Primova Pay completa dez anos de pagamento digital no transporte público do Brasil

Empresa opera em 14 cidades e informa um crescimento de 28,3% no volume de transações e comemora 25,8 milhões de recargas de transporte em 12 meses

A Primova Pay, unidade de pagamentos da empresa de tecnologia para mobilidade urbana Primova, está completando dez anos de operação conectando sistemas de bilhetagem do transporte público a bancos, carteiras digitais e plataformas de serviços, o que permite comprar créditos de ônibus e outros modais por aplicativos de uso cotidiano, sem passar por pontos de venda físicos ou pelo aplicativo do próprio sistema.

Segundo a empresa, que atua em 14 cidades brasileiras, nos 12 meses encerrados em outubro de 2026 foram processadas 25,8 milhões de recargas. O número representa alta de 28,3% sobre o período anterior e, pelas contas da Primova, média de cerca de 2,1 milhões de transações por mês. O valor total recarregado cresceu 36,2%.

“ A recarga precisa estar onde as pessoas já estão: no aplicativo do banco, na carteira digital ou na plataforma de benefícios. Nosso papel é facilitar a conexão desses canais com os sistemas de transporte, ampliando as possibilidades de distribuição para as cidades e a oferta de serviços dos parceiros ”, afirma Rodrigo Mestres, diretor da Primova Pay.

INFRAESTRUTURA PARA AMPLIAR O ALCANCE DA RECARGA

Para cidades e operadores, a conexão com a Primova Pay facilita a distribuição de créditos por diferentes canais digitais. Para os parceiros, permite incorporar a recarga de transporte à oferta de serviços de suas plataformas e expandir sua atuação para outras localidades por meio de uma infraestrutura integrada.

Esse modelo combina o alcance dos parceiros digitais com as particularidades dos sistemas locais de bilhetagem. A centralização das integrações simplifica a entrada de novos canais e facilita a expansão da rede.

Iniciada em 2016, a operação acumulou experiência com diferentes sistemas de bilhetagem e modelos de integração. Essa base sustenta a expansão da Primova Pay, com foco em conectar novas cidades e parceiros e ampliar a presença da recarga nos canais utilizados pelas pessoas.