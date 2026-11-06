Viaduto da Vitarella: Obras na BR-101 Sul ainda não começaram de fato e DNIT promete início ainda em novembro

Passados meses das primeiras intervenções, DNIT diz que a fase atual é de mobilização e instalação do canteiro de obras. Conclusão é julho de 2027

O Viaduto da Vitarella, na BR-101 Sul, em Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife, e obra fundamental para desafogar a saída Sul da capital, ainda não saiu do papel de fato. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as obras seguem em fase de preparação, com mobilização de equipes e implantação do canteiro. Segundo o órgão, essas etapas são necessárias para o início da execução dos serviços, previstos para começar ainda em novembro.

Na prática, o processo já se estende há meses. Em agosto, tiveram início as primeiras intervenções, concentradas no remanejamento de redes de serviços e na preparação do canteiro de obras. As ordens de serviço tinham sido assinadas em maio pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e pelo ministro dos Transportes, George Santoro.

Na época, a Compesa trabalhava no deslocamento de cerca de 500 metros da Adutora de Gurjaú, com conclusão estimada em 30 dias, e a Neoenergia já tinha finalizado a mudança das instalações elétricas. A nota de novembro, porém, não detalha se o remanejamento da adutora foi concluído.

A espera, aliás, é anterior à assinatura das ordens de serviço. O viaduto é muito aguardado pelo setor produtivo, e seu projeto técnico só chegou ao DNIT porque empresários reunidos na Associação Atitude Pernambuco decidiram custeá-lo. Em 2024, foi firmado um acordo de cooperação técnica com o órgão federal. Cerca de 30 empresários participaram da mobilização, que envolveu empresas do Complexo de Suape e do entorno, além da Prefeitura de Jaboatão, do senador Fernando Dueire e do Governo do Estado.

O QUE VAI MUDAR COM O VIADUTO PARA QUEM CIRCULA NA REGIÃO

Aproximadamente 45 mil veículos passam por dia pelo trecho, entre carros, ônibus e caminhões, segundo dados divulgados durante o desenvolvimento do projeto - WELINGTON LIMA/JC IMAGEM Aproximadamente 45 mil veículos passam por dia pelo trecho, entre carros, ônibus e caminhões, segundo dados divulgados durante o desenvolvimento do projeto - JC Imagem

Segundo o DNIT, as obras serão realizadas para melhorar a interseção do km 82,1 ao km 84,0 da BR-101, no bairro de Prazeres. O viaduto em si será construído no km 83,4, perto da fábrica da Vitarella, ponto que deu nome popular ao projeto. A previsão do órgão é que todo o conjunto de obras de mobilidade no trecho seja concluído até julho de 2027, o que, se o início da execução em novembro for cumprido, significa cerca de oito meses de trabalho. O investimento federal é de R$ 19,6 milhões, e a execução está sob responsabilidade do Consórcio VP Viaduto – BR 101 PE.

O trecho é um dos principais gargalos da rodovia na Região Metropolitana do Recife. Por ele passam aproximadamente 45 mil veículos por dia, que acessam Jaboatão, o Cabo de Santo Agostinho, o Complexo Industrial Portuário de Suape e o litoral sul. Além do viaduto, o projeto prevê intervenções nos acessos viários, com faixas conectando a atual pista oeste da BR-101 Sul ao antigo traçado da rodovia, proposta já presente quando o edital foi lançado.

Para quem enfrenta o trecho diariamente, a expectativa é de menos retenções. O setor produtivo aposta que a obra reduzirá congestionamentos numa área que ganhou importância econômica, com indústrias, centros de distribuição e condomínios logísticos. A avaliação é de que a intervenção terá impacto direto na mobilidade e na competitividade de Pernambuco, beneficiando trabalhadores, empresários, turistas e a população que circula pela BR-101.

Enquanto o canteiro não entra em operação plena, porém, motoristas, passageiros de ônibus e caminhoneiros continuam convivendo com o gargalo de sempre.

