e dezembro

por Roberta Soares
Velocidade: Avenida Boa Viagem terá limite de 50 km/h ainda em 2026, mas radares só passam a multar em 2027
Redução de 60 km/h para 50 km/h chega depois da nova orla, que melhorou a ciclovia e o calçadão, mas deixou pedestres e ciclistas mais expostos ao tráfego de veículos - JAILTON JR./JC IMAGEM

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A velocidade da Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, será reduzida de 60 km/h para 50 km/h ainda este ano (2026), de forma gradativa e com a fiscalização eletrônica autuando os excessos somente em 2027, respeitando o período educativo. A redução chega depois da nova orla, que melhorou a ciclovia e o calçadão, mas deixou pedestres e ciclistas mais expostos ao tráfego de veículos.

A informação é da Prefeitura do Recife (PCR). A mudança será gradual e acompanha as obras de requalificação da orla. “Será realizada ainda este ano, de forma gradativa, a readequação da sinalização viária e dos equipamentos de fiscalização eletrônica em toda a extensão da Avenida Boa Viagem, tanto nos trechos em obras quanto nos já concluídos”, informou a gestão em nota oficial.

A multa por excesso de velocidade, porém, não começa já. Segundo a PCR, haverá um período de adaptação e educação entre novembro e dezembro para a nova fiscalização eletrônica. Por isso, a operação dos radares só deve iniciar a partir do início de 2027. Na prática, o motorista terá alguns meses para se acostumar com o novo limite antes de ser punido. A PCR, entretanto, não informou quantos radares serão instalados a mais nem em qual trecho da Avenida Boa Viagem ficarão.

Além de salvar vidas porque reduz o risco de colisões e atropelamentos, a redução de velocidade tem respaldo legal. A Lei Municipal nº 18.887/2021, que institui a Política e o Plano de Mobilidade Urbana do Recife, prevê velocidade regulamentada de até 50 km/h nas vias arteriais, categoria em que a Avenida Boa Viagem se enquadra. Vias arteriais são aquelas que ligam bairros e concentram grande volume de veículos. O limite de 60 km/h, de acordo com a legislação, fica restrito às vias de trânsito rápido.

A PCR não disponibilizou um porta-voz para conversar com o JC sobre as futuras mudanças - o que tem sido comum na gestão municipal.

NOVA ORLA BENEFICIA CICLISTAS E PEDESTRES, MAS EXPOSIÇÃO AO TRÁFEGO FICOU MAIOR

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Apesar dos elogios, a Ameciclo identificou problemas que comprometem a qualidade da ciclovia entregue parcialmente. - JAILTON JR./JC IMAGEM
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Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM
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A PCR não informou quantos radares serão instalados a mais nem em qual trecho da Avenida Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM
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Avaliação é feita por quem mais entende de ciclovia: quem pedala - JAILTON JR./JC IMAGEM
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Apesar dos elogios, a Ameciclo identificou problemas que comprometem a qualidade da ciclovia entregue parcialmente. - JAILTON JR./JC IMAGEM
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Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM

A decisão de reduzir a velocidade da Avenida Boa Viagem vem depois da transformação da orla. A requalificação do calçadão - obra que se arrasta desde 2024, com vários aditivos, vale destacar - entregou uma nova ciclovia, nivelada à área de pedestres. A Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo), que percorreu os trechos já entregues em reportagem para o JC, reconheceu avanços expressivos: o fim das curvas fechadas que ofereciam risco de colisão, a eliminação do antigo perfil rebaixado que acumulava areia, lama e detritos após as chuvas, rampas mais suaves e travessias sinalizadas em vermelho. Também foi instalado um número expressivo de paraciclos.

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O ganho para quem caminha e pedala, no entanto, veio acompanhado de risco. Com a retirada das vagas de estacionamento que existiam antes, calçadão e ciclovia ficaram mais próximos das faixas de rolamento e mais expostos ao tráfego de veículos. Na avaliação da Ameciclo, o novo desenho tornou a velocidade ainda mais relevante, situação agravada pela pouca presença de radares de velocidade ao longo do trecho e por um traçado agora mais retilíneo, que tende a favorecer disputas de velocidade entre veículos.

A Ameciclo também aponta pontos a corrigir. Uma medição apontou 2,20 metros de largura na ciclovia, abaixo dos 3 metros exigidos pelo Manual de Desenho de Ruas do Recife para ciclovias bidirecionais. A obra usou apenas bordas vermelhas, em vez do pavimento integralmente pigmentado recomendado pelo manual, e há um pequeno desnível entre a ciclovia e a área de pedestres, o “batente”, que preocupa pelo risco de queda, principalmente para bicicletas de rodas pequenas.

POR QUE REDUZIR A VELOCIDADE SALVA VIDAS

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A PCR não informou quantos radares serão instalados a mais nem em qual trecho da Avenida Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM
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A PCR não informou quantos radares serão instalados a mais nem em qual trecho da Avenida Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM
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Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM

O argumento central da redução da velocidade da Avenida Boa Viagem é a segurança viária. Como afirma a PCR na nota oficial, o excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco para a segurança no trânsito porque aumenta tanto a probabilidade de ocorrência de sinistros quanto a gravidade das lesões.

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Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) citados pela gestão mostram o tamanho do efeito: em um atropelamento entre 60 km/h e 70 km/h, a probabilidade de morte da vítima se aproxima de 100%. A 50 km/h, cai para cerca de 60%, e a 30 km/h, para aproximadamente 10%.

Em uma orla turística, onde pedestres atravessam a avenida o tempo todo entre a praia, o calçadão, os bares e os restaurantes, essa diferença é decisiva. 

Por que 50 km/h (ou menos) salva vidas

Probabilidade de morte em um atropelamento, segundo a OMS:

30 km/h: cerca de 10%
50 km/h: cerca de 60%
60 a 70 km/h: próxima de 100%

Mudanças na velocidade da Avenida Boa Viagem:

Redução do limite: de 60 km/h para 50 km/h
Base legal: Lei Municipal nº 18.887/2021 (50 km/h como teto para vias arteriais)
Período de adaptação e educação: novembro e dezembro de 2026
Início da operação dos radares: a partir do início de 2027
Extensão da avenida: 6 km, com fiscalização eletrônica em 2 pontos hoje
Mortes no trânsito: 1,5 milhão por ano no mundo e mais de 30 mil no Brasil
Ciclovia: 2,20 m medidos, contra 3 m exigidos para ciclovias bidirecionais
Vantagens da redução
Menor probabilidade de sinistros
Lesões menos graves
Mais proteção para pedestres e ciclistas na nova orla
Menos incentivo a disputas de velocidade em trecho retilíneo
Espaço público e turismo de melhor qualidade
Cumprimento da lei municipal

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Roberta Soares

Jornalista setorizada em mobilidade urbana há mais de 20 anos. Com 30 anos de redação, cobriu por quase dez anos o setor de segurança pública, atuando também nas editorias de Política, Brasil e Internacional.

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