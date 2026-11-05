Motociclista morre após colidir com caminhão na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes
Vítima colidiu na traseira de um caminhão, caiu na rodovia e foi atropelada por um veículo não identificado; caso será investigado pela Polícia Civil
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Nesta quinta-feira (5), um motociclista morreu após se envolver em um sinistro de trânsito no Km 88 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, no sentido Cabo de Santo Agostinho.
De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que a motocicleta tenha colidido na parte traseira de um caminhão. Com o impacto, o condutor tombou na pista e, em seguida, foi atropelado por um veículo não identificado. A vítima morreu ainda no local.
O motorista do caminhão permaneceu na rodovia após o acidente e realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado normal.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local para atender à ocorrência e realizar os procedimentos necessários. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.