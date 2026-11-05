Primova Pay completa dez anos de pagamento digital no transporte público do Brasil

Empresa opera em 14 cidades e informa um crescimento de 28,3% no volume de transações e comemora 25,8 milhões de recargas de transporte em 12 meses

por JC
Primova Pay completa dez anos de pagamento digital no transporte público do Brasil
Segundo a empresa, que atua em 14 cidades brasileiras, nos 12 meses encerrados em outubro de 2026 foram processadas 25,8 milhões de recargas - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Primova Pay, unidade de pagamentos da empresa de tecnologia para mobilidade urbana Primova, está completando dez anos de operação conectando sistemas de bilhetagem do transporte público a bancos, carteiras digitais e plataformas de serviços, o que permite comprar créditos de ônibus e outros modais por aplicativos de uso cotidiano, sem passar por pontos de venda físicos ou pelo aplicativo do próprio sistema.

Segundo a empresa, que atua em 14 cidades brasileiras, nos 12 meses encerrados em outubro de 2026 foram processadas 25,8 milhões de recargas. O número representa alta de 28,3% sobre o período anterior e, pelas contas da Primova, média de cerca de 2,1 milhões de transações por mês. O valor total recarregado cresceu 36,2%.

“ A recarga precisa estar onde as pessoas já estão: no aplicativo do banco, na carteira digital ou na plataforma de benefícios. Nosso papel é facilitar a conexão desses canais com os sistemas de transporte, ampliando as possibilidades de distribuição para as cidades e a oferta de serviços dos parceiros ”, afirma Rodrigo Mestres, diretor da Primova Pay.

INFRAESTRUTURA PARA AMPLIAR O ALCANCE DA RECARGA

Para cidades e operadores, a conexão com a Primova Pay facilita a distribuição de créditos por diferentes canais digitais. Para os parceiros, permite incorporar a recarga de transporte à oferta de serviços de suas plataformas e expandir sua atuação para outras localidades por meio de uma infraestrutura integrada.

Leia Também

Esse modelo combina o alcance dos parceiros digitais com as particularidades dos sistemas locais de bilhetagem. A centralização das integrações simplifica a entrada de novos canais e facilita a expansão da rede.

Iniciada em 2016, a operação acumulou experiência com diferentes sistemas de bilhetagem e modelos de integração. Essa base sustenta a expansão da Primova Pay, com foco em conectar novas cidades e parceiros e ampliar a presença da recarga nos canais utilizados pelas pessoas.

 

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.

Leia também