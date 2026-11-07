Obra de implosão em ponte interdita trecho da BR-101 entre João Pessoa e Natal

Interdição será neste domingo (8), às 14h30, e o trânsito será desviado para a BR-230 e a PB-041, uma hora antes do procedimento

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Uma implosão na ponte sobre o Rio Paraíba, no km 77 da BR-101, neste domingo (8), vai interditar um trecho entre João Pessoa e Natal. As obras são do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e estão previstas para as 14h30.

O trânsito será desviado para a BR-230 e a PB-041 uma hora antes do procedimento, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de técnicos e especialistas de outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Defesa Civil de Santa Rita.

O bloqueio, que impedirá os motoristas de acessarem a ponte paralela àquela que será implodida, deve seguir até as 17h30.

Nesse período, os veículos que trafegarem de João Pessoa para Natal terão que fazer um desvio no ponto da bifurcação entre essa rodovia e a BR-230.

Em vez de seguirem à direita para o Rio Grande do Norte, como fazem usualmente, terão que dobrar à esquerda, pela BR-230, em direção a Campina Grande. Mais à frente, após o posto da PRF, na BR-230, o condutor deve entrar à direita, no entroncamento com a PB-041, que fica nas imediações da região de Café do Vento.

A partir daí, passará pelos municípios de Sapé e Capim até acessar novamente a BR-101, nas imediações da cidade de Mamanguape. Já quem viajar de Natal para João Pessoa fará o percurso no sentido contrário.

A ponte que sofrerá a implosão para ser reconstruída já está interditada para o fluxo de veículos no sentido Natal-João Pessoa.

Medidas de segurança

Para garantir a integridade de motoristas, pedestres e da população, uma barreira de segurança será formada a um raio de 300 metros em torno da ponte, abrangendo tanto a área terrestre quanto a aquática.

Além dos 300 metros da área de segurança, serão realizadas barreiras pelo efetivo da PRF, responsável pelo desvio do trânsito. Segundo o DNIT, as ações incluem ainda o cuidado com os usuários da região ribeirinha, como os pescadores, que costumam frequentar o Rio Paraíba nos finais de semana.

