Motociclista morre após colidir com caminhão na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes

Vítima colidiu na traseira de um caminhão, caiu na rodovia e foi atropelada por um veículo não identificado; caso será investigado pela Polícia Civil

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Nesta quinta-feira (5), um motociclista morreu após se envolver em um sinistro de trânsito no Km 88 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, no sentido Cabo de Santo Agostinho.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que a motocicleta tenha colidido na parte traseira de um caminhão. Com o impacto, o condutor tombou na pista e, em seguida, foi atropelado por um veículo não identificado. A vítima morreu ainda no local.

Uber Táxi chega ao Recife com acesso à faixa de ônibus

Uber Táxi chega ao Recife com acesso à faixa de ônibus Operação Finados 2026 registra seis mortes e 47 feridos em sinistros nas rodovias de Pernambuco Leia Também

O motorista do caminhão permaneceu na rodovia após o acidente e realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado normal.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local para atender à ocorrência e realizar os procedimentos necessários. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.