Motociclista morre após colidir com caminhão na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes

Vítima colidiu na traseira de um caminhão, caiu na rodovia e foi atropelada por um veículo não identificado; caso será investigado pela Polícia Civil

por Anaís Coelho
Motociclista morre após colidir com caminhão na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes
Motociclista morre após colidir com caminhão na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes - Divulgação/PRF

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Nesta quinta-feira (5), um motociclista morreu após se envolver em um sinistro de trânsito no Km 88 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, no sentido Cabo de Santo Agostinho. 

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que a motocicleta tenha colidido na parte traseira de um caminhão. Com o impacto, o condutor tombou na pista e, em seguida, foi atropelado por um veículo não identificado. A vítima morreu ainda no local.

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O motorista do caminhão permaneceu na rodovia após o acidente e realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado normal.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local para atender à ocorrência e realizar os procedimentos necessários. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

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